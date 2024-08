Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My công khai diện mạo con trai đầu lòng

Tối 24/8, cặp đôi hot nhất làng bóng đá Việt Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My gây sốt khi chia sẻ diện mạo của cậu con trai đầu lòng Đoàn Minh Đăng (tên thường gọi là bé Lúa). Trước đó khi thông báo chuyện cậu quý tử đã chào đời, vợ chồng Văn Hậu lựa chọn việc che khéo khuôn mặt của bé Lúa, chờ khi con cứng cáp hơn mới khoe với người hâm mộ.

Hiện nay bé Lúa đã được hơn 3 tháng, nhóc tỳ cuối cùng cũng đã "chào sân" với nụ cười tươi rói, vẻ ngoài tinh nghịch, dễ thương. Bé Lúa khẳng định sức hút của "thế lực nhí" trong làng bóng đá khi nhận về hơn 60.000 lượt yêu thích.

Ngay khi Văn Hậu và Hải My chia sẻ công khai hình ảnh của con trai, đông đảo hội mẹ bỉm sữa nổi tiếng đã vào bình luận tương tác, trong đó có Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, nữ ca sĩ Hoà Minzy, loạt nàng WAG nổi tiếng,... Phần lớn mọi người đều dành lời khen cho gia đình nhỏ đẹp như tranh khi ở bên nhau. Đoàn Văn Hậu điển trai, Doãn Hải My xinh đẹp, còn nhóc tỳ Lúa vô cùng đáng yêu.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khoe diện mạo con đầu lòng

Đáng chú ý, hội chị em bạn thân của Doãn Hải My bình luận khen hai mẹ con xinh đẹp, nhưng cũng không quên trêu chọc Văn Hậu. Hoà Minzy viết: "Xời tó (chó - PV) con của bác yêu quá. Mẹ My xinh đẹp. Bố Hậu nhe răng". Còn nàng WAG Mai Hà Trang ẩn ý: "Hai mẹ con yêu quá, còn bố Hậu mặc áo đen". Đáp lại, Doãn Hải My nhắc tới biệt danh "Hậu Tều" mà các cầu thủ đàn anh đặt cho Văn Hậu và khẳng định: "Tều dỗi chị giờ".

Đoàn Văn Hậu là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam mấy năm nay. Tuy nhiên, anh đã có một thời gian dài vắng bóng trên sân cỏ vì chấn thương. Hiện tại, khi người hâm mộ nóng lòng hỏi Doãn Hải My về thời điểm Văn Hậu có thể trở lại sân cỏ, nàng WAG vẫn chỉ có thể trả lời rằng chồng cô đang nỗ lực mỗi ngày để tập luyện phục hồi và sẽ trở lại khi sẵn sàng.