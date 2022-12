Vợ chồng đi xem và chốt mua đứt căn hộ hơn 7 tỷ chỉ trong 1 buổi

Bán nhà cũ 164m2, gom góp tiền mua đứt căn hộ gần 130m2

Nhật Linh (31 tuổi) vừa mua căn hộ 128,4m2 ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Giá mua nhà là 7,2 tỷ đồng và gia đình Nhật Linh đã chi 1,5 tỷ đầu tư cho nội thất, tổng chi phí là 8,7 tỷ đồng. Được biết đây là căn nhà thứ 3 của vợ chồng Nhật Linh và gia đình đã mua đứt không cần vay nợ.

"Căn nhà mới này đến với vợ chồng mình như là cái duyên. Những căn hộ vị trí góc đẹp và cao tầng như vậy trong toà nhà và khu vực này hầu như không còn nữa trừ những chung cư mới xây. Chủ cũ của căn hộ này là doanh nhân người Nhật, nhưng bởi vì dịch Covid nên 2 năm qua họ không thể sang Việt Nam. Sau đó họ đã quyết định rao bán lại căn hộ và giao cho chủ đầu tư làm việc. Vợ chồng mình đi xem nhà với tâm thế xem cho vui nhưng đã chốt và đặt cọc ngay trong một buổi chiều, sau 1 tuần thì thanh toán 100% tiền để nhận nhà và bắt đầu tiến hành sửa sang".

Nhật Linh

Gia đình Nhật Linh khá đa dạng trong thu nhập hàng tháng từ việc kinh doanh, đầu tư và đặc biệt là nguồn thu nhập thụ động. Bên cạnh đó, vợ chồng cô quyết định bán căn nhà cũ do vị trí không thuận lợi, thêm một khoản tiền và mua đứt căn hộ này. Nhật Linh chia sẻ rằng việc có đủ tài chính mua nhà và không đi vay giúp cô chủ động, tiết kiệm thời gian và mang tâm lý thoải mái hơn với ngôi nhà mới. Ngoài ra, căn hộ này nguyên bản chưa từng có ai ở, do vậy khi nhận nhà vợ chồng Nhật Linh cảm thấy đây đúng là nơi thuộc về mình và thỏa sức sáng tạo.

Theo Nhật Linh, để lựa chọn phong cách thiết kế nhà cửa phù hợp với mong muốn, điều quan trọng nhất là chủ nhà cần biết thực sự bản thân thích và muốn gì. Ví dụ, chủ nhà có thể dành nhiều thời gian để xem về những thiết kế nhà đẹp trên Pinterest, The Spruce, Ikea... Phong cách phù hợp được tìm thấy bởi cách nhìn vào những hình ảnh thiết kế như thế nào khiến bản thân cảm thấy hứng thú nhiều nhất.

Việc định hình phong cách thiết kế, ngân sách có thể đầu tư, nhu cầu đặc biệt của gia đình là vô cùng quan trọng để giúp bạn không bị loãng thông tin và lạc lối mỗi khi bắt đầu một công trình. Sau đó, mỗi người nên có sự tìm hiểu sâu hơn về tính thẩm mỹ ví dụ như kiểu dáng, màu sắc, phân bổ bố cục phong và nội thất…

"Mình lựa chọn sống tại căn hộ vì vợ chồng mình còn trẻ và có 1 em bé. Nhà ít người ở căn hộ sẽ có cảm giác ấm cúng gần gũi nhau hơn, thay vì mỗi người sinh hoạt 1 tầng không có sự gắn kết. Căn hộ thì luôn đi kèm với tiện ích xung quanh và rất an ninh nữa nên chúng mình không phải suy nghĩ quá nhiều. Một điều quan trọng là cầu thang không an toàn với trẻ con hiếu động, nên mình hạn chế tối đa rủi ro, nguy hiểm có thể xảy ra với con", Nhật Linh chia sẻ lý do quyết định mua căn hộ thay vì nhà đất.

Thời điểm này không nên vay nợ nhiều để mua nhà

Khi lựa chọn nhà, vợ chồng Nhật Linh có 3 tiêu chí chính. Đầu tiên và cũng quan trọng nhất đó là vị trí. Căn nhà là nơi bạn ở lâu dài, nếu ở vị trí không thuận tiện cho công việc hay các hoạt động hàng ngày, dễ khiến tâm lý của bạn trở nên không thoải mái khi sống tại nơi đó. Chẳng hạn, mỗi khi muốn mua sắm gì phải đi rất xa, hoặc như việc đưa con đi học, đi làm không thuận tiện điều này có thể khiến bản thân bực bội mỗi ngày vì mất quá nhiều thời gian cho việc di chuyển và cuộc sống tại nơi ở đó trở nên không còn vui vẻ.

"Thứ hai, dung hòa những yếu tố về mặt bằng dân trí vì ai cũng muốn sống ở một môi trường an toàn và văn minh, mật độ dân số không quá đông, hướng nhà phù hợp với gia chủ, vị trí tầng, vị trí căn hộ, diện tích, tiện ích xung quanh, an ninh tòa nhà… sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của gia đình bạn. Cuối cùng đó là tầm nhìn từ căn hộ, đối với vợ chồng mình, đã quyết định ở chung cư là phải có view (quang cảnh) đẹp. Nếu không có view thì thà ở nhà mặt đất còn hơn".

Bàn đến chuyện khi nào nên mua nhà, Nhật Linh cho rằng nên sở hữu nhà khi có công việc phù hợp và nguồn thu nhập ổn định, quan trọng hơn nữa là lúc lập gia đình riêng và có em bé. "Chúng ta vẫn nên cố gắng nỗ lực để có một nơi thực sự gọi là tổ ấm, nhà là nơi nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình, tâm hồn của mỗi người cũng như tuổi thơ của con cái. Mình nghĩ sau thời kỳ Covid mọi người có nhìn nhận khác về nơi gọi là nhà, khi mỗi người dành thời gian ở nhà rất nhiều để sống và làm việc. Từ đó mọi người mới nhận ra giá trị của ngôi nhà và cả không gian sống quan trọng như thế nào với cuộc sống của chính mình".

Mặt khác, Nhật Linh cảm thấy gia đình khá may mắn vì có thể mua nhà rất nhanh gọn vì chủ đầu tư đứng ra làm việc trực tiếp thay mặt cho chủ nhà nước ngoài, do vậy mọi thứ khá yên tâm về mặt pháp lý và cũng không tốn thời gian. Tại thời điểm mua nhà, vợ chồng cô không phải quá suy nghĩ về mặt tài chính miễn là tìm được căn nhà phù hợp. Song, đối với những người trẻ mong muốn sở hữu ngôi nhà của riêng mình, hãy cố gắng lao động và tích góp cho một mục tiêu lớn và ý nghĩa hơn. Việc mua nhà sẽ giúp mỗi người trẻ biết học cách vun vén và chi tiêu hợp lý hơn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, với tình hình kinh tế chung có nhiều biến động, bão giá. Nhật Linh cho rằng sẽ không hợp lý nếu vay một khoản tiền quá lớn để mua nhà. Theo ý kiến của cô, khi nghĩ tới việc mua nhà, mỗi cá nhân nên tiết kiệm được khoản tiền ít nhất 50% giá trị của căn nhà. Vì nhà là nơi bình yên, đừng để ngôi nhà trở thành gánh nặng của chính mình.