Visual của Song Hye Kyo qua cam thường và ảnh studio: Tuổi 42 thế nào mới là trẻ?

Song Hye Kyo sinh năm 1981, đồng nghĩa năm nay cô đã bước sang tuổi 42 - con số theo quan điểm của nhiều chuyên gia y tế đã thuộc giai đoạn trung niên của đời người. Thế nhưng, việc Song Hye Kyo bao nhiêu tuổi dường như chưa bao giờ là mối bận tâm của công chúng. Thay vào đó, họ dành nhiều thời gian để bàn cãi về việc khuôn mặt cô trẻ hay già, còn nét thanh xuân hay đã lộ vết tích thời gian.

Tranh cãi xoay quanh nhan sắc Song Hye Kyo

Trong tuần qua, trên một diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc đã xuất hiện bài đăng với tiêu đề "Ôi, Song Hye Kyo đẹp rụng rời… Có thật là cô ấy 43 tuổi rồi không?" (theo cách tính của người Hàn). Bài đăng đi kèm với chùm ảnh studio mà Song Hye Kyo vừa chụp hồi đầu năm cho số tháng 2 của tạp chí Elle. Các bức ảnh bắt cận khuôn mặt Song Hye Kyo với làn da căng bóng không có bất kỳ nếp nhăn hay khuyết điểm, đôi môi mọng, má hồng… Tổng thể, ngôi sao của The Glory toát lên vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết, thách thức cả quá trình lão hóa lẫn thời gian.

Bộ ảnh tạp chí "hack tuổi" giúp Song Hye Kyo bỗng nhiên được khen trẻ trung (Ảnh: Elle)

Bên dưới bài viết này, người dùng Internet để lại nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ với nhan sắc không tuổi của Song Hye Kyo. Một số bình luận tiêu biểu trong số này viết: "Cô ấy đã 43 tuổi Hàn rồi ư? Trời ơi không nói thì ai mà tin được chứ. Chưa kể trông cô ấy còn trẻ ra nhờ trang điểm theo lối của thanh niên bây giờ", "Cô ấy quá hợp với kiểu trang điểm này luôn. Nhìn tươi trẻ và hút mắt vô cùng", "Ngay từ đầu tôi đã luôn nghĩ Song Hye Kyo là ngôi sao nữ đẹp bất bại rồi", "Song Hye Kyo xứng đáng trở thành giáo khoa thư về tiêu chuẩn sắc đẹp đó… Không hiểu đẹp như cô ấy thì sẽ như nào nhỉ"…

Tuy nhiên, khi trang tin Allkpop dẫn lại câu chuyện cư dân mạng Hàn đang chia sẻ những bức hình Song Hye Kyo trên tạp chí Elle và hết lời ca tụng vẻ tươi trẻ của cô, nhiều độc giả đã để lại các bình luận bày tỏ sự bất bình. Họ chỉ ra những lời ngợi khen này chỉ là một sự tích cực độc hại vì nó chỉ mang tính thời điểm, một chiều và hoàn toàn không phản ánh đúng bản chất vấn đề. Về lâu dài, nó chỉ càng khiến áp lực về nhan sắc và tuổi tác mà Song Hye Kyo phải hứng chịu thêm trầm trọng.

Nhan sắc Song Hye Kyo qua camera thường. Cô vẫn xinh đẹp, vẫn quyến rũ, nhưng không có được sự "mướt mát" như chùm ảnh chụp và chỉnh sửa kỹ càng trong studio (Ảnh: Instagram)

Người dùng tên Seafiant viết: "Tuần này người ta khen Song Hye Kyo 'Ôi trẻ quá' chỉ vì xem được vài ba bức ảnh mà các chuyên gia trang điểm đã chủ đích khiến cô ấy trông trẻ hơn. Thế mà chỉ vài tuần trước, chính những người ấy lại bỉ bôi 'Cô ta già đau đớn' khi thấy Song Hye Kyo mặt mộc xuất hiện trong The Glory. Sống ba phải vậy mà cũng được sao".

Tài khoản Dr_Little băn khoăn: "Tôi không hiểu người ta nghĩ một phụ nữ tuổi này trông sẽ thế nào? Chẳng lẽ như gái 15? Hay một khối thạch trơn lì láng bóng? Nếu biết cách chăm sóc tốt cho bản thân (như duy trì cân nặng phù hợp, luyện tập, ăn khỏe ngủ tốt và tinh thần hạnh phúc), phụ nữ tuổi ấy vẫn có thể trông rất ưa nhìn. Giả sử Song Hye Kyo đã 73 tuổi rồi mà nhìn vẫn thế này tôi mới thấy bất thường".

Một bình luận khác viết: "Các bức ảnh này đã được chỉnh sửa khá nặng tay rồi. Nhìn là biết không thật mà. Phim truyền hình Hàn cũng chuộng lối áp các bộ lọc làm đẹp lên mặt diễn viên, nhưng các show trên Netflix thì thường không làm vậy. Chính vì thế khi xem các TV series Hàn trên ấy, bạn sẽ thấy diễn viên lộ nếp nhăn, mụn, vết thâm… trên mặt diễn viên".

Song Hye Kyo già hay trẻ và nỗi ám ảnh của netizen

Các bức hình studio của Song Hye Kyo đã được chỉnh sửa kỹ càng, dễ khiến người xem hình thành nhận định sai lệch về diện mạo của nữ diễn viên. Nếu hiểu lầm những khoảnh khắc được can thiệp sâu bởi công nghệ hóa trang, nhiếp ảnh và cả kỹ thuật hậu kỳ ấy là vẻ đẹp "thực sự" của bất cứ nghệ sĩ nào chứ không riêng Song Hye Kyo, thì cũng không quá lạ khi công chúng "sững sờ, ngỡ ngàng, bật ngửa" khi thấy chính con người ấy trong những khoảnh khắc đời thường, hoặc dưới góc nhìn ít sự tô vẽ điểm trang hơn.

Quay lại vài tháng trước. Ngay trước thời điểm phần đầu tiên của The Glory ra mắt, thứ mà cư dân mạng "soi" đầu tiên chính là nhan sắc của Song Hye Kyo trong buổi họp báo. Nữ diễn viên bị chê già, chê đã lộ dấu hiệu tuổi tác. Tới đầu năm nay, khi The Glory ra mắt phần hai, câu chuyện nhan sắc của Song Hye Kyo vẫn bị đem ra "làm đầu câu chuyện". Lại một lần nữa, hình ảnh nữ diễn viên trong video họp báo bị đem so với các bức ảnh chụp cô khi đã trang điểm kỹ càng, quần là áo lượt tham dự tuần lễ thời trang. Cư dân mạng nghi ngờ Song Hye Kyo đã can thiệp thẩm mỹ trên khuôn mặt.

Hai lần tham dự buổi họp báo The Glory là hai lần Song Hye Kyo bị chê già (Ảnh: Ilgan Sport, Netflix)

Trong phần 1 của The Glory, Song Hye Kyo từng bị chê già dù vai diễn của cô là một phụ nữ vất vả, nhỏ bị bạo hành, lớn lên bị dày vò bởi thù hận. Sang phần 2, cư dân mạng tiếp tục chỉ trích về khoảng cách tuổi quá lớn giữa cô và bạn diễn Lee Do Hyun. Lee Do Hyun sinh năm 1995, kém Song Hye Kyo 14 tuổi. Kịch bản phần hai của The Glory đã dành nhiều thời lượng để phát triển quan hệ tình cảm giữa hai nhân vật. Chính điều này đã làm nảy sinh những chỉ trích nhắm vào Song Hye Kyo. Một lần nữa, cô lại bị chê… già.

Rất nhiều người dùng Internet đứng về phía Song Hye Kyo. Họ cho rằng những người buông lời chê bai đang quá ám ảnh với chuyện tuổi tác. Khoảng cách tuổi giữa hai diễn viên không phải vấn đề. Vấn đề là hai diễn viên có diễn được hay không, và họ tương tác với nhau như thế nào. Một người thậm chí còn chỉ ra sự bất công mà Song Hye Kyo phải hứng chịu: "Chẳng công bằng tí nào khi Song Hye Kyo bị chỉ trích vì đóng phim với nam diễn viên trẻ hơn, trong khi có cả tá nam diễn viên lớn tuổi vẫn bắt cặp với bạn diễn nữ trẻ hơn mà chẳng thấy ai nói gì".

Về phía Song Hye Kyo, nữ diễn viên hẳn cũng không khỏi chạnh lòng khi ngày này qua ngày khác phải thấy điệp khúc "Song Hye Kyo đã già" rao đi rao lại trên Internet. Số tháng 2 của tạp chí Elle - số báo có những những bức hình "mơn mởn đôi mươi" của Song Hye Kyo tuổi tứ tuần - cũng đăng bài phỏng vấn nữ diễn viên. Trong cuộc phỏng vấn, Song Hye Kyo đã chia sẻ: "Tôi nghe có khán giả nói mình đã già. Đương nhiên tôi đã già đi". Nữ diễn viên cũng chia sẻ khi đóng The Glory, mình đã chủ động để bản thân trông nhợt nhạt, tiều tụy trên màn ảnh vì đó là yêu cầu nhân vật.

Vai diễn lột xác của Song Hye Kyo trong The Glory (Ảnh: Netflix)

Song Hye Kyo không phải ngôi sao hạng A duy nhất của châu Á có màn lột xác, chấp nhận để mình bớt lung linh đi để thủ vai diễn có sức nặng hơn trên màn ảnh nhỏ trong năm 2022. Tại Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh cũng gây ngỡ ngàng khi để mặt mộc, không ngại khoe ra làn da thật trên màn ảnh khi đóng Gió Thổi Bán Hạ. Cũng giống như The Glory, Gió Thổi Bán Hạ được xem là bước chuyển mình trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh.

Đây đều là lần đầu tiên hai nữ diễn viên nổi danh với các bộ phim phim tình cảm, lãng mạn thử sức với thể loại chính kịch - và thành công. Đáng nói, các vai diễn đều đến sau một khoảng thời gian rất dài công chúng nghĩ rằng Song Hye Kyo hay Triệu Lệ Dĩnh đã cũ kỹ trên màn ảnh, nhưng cũng không sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của dòng phim thế mạnh.

Hiểu theo hướng này, một nghệ sĩ sẽ chỉ già nếu họ không thể mang đến cho khán giả những giá trị mới, không dám thử thách bản thân ở một lĩnh vực chưa phải thế mạnh. Đó là một thứ giá trị thuộc về tinh thần mà những dấu hiệu lão hóa do tuổi tác trên cơ thể vô phương dự báo. Nói một cách đơn giản, người ta vẫn trẻ trung nếu họ còn nỗ lực tiến về phía trước - một thứ ý chí tự thân mà không thế lực bên ngoài nào có thể can thiệp hay làm thui chột. Như Dương Tử Quỳnh đã nói trong bài phát biểu đoạt giải Oscar của mình: "Các quý cô à, đừng để ai nói bạn đã qua thời huy hoàng".