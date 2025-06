Vợ chồng hờ đang "áp tải" phụ nữ để bán sang Campuchia thì bị bắt

Ngày 12-6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Tâm (28 tuổi), Nguyễn Ái Vi (23 tuổi cùng quê An Giang) và Nguyễn Thị Kiều Trang (31 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra về tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Văn Tâm

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện đường dây dụ dỗ người Việt Nam sang Campuchia làm việc với mức lương cao nhưng thực chất là lừa nạn nhân bán vào công ty lừa đảo để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Nhận thấy đây là đường dây hoạt động buôn người nguy hiểm, Phòng PC02 đã lên kế hoạch đấu tranh triệt xóa.

Nguyễn Ái Vi

Khi nắm thông tin 2 người phụ nữ ngụ tỉnh Tây Ninh bị các đối tượng chuẩn bị bán qua Campuchia ở khu vực biên giới thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang, PC02 phối hợp Công an tỉnh An Giang tổ chức ngăn chặn, giải cứu các nạn nhân và lần lượt bắt giữ các đối tượng chủ chốt trong đường dây gồm Tâm, Vi và Trang đưa về Tây Ninh phục vụ điều tra.

Nguyễn Thị Kiều Trang tại cơ quan công an

Qua điều tra, công an xác định Tâm và Vi sống với nhau như vợ chồng ở tỉnh An Giang. Cách đây 2 năm, cả hai đã đến Campuchia làm việc cho tổ chức lừa đảo. Tại đây, Tâm và Vi quen biết Trang và được đối tượng này đề nghị tìm kiếm người để bán qua Campuchia. Mỗi người bán được vào công ty lừa đảo, Trang sẽ trả cho Tâm và Vi là 300USD.

Trước số tiền công được trả hậu hĩnh, Tâm và Vi trở về Việt Nam dùng facebook "Nguyễn Tâm" giới thiệu, hứa hẹn về công việc làm app game với mức lương từ 800 đến 900USD/tháng và không bị mắc nợ với công ty để dụ dỗ các nạn nhân. Với thủ đoạn trên, Tâm, Vi và Trang đã bán trót lọt 7 người dân ở các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Bình Dương, TP HCM, Tây Ninh (trong 7 nạn nhân bị bán có 1 người dưới 16 tuổi ngụ tỉnh Tây Ninh).