Giá vàng hôm nay 8/4: Bật tăng rất mạnh

Giá vàng đang nhận được lực đỡ nhất định từ nhu cầu trú ẩn khi căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy vậy, đà tăng giá của kim loại quý vẫn bị kìm lại bởi sức mạnh của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao và tâm lý chốt lời sau giai đoạn tăng nóng.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA cho rằng, thị trường vàng hiện đang chờ thêm các thông tin mới có khả năng tạo tác động mạnh đến xu hướng giá, nhất là trong bối cảnh nhà đầu tư theo sát các diễn biến liên quan đến xung đột Mỹ - Iran.

Theo nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff tại Kitco Metals, các nhà giao dịch vàng hiện quan tâm nhiều hơn đến việc ngân hàng trung ương sẽ làm gì với lãi suất hơn là các yếu tố địa chính trị. Nếu các nền kinh tế lớn trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, điều đó có thể được hiểu là nhu cầu đối với vàng sẽ giảm.

Giá vàng hôm nay bật tăng mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Thị trường cũng đang tập trung vào biên bản cuộc họp tháng 3 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến công bố vào hôm nay và dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Năm (9/4), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố vào thứ Sáu (10/4).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 8/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 169,5 triệu đồng/lượng (mua) - 172,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 600.000 đồng/lượng (mua vào) và 1,4 triệu đồng/lượng (bán ra) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 169,3 triệu đồng/lượng (mua) - 172,4 triệu đồng/lượng (bán), giảm 600.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.776 USD/ounce, tăng 116 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Giới cho rằng giá vàng có khả năng tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn nếu các ngưỡng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ. Trong khi đó, các tín hiệu kỹ thuật cho thấy thị trường vẫn đang trong quá trình tích lũy với biên độ dao động lớn.

Nhà đầu tư nên tạm thời đứng ngoài thị trường trong bối cảnh biến động quá lớn. Họ cho rằng giá vàng có thể dao động trong biên độ rất rộng, từ 4.100 - 4.850 USD/ounce trong thời gian tới.

Ở góc độ kỹ thuật, ông Jim Wyckoff cho rằng vàng đang ở trạng thái trung lập. Ngưỡng kháng cự quan trọng nằm ở vùng 4.700 - 4.750 USD/ounce, trong khi hỗ trợ gần nhất là quanh 4.600 USD/ounce và sâu hơn là 4.580 USD/ounce. Nếu phá vỡ mốc 4.300 USD/ounce, xu hướng giảm có thể được củng cố.