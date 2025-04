VNPT ra mắt gói cước Internet tốc độ tối thiểu 300Mbps

Theo các báo cáo tốc độ Internet toàn cầu từ Ookla Speedtest Global Index(theo dữ liệu mới nhất được công bố trên website https://www.speedtest.net/global-index), tốc độ băng rộng cố định trung bình trên thế giới tùy thời điểm và quốc gia nhưng dao động ở mức 100Mbps. Ở Việt Nam, tốc độ trung bình từ tháng 12/2024 – tháng 2/2025 đạt 167Mbps. Do đó, tốc độ tối thiểu 300Mbps là rất cao so với mức trung bình hiện nay, so với toàn cầu và tương đương mức bình quân của 5 quốc gia có hạ tầng mạng lưới tốt nhất thế giới (Singapore – 345Mbps, UAE – 313Mbps, Hồng Kông (Trung Quốc) – 312Mbps, Ai len – 295Mbps, Pháp – 290Mbps). Việc cung cấp 300Mbps ở mức tối thiểu cho thấy hạ tầng Internet Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và vượt trội so với xu hướng thế giới.

Tốc độ Internet cố định trung bình trên thế giới – Nguồn Speedtest

Đây là bước đột phá trong chiến lược nâng cấp hạ tầng, tối ưu hệ thống và chủ động gia tăng tốc độ Internet nhằm mang đến trải nghiệm vượt trội cho khách hàng. Đồng thời, thực hiện theo 57-NQ/TW, việc nâng tốc độ của các gói cước Internet cung cấp cho khách hàng đại chúng sẽ tạo nền tảng mạng lưới quan trọng, sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số quốc gia.

Tốc độ trung bình của Internet di động (Mobile) và Internet cố định (Fixed Broadband) tại Việt Nam – Nguồn Speedtest

Với các gói cước Internet mới của VNPT, tất cả các nhu cầu sử dụng Internet của gia đình và cá nhân hiện nay đều được đáp ứng mượt mà như xem video streaming chất lượng cao (4K, thậm chí 8K); Chơi game online đòi hỏi độ trễ thấp và băng thông lớn; Học tập và làm việc trực tuyến (video call HD, tải/upload file lớn); Sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc (điện thoại, máy tính, TV thông minh, camera an ninh, thiết bị nhà thông minh) mà không bị giật lag; Tải xuống/tải lên các tệp dung lượng lớn nhanh chóng. Những trải nghiệm này được đảm bảo ở mức đồng đều và tốt hơn cho phần lớn khách hàng.

Ngoài tốc độ cao, chính sách mới về gói cước Internet được VNPT còn tích hợp nhiều dịch vụ như truyền hình, di động, công nghệ mở rộng vùng phủ Wifi Mesh và AI Camera an ninh thông minh. Khách hàng tại các khu vực hỗ trợ XGSPON sẽ có cơ hội trải nghiệm công nghệ với băng thông đối xứng, tốc độ download và upload cùng đạt tối đa lên đến 10 Gbps, tiên phong được triển khai tại Việt Nam, theo công bố của VNPT.

Người dùng có thể lựa chọn các gói Home Internet bao gồm Internet Wifi và Wifi Mesh; HomeTV tích hợp truyền hình; Home Cam tích hợp AI Camera thông minh thế hệ mới; Home Combo tích hợp dịch vụ di động, miễn phí gọi nội nhóm gia đình

VNPT cũng cung cấp ưu đãi cho khách hàng đăng ký mới. Khi đăng ký gói 12 tháng, người dùng sẽ được tặng một tháng sử dụng miễn phí.

Để tham khảo và đăng ký các gói cước mới, khách hàng vui lòng truy cập website https://digishop.vnpt.vn, ứng dụng My VNPT (https://my.vnpt.com.vn/app ), liên hệ tổng đài miễn phí 18001166 hoặc các điểm giao dịch VNPT gần nhất.