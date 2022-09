Vợ chồng tài tử U60 Cha In Pyo hiếm hoi công khai chân dung con gái

Mới đây, vợ chồng tài tử Cha In Pyo - Shin Ae Ra đã lên Top tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trên cổng điện tử Naver Hàn Quốc.

Nguyên nhân tới từ bài đăng của Cha In Pyo trên trang cá nhân. Cụ thể, nam tài tử U60 đã đăng một bức ảnh trên Instagram của mình với dòng chữ viết: "15 năm trước cùng vợ và con gái cưng nhất". Đây là bức ảnh cũ của gia đình Cha In Pyo - Shin Ae Ra cách đây 15 năm. Đây được xem là lần hiếm hoi Cha In Pyo chia sẻ chân dung con gái ruột của mình trên mạng xã hội.

Trong bức ảnh được công bố, dễ dàng nhận thấy, con gái Cha In Pyo và Shin Ae Ra đã thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Con gái cặp vợ chồng đình đám nhất nhì Kbiz sở hữu đôi mắt to linh động cùng gương mặt đáng yêu khi còn bé.

Cha In Pyo công khai chân dung con gái cách đây 15 năm

Cha In Pyo và Shin Ae Ra bén duyên khi đóng chung một bộ phim. Sau đó, cả hai nhanh chóng hẹn hò rồi tiến tới hôn nhân vào năm 1995. Cặp đôi có chung với nhau một trai và một gái.

Tới nay dù đã ở tuổi U60 nhưng cặp vợ chồng này vẫn vô cùng ngọt ngào bên nhau. Cha In Pyo luôn dành cho bà xã ánh mắt trìu mến nhất, khiến công chúng ngưỡng mộ.