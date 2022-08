Vợ chồng "Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" biến tiệc khủng thành siêu đám cưới, nhan sắc khiến hơn 100.000 người choáng ngợp

Mới đây, "mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera đã khiến cả mạng xã hội dậy sóng khi tung lên trang cá nhân loạt ảnh tình tứ bên ông xã tài tử Dingdong Dantes trong bữa tiệc Tạ ơn đặc biệt do GMA tổ chức. Đặc biệt, vợ chồng "mỹ nhân đẹp nhất Philippines" đã xuất sắc giành được giải Couple Of The Night (Cặp đôi của đêm tiệc).

Xuất hiện với nhan sắc cực phẩm cùng tạo hình lộng lẫy choáng ngợp, lại còn trao nhau hàng loạt những cử chỉ tình tứ tạo thành khoảnh khắc đẹp mãn nhãn trên sân khấu, đôi vợ chồng siêu sao của xứ sở nghìn đảo này đã vô tình biến đêm tiệc quy mô khủng thành siêu đám cưới của riêng mình.

"Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" khoe nhan sắc "bùng nổ" choáng ngợp với bộ đầm thiết kế hơi hướng thiên nga đen lộng lẫy, sóng đôi bên ông xã tài tử phong độ và điển trai ngút ngàn trong bộ vest trắng đen cao cấp - Dingdong Dantes. Khung cảnh cặp đôi đứng ở hậu trường mà cũng đẹp như một thước phim thế này

Đôi vợ chồng biến sự kiện thành siêu đám cưới của riêng mình, khoe trọn những khoảnh khắc đẹp mãn nhãn nhờ combo nhan sắc "cực phẩm" như thế này trong suốt thời lượng buổi tiệc

Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Marian Rivera ở bữa tiệc hoành tráng đã gây sốt khắp mạng xã hội, nhưng khán giả chỉ dán mắt vào nhan sắc cực phẩm của cặp đôi

Trong bức hình chụp cùng chồng, Marian khiến công chúng náo loạn với gương mặt đẹp xuất sắc và làn da không tỳ vết

Có thể thấy rằng sau 11 năm chung sống và sinh được 2 người con đáng yêu, vợ chồng "mỹ nhân đẹp nhất Philippines" vẫn giữ lửa tình yêu, thường xuyên dành cho nhau những hành động tình tứ ngọt ngào như thuở mới quen. Ai cũng phải công nhận rằng, bên cạnh nhan sắc hơn người cùng cặp long phượng đẹp như thiên thần, tình cảm bền chặt của Marian Rivera và Dingdong cũng là điều luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Nhìn loạt ảnh này, ai cũng tưởng rằng đây chính là tiệc cưới của cặp đôi

Nụ cười tươi rói và ánh mắt đầy si mê của Dingdong Dantes dành cho bà xã xinh đẹp

2 vợ chồng liên tục dành cho nhau những cử chỉ tình tứ ngọt "lịm tim"

Cặp đôi nhận được hơn 100.000 lượt "thả tim" cùng hàng ngàn bình luận khen ngợi, chứng minh sức hút của gia đình nổi tiếng nhất nhì showbiz Philippines

Nguồn ảnh: Facebook, Instagram

