Việt Nam xếp thứ 2 trong danh sách những điểm đến có giá cả phải chăng nhất thế giới

Du lịch nước ngoài hiện nay ngày càng trở nên thuận lợi hơn khi các quốc gia đang dần mở cửa trở lại. Để du khách có thể tận hưởng những chuyến hành trình khám phá tuyệt vời với ngân sách hợp lý, chuyên trang du lịch quốc tế nổi tiếng The Travel đã đề xuất 5 điểm đến có mức giá phải chăng nhất mà vẫn vô cùng hấp dẫn, ấn tượng, trong đó Việt Nam xếp ở vị trí thứ 2.



The Travel nhận định, đối với những tín đồ yêu thích phiêu lưu, mong muốn trải nghiệm một cuộc sống khác biệt, độc đáo mà hiếm đất nước nào có được thì Việt Nam chính là nơi có tất cả những điều mà du khách đang mong chờ. Nằm bên bờ Biển Đông, Việt Nam có những thành phố nhộn nhịp, sôi động; cảnh quan xanh tươi, nguyên sơ và những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp. Du khách có thể đi dạo quanh phố cổ Hội An, ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, hay mua sắm những bộ trang phục may đo với giá dưới 30 USD.

Bên cạnh đó, một chuyến khám phá một trong những kỳ quan thiên nhiên của Thế giới - Vịnh Hạ Long cũng là trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Chỉ với một khoản chi phí chừng 125 USD, du khách có thể ngủ qua đêm trên du thuyền, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt tác của Vịnh và thưởng thức những bữa ăn tươi ngon.

Nếu ghé thăm thủ đô Hà Nội, du khách nên thưởng thức những món ăn truyền thống, đặc sản địa phương như bánh mì, phở, bún chả vào buổi sáng với giá chưa tới 2 USD. Bên cạnh đó, hãy thử món cà phê trứng nổi tiếng của Việt Nam. Thức uống này được pha từ cà phê và lòng đỏ trứng đánh bông, có vị ngọt, ngậy, đậm đà hấp dẫn.

Không chỉ vậy, ở Hà Nội còn cung cấp rất nhiều dịch vụ spa, làm đẹp với giá cả hợp lý, phù hợp cho khách du lịch tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn sau chuyến hành trình khám phá dài ngày. Để tiện cho việc đi lại, khám phá cuộc sống sôi động thường nhật, khách du lịch có thể thuê xe máy với giá chỉ khoảng 4 USD/ngày.

