ViruSs bị nhận xét về EQ: Hôm trước khiến Xoài Non "sượng trân" chuyện con cái, hôm sau “thương thương” Xemesis ly hôn

Vụ ly hôn của Xoài Non và Xemesis (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002 và Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989) vẫn đang là tâm điểm bàn tán trên MXH Sau khi cả 2 thông báo vào chiều tối 16/6, nhiều bạn bè, người thân và cư dân mạng đã để lại bình luận phía dưới bài đăng.

Trong đó ViruSs (Đặng Tiến Hoàng, sinh năm 1988) - bạn thân trong hội Tứ hoàng streamer của Xemesis cũng động viên. “Thương thương” - ViruSs viết và đính kèm icon sắp khóc.

Bình luận của ViruSs về thông báo chia tay của Xemesis

ViruSs và hội Tứ hoàng ở đám cưới Xemesis - Xoài Non

Ngay lập tức, cư dân mạng đáp lại lời an ủi của ViruSs với thái độ trái chiều.

Có người cho rằng nam streamer có phần thiếu tinh tế. Bởi lẽ ngay đầu tháng 6 vừa qua - giữa nghi vấn vợ chồng Xemesis lục đục, ViruSs đã hỏi khó Xoài Non chuyện con cái khi livestream chung. Cụ thể, khi cả hai cùng giới thiệu về mặt hàng đồ chơi cho trẻ em, ViruSs bỗng hỏi Xoài Non: “Nếu có con trai em sẽ muốn mua đồ chơi gì cho con”. Trước câu hỏi này, Xoài Non cũng vui vẻ tung hứng lại với người anh thân thiết.

Dù Xoài Non tươi cười trả lời trên livestream nhưng không ít người cho rằng cô nàng có phần hơi “sượng” và đang cố tỏ ra vui vẻ. Netizen cũng nhận xét ViruSs làm vậy là đang hỏi khó Xoài Non ở thời điểm nhạy cảm. Bởi ngoài tin đồn trục trặc hôn nhân thì việc Xoài Non và Xemesis khó có con cũng được nhiều người biết đến.

ViruSs hỏi Xoài Non về chuyện con cái ngay trên livestream

Song song với đó, cũng có ý kiến khẳng định bạn bè động viên nhau là bình thường nên bình luận của ViruSs không có vấn đề gì. Hơn nữa không chỉ riêng ViruSs mà nhiều anh em trong làng game và streamer như Chip, Duy Nhỏ, Qnt,... cũng để lại bình luận dành cho cả Xemesis lẫn Xoài Non.

ViruSs và Xemesis có mối quan hệ gắn bó sau nhiều năm đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Cả 2 đều là thành viên của hội Tứ hoàng streamer gồm ViruSs, Xemesis, PewPew và Độ Mixi. Dù ViruSs không hợp tác kinh doanh F&B cùng với 3 thành viên còn lại nhưng vẫn rất thân thiết với Xemesis. Khi Xemesis mở quán ốc, ViruSs cũng dẫn bạn gái và mẹ sang ăn. Thời điểm này vẫn có sự xuất hiện của Xoài Non tại quán ốc.

Tại đám hỏi của Xemesis vào cuối năm 2019, ViruSs và PewPew cũng là thành viên dàn bê tráp nam, cùng bạn thân đi hỏi vợ.