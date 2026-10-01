Việt Nam có 'tổ ong khổng lồ' 200 triệu năm tuổi bên bờ biển: kỳ quan địa chất cực hiếm, 5.400 tỷ đồng sắp được đầu tư vào khu vực rộng 1.081ha

Việt Nam sở hữu một danh thắng được hình thành từ những cột đá bazan do hoạt động núi lửa, tạo nên cảnh quan được ví như một “tổ ong” khổng lồ ven biển.

Một danh thắng đặc biệt ở Đắk Lắk sở hữu hàng chục nghìn cột đá bazan xếp liền nhau như một tổ ong khổng lồ, được hình thành từ hoạt động núi lửa cách đây gần 200 triệu năm, đang đứng trước cơ hội được phát triển thành quần thể du lịch quy mô lớn.

Hàng chục nghìn cột đá xếp như tổ ong

Gành Đá Đĩa thuộc xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn Phú Yên trước đây. Danh thắng này có chiều rộng hơn 50m, trải dài khoảng 200m ra phía biển. Nhìn từ xa, toàn bộ khu vực giống như một tổ ong khổng lồ với những khối đá màu đen xếp sát nhau.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đá tại Gành Đá Đĩa là bazan hình thành trong quá trình hoạt động núi lửa cách đây gần 200 triệu năm. Dòng nham thạch phun trào sau đó gặp nước lạnh, đông cứng và chịu tác động của quá trình co ngót, tạo nên những vết nứt theo nhiều hướng.

Quá trình này tạo ra những cột đá có tiết diện đa dạng, chủ yếu là hình lục giác, hình vuông và hình tròn. Các cột đá xếp thành từng lớp, có nơi dựng đứng, nơi nghiêng, nơi trải dài ra biển, tạo nên diện mạo đặc biệt mà khó nhầm lẫn với các bờ đá thông thường.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, hiện tượng địa chất tương tự chỉ xuất hiện ở một số địa điểm trên thế giới như Giant's Causeway của Ireland, Los Órganos của Tây Ban Nha hay Fingal của Scotland. Gành Đá Đĩa vì vậy được xem là một thắng cảnh có giá trị đặc biệt về địa chất và cảnh quan.

Không chỉ nổi bật về địa chất, Gành Đá Đĩa hiện là Di tích quốc gia đặc biệt, được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng ngày 31/12/2020. Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk xác định đây là một thắng cảnh thiên tạo hiếm thấy, được hình thành bởi hoạt động phun trào núi lửa trong quá khứ.

Trên bề mặt các khối đá, tác động của sóng biển và thời gian tạo thêm nhiều hình thái tự nhiên. Giữa các lớp đá có những vùng trũng chứa nước khi thủy triều lên xuống, trở thành môi trường sống của nhiều loài sinh vật biển nhỏ.

Nhờ hình dạng đặc biệt, danh thắng này từ lâu đã trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng của khu vực Phú Yên cũ. Tuy nhiên, phạm vi khai thác du lịch hiện nay vẫn tập trung chủ yếu quanh khu danh thắng, trong khi không gian rộng hơn xung quanh còn nhiều dư địa phát triển.

1.081ha được đưa vào danh mục thu hút đầu tư

Cơ hội thay đổi đang đến từ danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Đắk Lắk. Trong 257 dự án được công bố, tỉnh dành một dự án riêng cho Khu du lịch thương mại xung quanh Gành Đá Đĩa.

Theo danh mục này, dự án có quy mô khoảng 1.081ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 5.405 tỷ đồng. Khu vực thực hiện dự án bao gồm đất do Nhà nước quản lý và đất người dân đang sử dụng, trong đó một phần hiện là đất sản xuất nông nghiệp.

Đáng chú ý, hồ sơ cũng cho thấy khu vực hiện chưa được đầu tư đồng bộ về giao thông và hệ thống điện, dù có nguồn nước tự nhiên. Điều này đồng nghĩa quy mô đầu tư hàng nghìn tỷ đồng không chỉ hướng tới phát triển các hạng mục du lịch mà còn gắn với quá trình hoàn thiện hạ tầng cho toàn khu vực.

Tỉnh định hướng phát triển du lịch theo chuỗi kết nối giữa biển, cảnh quan, văn hóa và các điểm đến đặc trưng của khu vực phía Đông Đắk Lắk. Trong kế hoạch phát triển du lịch mới, địa phương cũng xác định Gành Đá Đĩa là một trong những tài nguyên cần được bảo tồn, khai thác hợp lý và tiếp tục nghiên cứu giá trị để hướng tới các danh hiệu quốc tế phù hợp.

Nếu được triển khai theo định hướng, Gành Đá Đĩa sẽ có thêm dư địa phát triển các dịch vụ du lịch xung quanh một trong những cấu trúc đá bazan đặc biệt nhất Việt Nam. Từ những khối đá hình lục giác được tạo ra bởi hoạt động núi lửa hàng triệu năm trước, nơi đây đang đứng trước một bước chuyển mới khi khu vực rộng hơn 1.000ha được đưa vào kế hoạch thu hút nguồn vốn hàng nghìn tỷ đồng.