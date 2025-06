VinFast VF 7 lộ ảnh tại Ấn Độ: Có ADAS, camera 360 độ, có thể không phải là xe lắp ráp tại Việt Nam

Chiếc VinFast VF 7 được bắt gặp tại Mumbai (Ấn Độ) có màu đen Jet Black, một trong số các màu sắc được VinFast cung cấp, bên cạnh Trắng Brahimny, Đỏ Crimson và Xám Neptune. Hình ảnh chụp lén cho thấy phần đầu xe, mâm xe, lốp và cửa trước.

So với phiên bản VF 7 trưng bày tại Auto Expo 2025 với màu Đỏ Crimson, mâm xe 20 inch và lốp Goodyear Eagle F1, mẫu xe tại Mumbai được trang bị bộ mâm 19 inch mới cùng lốp Apollo Aspire 245/50 R19. Việc sử dụng mâm xe nhỏ hơn là điều dễ hiểu khi các nhà sản xuất thường điều chỉnh kích thước mâm xe cho phù hợp với điều kiện đường xá tại Ấn Độ để đảm bảo chất lượng vận hành.

VinFast VF 7 lộ ảnh tại Ấn Độ. Ảnh: Autocar India

Một số tính năng khác cũng được ghi nhận từ những hình ảnh này, bao gồm hệ thống ADAS dựa trên camera và camera trên gương chiếu hậu, cho thấy xe được trang bị camera 360 độ. Màn hình thông tin giải trí cỡ lớn cũng xuất hiện nhưng chưa rõ là loại 15 inch hay 12.9 inch.

Dự kiến VF 7 sẽ được bán ra tại Ấn Độ với hai phiên bản Eco và Plus, tương tự các thị trường quốc tế khác. Cả hai phiên bản đều sử dụng chung bộ pin 75,3kWh. Phiên bản VF 7 Eco được trang bị một động cơ điện đặt ở cầu trước, công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 310Nm. Trong khi đó, phiên bản Plus có hệ dẫn động hai cầu với tổng công suất 354 mã lực và mô-men xoắn 500Nm. VinFast công bố phạm vi hoạt động theo chuẩn WLTP lần lượt là 450km cho bản Eco và 431km cho bản Plus.

Dự kiến ra mắt vào khoảng tháng 10 năm nay, VinFast VF 7 sẽ cạnh tranh với một số mẫu xe điện khác tại đây.

VinFast VF 7 tại Việt Nam. Ảnh: VinFast

Việc VF 7 được lắp ráp tại nhà máy mới của VinFast ở Tamil Nadu (Ấn Độ) sẽ giúp hãng xe Việt Nam định giá e-SUV này trong khoảng 20-30 lakh INR (608-912 triệu đồng). VinFast cũng đang xem xét áp dụng hình thức cho thuê pin, tương tự chương trình Battery-as-a-Service (BaaS) của MG Motor India, nhằm giảm chi phí ban đầu cho khách hàng. Chiếc VF 7 được trưng bày tại Auto Expo 2025 đã thu hút sự chú ý.