Vikki mang tới Flavors Festival 2024 gian hàng trải nghiệm độc đáo

Ngoài việc thưởng thức ẩm thực tại hơn 60 gian hàng đến từ các thương hiệu, nhà hàng F&B như Phúc Long, Nam Mê Kitchen & Bar, đến với Flavors Vietnam năm nay, khách tham quan còn có thế thử sức với các trò chơi công nghệ AR tại quầy của ngân hàng số Vikki và nhận về những phần quà giá trị ngay tại sự kiện.

Khu vực trải nghiệm thương hiệu Ngân hàng số Vikki với thiết kế thời thượng và nhiều hoạt động nhận thưởng thú vị, sẽ giúp bạn trải nghiệm thế giới số trong lòng bàn tay, an toàn, tiện lợi, tối ưu thời gian.

Giàu sức khỏe với VikkiSafe - nơi bạn yên tâm bảo vệ bản thân và gia đình. Giàu sự an tâm và thư thái trải nghiệm với Thu đổi ngoại tệ của Vikki, giúp bạn dễ dàng mua ngoại tệ với tỷ giá hấp dẫn, nhận tiền trong ngày và trên toàn quốc, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho mọi hành trình quốc tế. Giàu thời gian với Thanh toán QR quốc tế, giúp bạn giao dịch chỉ trong nháy mắt, an toàn và thuận tiện với tỷ giá ưu đãi xuyên thời gian và biên giới.

VikkiGO - thẻ từ được sử dụng để thanh toán tiền vé khi vận chuyển với tuyến Metro số 1 trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm mang đến một trải nghiệm mua vé, di chuyển hoàn toàn mới, tiện lợi và thông minh. Thẻ VikkiGO được tính cho các lộ trình vé tháng, vé tuần, vé năm và được chấp nhận tại tất cả các ga tàu Metro, tại Việt Nam và khu vực Châu Á.

Đặc biệt, người sở hữu những chiếc thẻ VikkiGO đầu tiên có cơ hội tham gia quay số để sở hữu vé VietjetAir 0 đồng và nhận ưu đãi ngập tràn; chẳng hạn như: tặng bảo hiểm VikkiSafe, được hoàn tiền 20% khi mua sắm và còn nhiều ưu đãi khác. Hơn nữa, VikkiGO còn cho phép tích lũy điểm thưởng để đổi quà hấp dẫn, tạo thêm động lực để lựa chọn phương tiện giao thông công cộng.

Hơn cả những giải pháp tài chính hay thanh toán, Vikki mang trong mình tinh thần của sự đổi mới, nơi công nghệ và phong cách sống hòa quyện để tạo nên một trải nghiệm đầy cảm hứng, sáng tạo. Đây chính là hành trình để bạn chạm vào cảm hứng, bật lên phong cách sống đầy màu sắc, hiện đại và trọn vẹn.

Đại diện của ngân hàng số Vikki chia sẻ: "Khi đồng hành cùng Vikki, bạn không chỉ đơn giản là một người sử dụng công nghệ, mà trở thành người dẫn đầu với phong cách sống thời thượng của chính mình. Với Vikki, bạn không chỉ sống, mà còn sống khác biệt – hiện đại, phong cách và luôn dẫn đầu."

Hệ sinh thái sản phẩm toàn diện: từ du lịch, y tế, giáo dục, v.v. cùng công nghệ dẫn đầu của Vikki chính là tấm hộ chiếu số quyền năng mở ra phong cách sống của tương lai, nơi bạn đón đầu xu hướng thế giới và nắm bắt những cơ hội và tiềm năng. Từ đó, mở ra tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn.