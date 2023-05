Việt Nam ghi nhận nhiệt độ kỷ lục 44,1 độ C ngày Lập hạ

Tối 6/5, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan cho biết, trong ngày lập hạ, kỷ lục nhiệt độ cao nhất Việt Nam được xác lập vào lúc 16h là 44,1 độ C tại xã Hồi Xuân (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Cũng theo TS Huy, kỷ lục trước đây là 43,1 độ C đo vào ngày 25/4/2019 tại Hương Khê (Hà Tĩnh).

Hôm nay, nhiều nơi quay cuồng trong nắng nóng trên 41 độ C (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong đợt nắng nóng này, Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế, nhiều điểm nhiệt độ khả năng cao trên 40-41 độ C, một số điểm có thể vượt giá trị lịch sử của tháng 5.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay, nắng nóng bao trùm cả nước. Chiều 6/5, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-40 độ C, nhiều nơi trên 41 độ C, Lạc Sơn (Hòa Bình) 41,7 độ C, Hòa Bình 41,3 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 42,4 độ C, Quỳ Châu (Nghệ An) 42 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 42,5 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 42,5 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,3 độ C… Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 33-55%.

Đông Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 40-65%.

Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 45-60%.

Ngày mai 7/5, Tây Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 30-45%.

Đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-60%. Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-60%.

Từ 8/5 nắng nóng diện rộng khả năng chấm dứt sau khi không khí lạnh tràn về nước ta. Cụ thể, hiện nay, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng đêm 7/5 và ngày 8/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ngày và đêm 8/5, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 7-8/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 60 mm.

Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 8/5 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Ngoài ra, từ 8/5, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối), cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.