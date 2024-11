Vĩnh Thích Ăn Ngon: Chàng trai đam mê ẩm thực cùng lời phát biểu gây sốt tại TikTok Awards 2024

Tại lễ trao giải TikTok Awards 2024, Nguyễn Hồ Khắc Vĩnh, hay còn được biết đến với cái tên thân thuộc Vĩnh Thích Ăn Ngon, đã được vinh danh là Lifestyle Creator of the Year. Đây không chỉ là cột mốc lớn trong sự nghiệp sáng tạo nội dung của anh mà còn là sự công nhận cho hành trình bốn năm gắn bó với niềm đam mê ẩm thực và giá trị cộng đồng.

Vĩnh Thích Ăn Ngon phát biểu đầy cảm xúc tại lễ trao giải TikTok Awards 2024

Khi đứng trên sân khấu nhận giải, Vĩnh xúc động chia sẻ: "4 năm 1 chặng đường, và ngày hôm nay Vĩnh may mắn được đề cử tại hạng mục Lifestyle Creator of the Year và Vĩnh đã cầm được chiếc cúp này trên tay. Vĩnh cảm ơn những quán vắng mà Vĩnh giải cứu, cảm ơn mọi người đã bình chọn cho Vĩnh. Vĩnh biết trong đó có rất nhiều cô chú lớn tuổi nhưng vẫn quan tâm đến bảng xếp hạng này, vẫn dặn dò con cháu vote cho Vĩnh hàng ngày. Và cuối cùng, Vĩnh là người Việt Nam, là một thanh niên Việt Nam yêu nước nồng nàn nên chắc chắn những giá trị nội dung sáng tạo tiếp theo sẽ dành cho người Việt Nam."

Phần phát biểu chân thành và mang đậm tính nhân văn này đã nhận được "cơn mưa lời khen" từ khán giả. Dưới đoạn clip phát biểu, nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận tích cực.

Cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi cho Vĩnh cũng như những nội dung sáng tạo mà nam TikToker gây dựng suốt hành trình qua.

Người lan tỏa giá trị yêu thương qua ẩm thực

Khác với những nhà sáng tạo nội dung thường tìm kiếm sự hào nhoáng qua các nhà hàng sang trọng hay món ăn đắt đỏ, Vĩnh chọn cho mình một con đường riêng – khám phá và giới thiệu những quán ăn nhỏ bé, ít người biết đến, nhưng đầy câu chuyện và tâm huyết. Từ đó, chuỗi series “Khởi Nghiệp Niềm Tin” ra đời, mang trong mình sứ mệnh đặc biệt: hỗ trợ những quán ăn khởi nghiệp gặp khó khăn tìm lại sự ổn định, thậm chí là vươn lên mạnh mẽ. Với cách tiếp cận chân thành và sự trân trọng, Vĩnh không chỉ giúp đỡ các chủ quán về mặt kinh doanh mà còn mang đến cho họ niềm tin rằng mỗi bữa ăn đều có thể tạo nên giá trị lớn lao.

Điều đặc biệt là Vĩnh chưa từng nhận thù lao hay “hoa hồng” từ bất kỳ quán ăn nào. Anh chỉ nhận lại những món quà nhỏ từ sự tri ân – đôi khi là một cây chả, chiếc bánh tét, hay chỉ đơn giản là nụ cười rạng rỡ của những cô chú từng được anh giúp đỡ. Chính sự giản dị và chân thành ấy đã giúp anh xây dựng được niềm tin và tình cảm sâu đậm trong lòng cộng đồng.

Nhiều dự án hỗ trợ các quán ăn, giải cứu nông sản giúp nông dân của Vĩnh thu hút đông đảo sự chú ý của mọi người.

Không dừng lại ở việc giới thiệu ẩm thực, Vĩnh còn sử dụng sức ảnh hưởng của mình để thực hiện nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa. Từ chương trình “Sài Gòn Ăn Sáng Chưa!?, “Cấp nước cho 3 tỉnh bà con miền Tây”, “Mang điện về Bản”, “Giải cứu cam Vĩnh Long”, “Khởi nghiệp niềm tin”,... Mỗi dự án đều mang đậm dấu ấn cá nhân của Vĩnh, anh không chỉ đưa ra giải pháp mà còn khơi dậy sự đồng cảm và yêu thương trong cộng đồng. Chính điều này đã làm nên sự khác biệt của một người sáng tạo nội dung không chỉ để giải trí mà còn để mang lại giá trị thực sự cho xã hội.

Những dự án nhân văn trên TikTok của anh chàng nhận được nhiều sự ủng hộ của cộng đồng mạng.

Bên cạnh việc giúp đỡ các quán ăn nhỏ, Vĩnh cũng đưa ra những nhận xét chi tiết, công tâm về món ăn, giúp người xem cảm nhận rõ hơn về giá trị của từng món ăn, từng câu chuyện đằng sau chúng. Có thể nói chiếc cúp tại TikTok Awards không chỉ là sự công nhận mà còn là lời khích lệ để Vĩnh tiếp tục hành trình của mình. Với 1,4 triệu lượt theo dõi trên TikTok, Vĩnh khẳng định sẽ tiếp tục tạo ra những nội dung chất lượng, tập trung vào giá trị văn hóa, ẩm thực và cộng đồng.

Nguồn ảnh: @Vinhthichanngon