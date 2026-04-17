Việt Nam có nơi khiến CEO Apple Tim Cook phải lòng ngay lần đầu ghé thăm, sánh ngang Paris và Kyoto

Với bề dày lịch sử hơn 1.000 năm và hệ thống di sản phong phú, Hà Nội đang được truyền thông quốc tế ghi nhận là một trong những điểm đến tiêu biểu của khu vực, thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng của Travel + Leisure và TripAdvisor, bên cạnh các đô thị giàu bản sắc như Paris và Kyoto.

Vị thế của Hà Nội trên truyền thông quốc tế được củng cố sau chuyến thăm của CEO Apple Tim Cook vào tháng 4/2024. Trong chuyến công tác này, ông tham gia các hoạt động mang tính trải nghiệm như thưởng thức cà phê trứng tại khu Phố cổ Hà Nội và gặp gỡ cộng đồng sáng tạo nội dung. Những hình ảnh ghi nhận tại các không gian đời sống thường nhật của thành phố đã được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế.

Là một trong những thủ đô lâu đời tại châu Á, Hà Nội hình thành từ năm 1010 khi vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô ra Thăng Long. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, thành phố vẫn duy trì vai trò trung tâm chính trị – văn hóa của Việt Nam. Hệ thống di tích hiện nay phản ánh rõ quá trình phát triển liên tục, tiêu biểu như Hoàng thành Thăng Long, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, hay Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng của truyền thống giáo dục.

Cấu trúc đô thị của Hà Nội thể hiện sự đan xen giữa nhiều lớp lịch sử. Khu Phố cổ Hà Nội duy trì mô hình phố nghề truyền thống với mật độ xây dựng cao, trong khi các công trình mang dấu ấn kiến trúc Pháp hình thành trong thời kỳ thuộc địa tạo nên diện mạo đa dạng cho thành phố. Sự kết hợp này giúp Hà Nội vừa bảo tồn giá trị cũ, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị hiện đại.

Ẩm thực là một trong những yếu tố quan trọng góp phần gia tăng sức hút du lịch. Hệ thống món ăn tại Hà Nội có sự phân hóa theo mùa, tạo nên tính đa dạng trong trải nghiệm. Vào mùa xuân, các món có vị thanh được ưa chuộng; mùa hè tập trung vào các món giải nhiệt; mùa thu gắn với đặc sản cốm; trong khi mùa đông là thời điểm phổ biến của các món nóng như Phở hay Bún chả. Việc cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng thưởng thức bún chả tại Hà Nội đã góp phần nâng cao mức độ nhận diện của ẩm thực Việt Nam trên truyền thông quốc tế.

Các hoạt động văn hóa truyền thống tiếp tục được duy trì trong đời sống đô thị. Những loại hình nghệ thuật như ca trù, chèo, múa rối nước cùng hệ thống lễ hội diễn ra quanh năm góp phần tạo nên không gian văn hóa đa dạng, phục vụ cả nhu cầu sinh hoạt của người dân và trải nghiệm của du khách.

Về điều kiện tham quan, mùa thu từ tháng 9 đến tháng 11 được xem là thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Hà Nội nhờ thời tiết mát mẻ, ít mưa và cảnh quan đặc trưng với lá vàng, hương hoa sữa. Mùa xuân cũng là giai đoạn phù hợp khi nhiều lễ hội truyền thống diễn ra, giúp du khách tiếp cận sâu hơn với đời sống văn hóa bản địa.

Khi đến Hà Nội, du khách thường tập trung tham quan các địa điểm mang tính biểu tượng như Hồ Hoàn Kiếm , trung tâm không gian văn hóa của thủ đô. Hồ Tây, khu vực cảnh quan và nghỉ dưỡng. Cầu Long Biên, công trình mang giá trị lịch sử. Cùng với khu Phố cổ Hà Nội, nơi phản ánh rõ nét nhịp sống đô thị truyền thống. Ngoài ra, các điểm như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng nằm trong danh sách tham quan phổ biến của du khách quốc tế.

Trong bối cảnh nhiều đô thị lớn có xu hướng phát triển đồng dạng, Hà Nội vẫn duy trì được các đặc trưng riêng về không gian, nhịp sống và văn hóa cộng đồng. Việc thường xuyên được đặt cạnh Paris và Kyoto trong các bảng xếp hạng quốc tế cho thấy mức độ ghi nhận đối với những giá trị di sản và khả năng duy trì bản sắc của thành phố trong quá trình phát triển.