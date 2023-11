VNPT hỗ trợ gói cước ưu đãi dành riêng cho cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên

Đây là những gói cước được xây dựng riêng cho Cán bộ đoàn và Đoàn viên thanh niên, trong đó ưu đãi thoại và data khi truy cập app Thanh niên Việt Nam và ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Youtube.

Cụ thể 4 gói cước trả trước siêu ưu đãi đó là các gói: YOLO70 (70.000 đồng/tháng được sử dụng 1GB/ngày); YOLO100M (100.000 đồng/tháng được sử dụng 1GB/ngày, data truy cập Facebook, Tiktok, Youtube, MyTV, OTT); VD90 (90.000/tháng được 1GB/ngày, ưu đãi gọi nội mạng <10 phút, 30 phút ngoại mạng) và VD120M (120.000/tháng có 1GB/ngày, ưu đãi gọi nội mạng <10 phút, 30 phút ngoại mạng data truy cập Facebook, Tiktok, Youtube, MyTV OTT). 3 gói cước trả sau với nhiều ưu đãi như: VD90 (90.000/tháng được 1GB/ngày, ưu đãi gọi nội mạng < 10p và 30 phút ngoại mạng); VD120M (120.000/tháng có 1GB/ngày, ưu đãi gọi nội mạng < 10 phút, 50 phút ngoại mạng); VD150 (150.000/tháng có 2GB/ngày, ưu đãi gọi nội mạng < 10 phút, 80 phút ngoại mạng).

Ngoài ra, từ nay đến hết ngày 31/12/2023, các Đoàn viên thanh niên còn có cơ hội trải nghiệm dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa VNPT SmartCA với chi phí 0 đồng trong thời gian 12 tháng.

Các cán bộ Đoàn và Đoàn viên thanh niên đăng ký trực tuyến thông qua App Thanh niên Việt Nam, qua đường link https://goicuocuudai.doanthanhnien.vn hoặc trực tiếp tại các Điểm giao dịch của VNPT VinaPhone trên toàn quốc.

Bên cạnh việc hỗ trợ các gói cước ưu đãi dành riêng cho cán bộ Đoàn và Đoàn viên thanh niên, theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, Tập đoàn VNPT đã và sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số của Trung ương Đoàn. Trong đó, phối hợp, hỗ trợ, tổ chức đánh giá, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; đồng hành trong các kế hoạch, chương trình hành động lớn của Trung ương Đoàn và phù hợp với lĩnh vực ưu tiên của VNPT trong từng giai đoạn cụ thể; phối hợp triển khai nền tảng cho hệ sinh thái số (ứng dụng thanh niên Việt Nam), hỗ trợ Trung ương Đoàn chuyển đổi số công tác quản lý thu phí đoàn viên; phối hợp khảo sát, xây dựng "Đề án nâng cao năng lực chuyển đổi số của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" gồm các giải pháp tổng thể về số hóa và chuyển đổi số các hoạt động công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đoàn và triển khai tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc như: các hạ tầng, ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý điều hành thông suốt từ Trung ương tới địa phương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn (hệ thống quản lý văn bản Eoffice, phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên…) và các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, an ninh thông tin….

Đây cũng là một trong những nội dung thực hiện theo thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn VNPT.

Những hoạt động ý nghĩa này góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội và cộng đồng; đồng hành và nâng bước sự phát triển của thế hệ trẻ - lực lượng xung kích, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia nhằm thích ứng với sự thay đổi của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, góp phần xây dựng Chính phủ số, xã hội số.