VietnamWorks - Thương hiệu tuyển dụng uy tín tại Việt Nam chiến thắng giải thưởng PR Awards danh giá

Giải thưởng PR Awards 2023

PR Awards là giải thưởng nhằm tôn vinh các chiến dịch, cá nhân, và đội ngũ truyền thông quảng cáo truyền cảm hứng và thành công trong khu vực Đông Nam Á, Nam Á và Châu Đại Dương. Giải thưởng được tổ chức bởi tạp chí Marketing-Interactive - được thành lập năm 2002 và hiện đang dẫn đầu châu Á về các nội dung xoay quanh ngành Quảng cáo, Marketing, Truyền thông, với sự đồng hành của nhiều giám đốc Marketing đến từ các nước trong khu vực như Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia, Philippines, Indonesia và Thái Lan.

Giải thưởng PR Awards của tạp chí Marketing-Interactive được xem là sự tiên phong trong việc ghi nhận những thành tựu xuất sắc nhất trong lĩnh vực quan hệ công chúng và truyền thông.

Danh sách đề cử PR Awards 2023 gồm có 42 hạng mục để phản ánh các ngành và lĩnh vực đa dạng trong toàn bộ phạm vi quan hệ công chúng, với sự góp mặt của các thương hiệu và các doanh nghiệp dịch vụ truyền thông quảng cáo nổi bật trong nhiều lĩnh vực, ngành hàng khác nhau. Trong đó, Navigos Group Việt Nam - thông qua dự án Tái định vị thương hiệu VietnamWorks năm 2022 đã vinh hạnh giành được giải Vàng tại hạng mục "Best Use Of Technology" (tạm dịch: "Chiến dịch PR ứng dụng công nghệ ấn tượng nhất") qua phát kiến ứng dụng AI vào câu chuyện tạo nên Job Envision - bản miêu tả công việc trong thời đại mới. Đây là hạng mục nhằm tôn vinh chiến dịch truyền thông đã biến công nghệ thành nhân tố chủ lực trong việc truyền tải thông điệp của thương hiệu và có ứng dụng thực tiễn.

Từ chiến dịch truyền cảm hứng về hành trình sự nghiệp hạnh phúc

"Sau đại dịch Covid, nhân sự trẻ quan tâm hơn nhiều về giá trị của công việc hay làm sao để lựa chọn một công việc vừa giúp họ phát triển tốt, vừa có thể đóng góp giá trị nhiều hơn cho xã hội. Đây là điều khác biệt so với thời điểm trước khi đại dịch diễn ra", ông Gaku Echizenya - tổng giám đốc Navigos Group Việt Nam khẳng định VietnamWorks tái định vị thương hiệu, chuyển mình nhằm tập trung vào phát triển các giá trị cốt lõi của từng cá nhân, doanh nghiệp trong xã hội.

Sự hưởng ứng của khán giả với chiến dịch là minh chứng rõ nhất cho những thay đổi về điều người trẻ đang tìm kiếm trong công việc ngày nay. Ngay sau khi ra mắt, TVC công bố nhận diện thương hiệu và lan tỏa định vị mới Empower Growth của VietnamWorks đã thu hút được hơn 20 triệu lượt xem với gần 3 triệu lượt tương tác bình luận trên khắp các nền tảng.

TVC "90.000 giờ hạnh phúc của VietnamWorks"

Không dừng lại ở đó, VietnamWorks tiếp nối và mở rộng thông điệp của mình một cách thực tiễn bằng việc ra mắt công cụ Job Envision - bức tranh hành trình sự nghiệp hạnh phúc, và chuỗi "Triển lãm và Chia sẻ về Chuyên đề Hành Trình Sự Nghiệp Hạnh Phúc" đã đồng thời nhận được sự quan tâm đông đảo của công chúng, báo giới cùng cùng nhiều chia sẻ của những người nổi tiếng. Sự kiện thu được cả ngàn người tham gia trong mỗi phiên chia sẻ và thảo luận.



Đến giải thưởng danh giá của ngành Truyền thông quảng cáo

Một trong những điểm nhấn quan trọng với chiến dịch tái định vị thương hiệu của VietnamWorks là việc đưa đến công chúng khái niệm Job Envision - Bức tranh mô tả sự nghiệp hạnh phúc được cá nhân hóa cho từng người bằng công nghệ AI, dựa trên các giá trị mà họ muốn theo đuổi trong sự nghiệp của mình, để từ đó có được định hướng sự nghiệp bền vững hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 3.000 Job Envision đã được tạo ra.

Ngoài chiến thắng xuất sắc tại hạng mục "Best Use of Technology", chiến dịch Tái định vị của VietnamWorks năm 2022 còn ghi danh vào danh sách chung kết tại hạng mục "Best Event-Led PR Campaign" (tạm dịch "Chiến dịch PR ứng dụng màn hình LED vào sự kiện ấn tượng nhất") và "Best Launch / Relaunch Campaign" (tạm dịch "Chiến dịch công bố/tái công bố ấn tượng nhất").

Cho đến thời điểm hiện tại, VietnamWorks là thương hiệu tuyển dụng uy tín của Việt Nam tiên phong góp mặt trong danh sách thắng giải của PR Awards.