VN-Index tăng vọt hơn 74 điểm ngay khi mở cửa giao dịch 8-4

Bức tranh toàn cảnh được thắp sáng bởi hai thông tin "bom tấn": Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần để tiến hành đàm phán, đồng thời thị trường Việt Nam đón nhận tin vui thăng hạng từ kỳ đánh giá của FTSE Russell.

Niềm hưng phấn từ việc "chảo lửa" Trung Đông hạ nhiệt đã kích hoạt đà thăng hoa rực rỡ trên toàn khu vực châu Á.

Các chỉ số lớn đều bật tăng cực mạnh, tiêu biểu như KOSPI (Hàn Quốc) vọt 5,57%, Nikkei 225 (Nhật Bản) bứt phá 5,25%, Hang Seng và Shanghai Composite cũng nhảy vọt lần lượt 2,68% và 1,34%.

Cộng hưởng cùng sự hứng khởi toàn cầu và cú hích nâng hạng, VN-Index mở cửa bằng một pha nhảy vọt (gap-up) khó tin, tăng tới 74,51 điểm để leo thẳng lên mốc 1.752,05 điểm.

Rổ VN30 đóng vai trò "đầu tàu" kéo chỉ số khi bứt tốc 82,59 điểm, vươn lên 1.923,55 điểm. Bảng điện tử nhanh chóng bị bao phủ bởi sắc xanh mướt và màu tím kịch trần.

Hàng loạt mã cổ phiếu mang lại mức sinh lời đột biến ngay từ sớm. Nhóm ngân hàng và chứng khoán chứng kiến VPB và SSI cùng khoác áo tím kịch trần (+6,9%), bám sát phía sau là đà tăng ấn tượng của TCB (+6,6%), SHB (+6,1%), HCM (+5,2%) và CTG (+4,7%).

Không hề kém cạnh, các đại diện bất động sản nổi bật như DXG (+6,8%), DIG (+6,6%) hay NVL (+6,1%) cũng ghi nhận lực cầu càn quét dữ dội, cuốn bay mọi mức giá cản.

Cú bùng nổ đầu phiên 8-4 đã thổi bay những tâm lý tích tụ trước đó, mở ra kỳ vọng vô cùng lớn cho một chu kỳ tăng trưởng mới của chứng khoán Việt.

Kỳ vọng tích cực cho thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi được nâng hạng. Ảnh minh họa: AI

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo vào sáng nay 8-4 (lúc 3 giờ, theo giờ Hà Nội), FTSE Russell đã công bố kết quả rà soát giữa kỳ trong khuôn khổ kỳ đánh giá phân loại thị trường chứng khoán tháng 3-2026, chính thức xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng Việt Nam từ Thị trường cận biên (Frontier Market) lên Thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) đã được công bố vào tháng 10-2025.

Hội đồng Quản trị Chỉ số của FTSE Russell cũng xác nhận lộ trình nâng hạng từ Thị trường cận biên lên Thị trường mới nổi thứ cấp. Việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số của FTSE chính thức triển khai từ ngày 21-9-2026

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển tại Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhấn mạnh thông tin nâng hạng thị trường không mới nhưng vẫn mang lại những giá trị nhất định. Đây là cú hích tâm lý đối với nhà đầu tư toàn cầu và trong nước.

Trong ngắn hạn, thông tin này có tác dụng trấn an, củng cố niềm tin sau giai đoạn thị trường chịu nhiều áp lực tiêu cực.

Đặc biệt, việc đạt hạng “thị trường mới nổi thứ cấp” (Secondary Emerging Market) được xem là bước đệm quan trọng để Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng hạng trên hệ thống của MSCI – tổ chức có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn hơn.

Theo ông Minh, tác động quan trọng hơn nằm ở việc cải thiện định giá thị trường và chi phí vốn. Việc nâng hạng góp phần củng cố xếp hạng tín nhiệm quốc gia (hiện ở mức BB+). Nếu Việt Nam tiếp tục được nâng hạng tín nhiệm vào tháng 6-2026, chi phí huy động vốn có thể giảm, qua đó hỗ trợ mặt bằng định giá chung của thị trường chứng khoán.

Ông Minh cũng cho rằng trong bối cảnh biến động địa chính trị, đặc biệt khi các thị trường Trung Đông đối mặt rủi ro, Việt Nam đang nổi lên như một lựa chọn thay thế an toàn. Sự ổn định về chính trị và kinh tế giúp Việt Nam ghi điểm trong mắt các tổ chức đánh giá quốc tế. Đồng thời, theo nguyên tắc phân bổ tỉ trọng trong các rổ chỉ số, khi vốn hóa tại các thị trường rủi ro suy giảm, tỉ trọng của các thị trường ổn định như Việt Nam có thể được gia tăng tương đối.

Tuy vậy, ông Minh lưu ý nhà đầu tư không nên kỳ vọng quá mức vào việc dòng vốn ngoại sẽ quay lại ngay lập tức. Việc nâng hạng không phải là “đũa thần”, mà điều quan trọng là liệu có thể đảo chiều xu hướng rút ròng của khối ngoại hay không. Thực tế, từ năm 2025 đến nay, khối ngoại đã rút hơn 6 tỉ USD khỏi thị trường Việt Nam.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu sang các thị trường có lợi suất cao như Mỹ và đặc biệt là Nhật Bản. Việc Nhật Bản chuyển từ chính sách lãi suất âm sang tăng lợi suất nhằm thu hút dòng vốn về phục vụ phát triển kinh tế nội địa đã tạo áp lực rút vốn đáng kể tại các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.