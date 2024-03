Viettel Money trao thưởng 2 ô tô trị giá hàng trăm triệu đồng cho 2 khách hàng may mắn

"Tết Đầy Up - Săn Ngọc Rồng" là game Tết 2024 do Viettel Money triển khai với 2 giai đoạn: "Sắm Tết" kéo dài từ 28/12/2023 - 23/1/2024 và "Du Xuân" kéo dài từ 23/1 - 31/3/2024. Trò chơi đem đến cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến 68 tỷ đồng bao gồm tiền mặt, voucher đối tác, lời chúc và đặc biệt là cơ hội trúng xe ô tô Vinfast.



Game Tết Đầy Up - Săn Ngọc Rồng trên Viettel Money với cơ hội trúng ô tô Vinfast VFS

Theo đó, 2 khách hàng nhận được giải thưởng là anh T.S.T (Đà Nẵng) và anh VDN (Quảng Ngãi), đã được ông Phạm Doãn Cương - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dịch vụ số Viettel - Đơn vị chủ quản của Viettel Money trao tặng 2 xe Vinfast VFS trước sự chứng kiến của nhiều đại biểu và quan khách tham dự lễ trao tặng. Trước đó, 2 mã dự thưởng may mắn trúng xe ô tô đã được Viettel Money công bố trong 2 livestream trước đó tại Fanpage chính thức của thương hiệu.

Giải đặc biệt của chương trình "Tết Đầy Up - Săn Ngọc Rồng" của Viettel Money là một chiếc xe Vinfast VFS

Khách hàng nhận giải đặc biệt chương trình "Tết Đầy Up - Săn Ngọc Rồng" của Viettel Money

Lần mở thưởng đầu tiên vào livestream ngày 5/2/2024, dãy số may mắn trúng thưởng là FE762457 với quà tặng là 1 ô tô VinFast VFS. Dãy số được đổi bất kỳ với mỗi tài khoản Viettel Money thu thập đủ 10 viên ngọc khi tham gia game ''Tết đầy up - Săn ngọc rồng'' 2024. Tại buổi livestream Tết đầy up số 2 diễn ra vào ngày 8/3, Viettel Money đã công bố dãy số may mắn thứ 2 trúng chiếc xe Vinfast là: NW926230 .Đồng thời, thương hiệu cũng trao tay 3 chỉ vàng PNJ cho những người chơi tích cực nhất cùng hàng loạt lì xì thông qua ứng dụng Viettel Money cho tài khoản tương tác trực tiếp.

Livestream số 02: Đại hội quà tặng siêu khủng từ Viettel Money

Chia sẻ tại lễ trao tặng, Ông Phạm Doãn Cương cho biết: "Với định vị chiến lược đưa Viettel Money trở thành hệ sinh thái tài chính số toàn dân, chúng tôi luôn nỗ lực cải tiến và cho ra đời những sản phẩm, dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu toàn diện của khách hàng, từ đó mang đến cho người dùng những trải nghiệm mới mẻ, tiện lợi và có giá trị thực tiễn cao nhất. Đồng thời, chúng tôi thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi, khuyến mại hấp dẫn trên Viettel Money để tri ân khách hàng. Hàng năm, Viettel Money đều tổ chức các chương trình khuyến mại Tết lớn, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, Viettel Money đã triển khai chương trình Tết Đầy Up – Săn Ngọc Rồng''. Với những hoạt động được đổi mới và triển khai liên tục như vậy, Viettel Money đã thay đổi quan điểm của khách hàng về một ứng dụng tài chính số. Giờ đây, khách hàng không chỉ thấy được những tiện ích trong việc sử dụng ứng dụng tài chính số mà còn có thể tận hưởng trải nghiệm thú vị với các hoạt động giải trí trên Viettel Money.

Phó Tổng Giám đốc - Ông Phạm Doãn Cương phát biểu trong buổi lễ trao giải thưởng sáng ngày 29/03/2024 tại Đà Nẵng

Tính đến nay, Viettel Money đã và đang tổ chức nhiều chương trình tri ân, chương trình khuyến mãi, giải trí với nhiều phần quà hấp dẫn. Ngoài game Tết "Sưu tầm Ngọc Rồng - Triệu hồi Thần Long", Viettel Money còn triển khai nhiều hoạt động dự thưởng tương tự trao cơ hội may mắn đến người dùng cả nước như "Quét QR lái Vespa về nhà", "Bom tấn viễn thông", "Chuyển tiền ngay vàng về tay", "Ngày vàng Viettel Money",... Các chương trình của Viettel Money đều hướng tới mục tiêu phổ cập tài chính số cho người dân.

Với hàng trăm nghìn điểm cung cấp dịch vụ, điểm chấp nhận thanh toán trên khắp 63 tỉnh thành, Viettel Money đã và đang triển khai thành công nhiều mô hình chuyển đổi thanh toán số toàn diện tại địa phương, bao gồm "Chợ 4.0 - Chợ thanh toán không dùng tiền mặt" và "Xã 4.0 - Xã chuyển đổi thanh toán số". Tính tới nay, Viettel Money đã thành công triển khai hơn 600 Chợ 4.0 trả dài 3 miền Bắc - Trung - Nam với sự tham gia của hàng chục nghìn tiểu thương; áp dụng thành công hơn 300 Xã 4.0 trên cả nước, được chính quyền và người dân địa phương ủng hộ và đề nghị mở rộng triển khai. Riêng tại Đà Nẵng, các Chợ 4.0 và Xã 4.0 tiêu biểu có thể kể đến như chợ Cồn, chợ Hàn,... Với mục tiêu thiết lập khoảng 1400 xã 4.0 trong năm 2024, mô hình xã 4.0 sẽ là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế số - xã hội số tại các địa phương, thể hiện sứ mệnh đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia của Viettel Money.

Viettel Money là hệ sinh thái tài chính số với đa dạng nguồn tiền, cho phép người dùng thực hiện mọi giao dịch chuyển, nạp, rút tiền và mua bán trực tuyến nhanh chóng, dễ dàng. Các tiện ích được Viettel Money cung cấp cho người dùng những tiện ích gần gũi với đời sống như thanh toán tiền điện, nước, nạp điện thoại, gửi tiết kiệm, đặt vé khách sạn, máy bay,... Với mục tiêu phổ cập tài chính số đến người dân tại Việt Nam, Viettel Money đã không ngừng đổi mới để hoàn thiện dịch vụ. Bằng nỗ lực đó, Viettel Money đã đạt được 25 triệu khách hàng, với hơn 4 triệu người dùng Mobile Money, chiếm hơn 70% tổng số khách hàng Mobile Money toàn quốc - đứng số 1 về thị phần, trong đó, 74% người dùng sinh sống ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.