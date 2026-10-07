VietinBank rao bán chiếc xe Rolls-Royce hiếm có của đại gia xăng dầu để thu hồi nợ

Chiếc Rolls-Royce Ghost màu xanh, biển kiểm soát 51G-657.93 từng gây chú ý tại TP.HCM đang được VietinBank đưa vào quá trình rao bán để thu hồi nợ.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh 4 TP.HCM vừa thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Đáng chú ý, trong nhóm tài sản được VietinBank xử lý có chiếc Rolls-Royce Ghost màu xanh, biển số 51G-657.93, từng gây chú ý trên đường phố TP.HCM. Đây là một phần trong quá trình thu hồi các khoản nghĩa vụ tài chính của của Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (CT Xuyên Việt Oil) tại ngân hàng.

Chiếc Rolls-Royce Ghost màu xanh biển số 51G-657.93 từng được Xuyên Việt Oil sử dụng và được đăng ký giao dịch bảo đảm tại VietinBank. Theo các thông tin được công bố trước đó, chiếc xe được đăng ký lần đầu vào tháng 7/2018.

Giá khởi điểm được VietinBank đưa ra cho chiếc xe này là gần 11 tỷ đồng.

Cùng với chiếc Rolls-Royce, VietinBank cũng sẽ đấu giá 5 xe xitec Hyundai chuyên chở xăng dầu của Công ty Xuyên Việt Oil để thu hồi nợ.

Việc xử lý chiếc Rolls-Royce diễn ra trong bối cảnh VietinBank đang từng bước thanh lý nhiều tài sản bảo đảm của Xuyên Việt Oil.

Trước đó, trong tháng 8/2026, VietinBank đã thực hiện thủ tục đấu giá hai nhóm tài sản bảo đảm khác liên quan đến doanh nghiệp này. Một nhóm có giá khởi điểm hơn 1.075 tỷ đồng, nhóm còn lại hơn 720,9 tỷ đồng, tổng cộng khoảng 1.796 tỷ đồng.

Danh mục tài sản bao gồm nhiều bất động sản tại Hà Nội, TP.HCM, Đồng Tháp và các địa phương khác, đứng tên Xuyên Việt Oil, bà Mai Thị Hồng Hạnh cùng một số cá nhân, doanh nghiệp liên quan. Nhóm tài sản thứ hai còn có một ô tô.

Xuyên Việt Oil từng là một doanh nghiệp đáng chú ý trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Doanh nghiệp được cấp phép xuất nhập khẩu xăng dầu từ năm 2016 và trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Năm 2023, Xuyên Việt Oil có 15 chi nhánh, 6 cửa hàng xăng dầu và 9 công ty liên quan. Đến tháng 8/2023, Bộ Công Thương thu hồi giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu của doanh nghiệp.

Sau đó, Xuyên Việt Oil trở thành tâm điểm của vụ án liên quan đến việc quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường. Theo bản án phúc thẩm, các sai phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.463 tỷ đồng, gồm 219 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá và 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường.

Bà Mai Thị Hồng Hạnh, cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Xuyên Việt Oil, bị tuyên 28 năm tù về hai tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí vào tháng 5/2025.

Xe ô tô Rolls-Royce màu xanh dương biển số 51G - 657.93 đang được Xuyên Việt Oil thế chấp tại Vietinbank CN4 TP. HCM. Ảnh: Auto Pro

Mối quan hệ giữa VietinBank và Xuyên Việt Oil

Chiếc xe ô tô Rolls-Royce màu xanh dương hiếm có và đắt giá nói trên chỉ là một phần nhỏ trong mối quan hệ tín dụng của Công ty Xuyên Việt Oil cũng như cá nhân bà Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank).

Theo cáo trạng VKSND Tối cao, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bị can Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.

Từ năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh quen biết bị can Lê Đức Thọ do Công ty Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng nơi ông Thọ làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng Vietinbank.

Bị can Hạnh nhờ ông Thọ giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil tại Vietinbank và đưa hối lộ cho bị can này 2 lần, tổng cộng 600.000 USD.

Với hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", cáo trạng xác định, năm 2021, Lê Đức Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Để nâng cao uy tín bản thân, bị can Lê Đức Thọ đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Đổi lại, công ty này sẽ được tạo điều kiện về thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại địa phương.

Với thỏa thuận trên, bị can Hạnh thành lập Công ty CP Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại ngân hàng, nơi Thọ từng giữ chức vụ quản lý.

Bị can Thọ vì thế nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Bến Tre tác động, tạo điều kiện cho bà "trùm" xăng dầu.

Khi biết thông tin Chi nhánh ngân hàng Vietinbank tại Bến Tre dự kiến thu phí 100 triệu đồng với tài khoản số đẹp cấp cho Công ty Việt Oil, Lê Đức Thọ yêu cầu lãnh đạo chi nhánh ngân hàng Vietinbank miễn khoản này.

Quá trình xin vay vốn tại Vietinbank, ngân hàng phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho Công ty Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, nhưng không được phê duyệt.

Lý do là vì Công ty Xuyên Việt Oil (Công ty mẹ của Công ty Việt Oil) đang được cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo là 80%, tín chấp là 20%.

Chi nhánh ngân hàng Vietinbank đã thông báo cho Mai Thị Hồng Hạnh nhưng bị can này yêu cầu tỷ lệ tín chấp từ 40% trở lên thì Hạnh mới đồng ý vay vốn.

Biết việc này, bị can Lê Đức Thọ yêu cầu chi nhánh ngân hàng Vietinbank khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình hội sở ngân hàng phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh.

Sau đó, Chi nhánh ngân hàng Vietinbank ở Bến Tre đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Việt Oil với tổng số tiền 892 tỷ đồng.