Vợ chồng trẻ ở Hà Nội xây nhà 240m2 hết 2,3 tỷ: Ai cũng bán tín bán nghi, đến khi xem từng khoản chi mới gật gù công nhận

Cách vợ chồng trẻ cân đối ngân sách xây dựng và hoàn thiện nội thất mới thực sự gây chú ý.

Giữa mảnh đất rộng 530m2 ở Chương Mỹ, Hà Nội vốn là nơi sinh sống của đại gia đình nhà chồng qua 4 thế hệ, vợ chồng chị Yến - con út trong gia đình, chủ kênh TikTok "Nhà Bé Đậu Xanh", đã xây dựng cho mình một căn nhà rộng 240m2 (mỗi sàn 120m2).

Xây nhà trên mảnh đất chung của nhà chồng: Căn nhà 2 tầng, mặt sàn rộng 120m2 - thành quả 4 năm tích góp của hai vợ chồng

Là con dâu út trong gia đình có ba người con, chị Yến lựa chọn xây tổ ấm ngay trên mảnh đất chung của bố mẹ chồng, nơi vốn đã gắn với cuộc sống của nhiều thế hệ trong gia đình. Trên mảnh đất ấy đang có 3 căn nhà: Nhà của bố mẹ chồng, một căn của chú chồng và một căn của hai người cô chồng không kết hôn, sống chung với nhau từ xưa đến giờ.

Căn nhà mới vì thế vừa là không gian riêng của gia đình nhỏ, vừa nằm trong tổng thể khuôn viên chung của đại gia đình. Hành trình xây dựng căn nhà được chị Yến ghi lại và chia sẻ trên TikTok từ những ngày đầu chuẩn bị đến khi hoàn thiện, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

"Nhà mình có tổng diện tích xây dựng là 240m2, tổng chi phí hết 2,3 tỷ. Tính ra chi phí thực tế gần 10 triệu/1m2. Vợ chồng mình bắt đầu làm nhà từ tháng 11/2025 và sau 7 tháng thi công, căn nhà của mình đã chính thức hoàn thiện. Ngôi nhà là thành quả của 2 vợ chồng làm văn phòng sau 4 năm tích góp" - chị Yến chia sẻ.

Căn nhà với tổng diện tích xây dựng 240m2, được chia thành hai tầng. Cả hai tầng đều được đổ trần bê tông, phía trên lợp mái ngói nhằm tạo cảm giác mát mẻ cho không gian sống. Điểm đáng chú ý trong thiết kế là dù là nhà hai tầng nhưng khi nhìn từ bên ngoài, nhiều người khó nhận ra sự phân chia giữa hai tầng.

Chi phí hết 2,3 tỷ cho căn nhà 240m2: Bí quyết nằm ở cách cân đối từng khoản chi

Một trong những điều khiến hành trình xây nhà của chị Yến nhận được nhiều sự chú ý là con số khoảng 2,3 tỷ cho căn nhà rộng 240m2 tại Hà Nội. Không ít người ban đầu tỏ ra bất ngờ, thậm chí khó tin vào mức chi phí này.

Tuy nhiên, qua những video chia sẻ cụ thể của chị Yến về từng hạng mục từ vật tư, nhân công, phần móng, mái, cửa cho đến thiết bị và hoàn thiện, nhiều người nhận ra vợ chồng chị đã khá sát sao trong việc kiểm soát ngân sách.

Vợ chồng chị Yến đã sử dụng hệ thống cửa giả thông tầng, vừa tạo điểm nhấn cho mặt tiền vừa khiến tổng thể căn nhà trông liền mạch và bề thế hơn. Đây là một trong những chi tiết ấn tượng nhất khi bước vào ngôi nhà của hai vợ chồng chị Yến.

"Cửa thông tầng thế này hết 50 triệu. Đây là thì vợ chồng mình đang làm là cửa PMA thủy lực, kính hộp lan đồng. Cái này thì có giá là hơn 5 triệu/m 2thôi. Bộ ở dưới này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 35 triệu. Còn ở trên mình nằm vào vách xingfa kính 1 ly, sẽ rơi khoảng tầm độ 13 triệu. Tổng diện tích của cửa giả thông tầng này là 12,7m kèm theo khóa và nan hoa CNC trang trí mất chưa đến 2 triệu nữa" - chồng chị Yến chia sẻ.

Những con số được chị Yến công khai khá cụ thể khiến người xem dễ hình dung hơn về việc một căn nhà thực tế phải chi cho những hạng mục nào, đồng thời cho thấy việc kiểm soát ngân sách ngay từ khi lên kế hoạch có ý nghĩa quan trọng ra sao.

"Không phải nhà nào cũng giống nhau. Mỗi diện tích, thiết kế, vật tư, mức độ hoàn thiện và cách thi công đã có chi phí khác nhau rất nhiều. Ví dụ làm nhà như kiểu mẫu nhà mình, có nhiều bác làm móng, cái móng đã hết 300- 400 triệu rồi vì các bác phải ép cặp. Nhưng nhà mình do địa hình tốt hơn, nên chọn là móng băng hết có hơn 100 triệu thôi. Móng nhà mình còn đổ cả giằng chống thấm, bê tông tươi vách ở trên và móng tầm 50 triệu" - chồng chị Yến chia sẻ thêm.

Tổng chi phí các hạng mục vào thời điểm đó khoảng 2,036 tỷ, chênh khoảng 36 triệu so với dự toán ban đầu. Việc khoản phát sinh được giữ ở mức tương đối thấp so với tổng ngân sách cũng là điều khiến nhiều người dành lời khen cho cách chuẩn bị và quản lý chi phí của hai vợ chồng.

Nội thất khoảng 300 triệu đồng, ưu tiên những thứ thực sự cần thiết

Sau khi hoàn thiện phần nhà, vợ chồng chị Yến tiếp tục dành khoảng 300 triệu để sắm sửa nội thất. Thay vì đầu tư tất cả từ đầu, gia đình tận dụng khá nhiều đồ đạc từ căn nhà cũ để tiết kiệm chi phí.

Là dâu út, vợ chồng chị xây dựng căn nhà riêng nhưng vẫn nằm trong mảnh đất chung rộng 530m2 của gia đình chồng, tạo nên một không gian vừa có sự riêng tư của gia đình nhỏ vừa gắn kết với đại gia đình.

Quyết định xây nhà riêng trên mảnh đất chung của nhà chồng

Điều khiến câu chuyện của nàng dâu út nhận được nhiều sự chú ý là quyết định dùng 2,3 tỷ để xây nhà ngay trên mảnh đất chung của gia đình chồng, thay vì mua đất ra ở riêng.

"Ngày mình quyết định xây nhà trên đất nhà chồng, gần như ai cũng hỏi mình: Sao không ra ở riêng cho thoải mái? Dại thế, nếu nay mai có chuyện gì thì sao?. Thật ra mà nói, mình cũng đã từng nghĩ đến điều đó rất nhiều lần. Bởi đứng dưới góc độ của một người phụ nữ, ai cũng khao khát có một căn nhà đứng tên của riêng mình, được tự do bài trí, được tự do sống, muốn làm gì thì làm" - chị Yến tâm sự.

Thế nhưng, nhìn bố mẹ chồng đã gần 60 tuổi, làm nông và thu nhập không ổn định, mẹ chồng vẫn ngày ngày đạp xe đi thu mua sắt vụn kiếm thêm thu nhập, hai vợ chồng chị lại có những suy nghĩ khác.

Vợ chồng chị không thiếu khả năng để mua một mảnh đất hay căn nhà riêng, cũng không xây trên đất bố mẹ chồng vì tính toán chuyện tài sản sau này. Điều chị mong muốn đơn giản là bố mẹ được sống gần con cháu, các con có ông bà ở bên và quan trọng hơn, sau nhiều năm vất vả, ông bà có thể sống trong một căn nhà khang trang, đầy đủ và thoải mái hơn.

Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà hai tầng thậm chí không tạo cảm giác bị chia cắt rõ ràng giữa các tầng bởi gia đình sử dụng thiết kế cửa giả thông tầng, khiến tổng thể mặt tiền trông liền mạch và rộng rãi hơn. Tất cả đều tạo nên những điểm đặc biệt riêng khiến căn nhà được nhiều người xem chú ý khi theo dõi hành trình của vợ chồng chị Yến.

Nguồn: TikTok Nhà Đậu Xanh Đây