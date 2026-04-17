Công trình Phu nhân Ngô Phương Ly vừa thăm: Bao quanh bởi hồ nhân tạo, có lối vào qua hành lang ngầm

Địa điểm này là Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc, tại Bắc Kinh.

Theo Báo Chính phủ, sáng 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly đã cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - bà Bành Lệ Viên thăm Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc. Tại đây, hai phu nhân xem tổng duyệt một vở nhạc kịch, tham quan không gian sáng tạo thực tế ảo, phòng thu âm và tìm hiểu một số hoạt động dịch vụ, công nghệ của nhà hát.

Từ chuyến thăm này, công trình vốn đã nổi tiếng của Bắc Kinh thêm một lần được chú ý như một điểm đến vừa giàu tính biểu tượng, vừa mang đậm màu sắc văn hóa - nghệ thuật.

Công trình nổi bật giữa trung tâm Bắc Kinh

Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc, tên tiếng Anh là National Centre for the Performing Arts, nằm ở số 2 Tây Trường An, quận Tây Thành, Bắc Kinh, ngay gần Đại lễ đường Nhân dân và không xa quảng trường Thiên An Môn. Theo thông tin từ cổng thông tin chính quyền Bắc Kinh và trang du lịch chính thức Visit Beijing, công trình này được khánh thành vào cuối năm 2007, do kiến trúc sư người Pháp Paul Andreu thiết kế.

Điểm khiến nhà hát này trở nên khác biệt nằm ở hình thức kiến trúc rất dễ nhận ra. Theo nguồn của phía Bắc Kinh, công trình được xây trên khu đất rộng khoảng 118.900 m2, tổng diện tích xây dựng khoảng 217.500 m2. Phần thân chính là một khối kiến trúc hình vòm lớn, phủ hơn 18.000 tấm titanium và hơn 1.200 tấm kính siêu trắng.

Bao quanh công trình là hồ nước nhân tạo rộng khoảng 35.500 m2, tạo cảm giác như toàn bộ nhà hát đang nổi trên mặt nước. Chi tiết đặc biệt nhất là lối vào chính phía bắc không đi thẳng từ mặt đất như nhiều công trình thông thường, mà dẫn khách qua một hành lang dưới nước dài khoảng 80 m trước khi vào bên trong. Chính thiết kế này khiến trải nghiệm tới nhà hát trở nên rất khác biệt ngay từ những bước đầu tiên.

Nếu nhìn từ xa, công trình giống như một “khối nổi” giữa mặt hồ, vừa hiện đại vừa mềm mại. Cũng bởi vậy, đây từ lâu đã là một trong những địa điểm được nhiều du khách ghé thăm khi muốn ngắm kiến trúc đương đại tại Bắc Kinh.

Không chỉ là nhà hát, còn là tổ hợp nghệ thuật quy mô lớn

Theo giới thiệu của Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc, nơi đây không chỉ là một khán phòng biểu diễn đơn lẻ mà là cả một tổ hợp nghệ thuật quy mô lớn. Công trình hiện có các không gian biểu diễn chính như nhà hát opera, phòng hòa nhạc, nhà hát kịch và nhà hát đa năng.

Theo Visit Beijing, đây là một trung tâm nghệ thuật biểu diễn cấp quốc gia, đồng thời đảm nhiệm nhiều chức năng như tổ chức biểu diễn, sáng tạo tác phẩm, phổ cập nghệ thuật và giao lưu văn hóa. Điều đó cũng lý giải vì sao trong chuyến thăm vừa qua, hai phu nhân không chỉ xem chương trình nghệ thuật mà còn tìm hiểu các không gian công nghệ, studio và khu dịch vụ bên trong nhà hát.

Với du khách, điểm hấp dẫn của Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc không chỉ nằm ở việc xem một buổi biểu diễn. Bản thân công trình, mặt hồ bao quanh, hành lang dưới nước và không gian công cộng bên trong đã đủ để tạo nên một trải nghiệm tham quan đáng nhớ.

Du khách muốn tới tham quan cần lưu ý gì?

Theo website chính thức của nhà hát, vé tham quan hiện được niêm yết ở mức 40 nhân dân tệ/người, vé nửa giá là 20 nhân dân tệ cho một số nhóm đối tượng theo quy định. Nhà hát áp dụng mua vé theo tên thật, khách có thể sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để đặt vé.

Thời gian tham quan thông thường là từ 9h đến 17h, mở cửa từ thứ Ba đến Chủ nhật, còn thứ Hai đóng cửa. Nhà hát dừng đổi vé và kiểm tra vào cổng lúc 16h30. Đây là chi tiết du khách nên đặc biệt lưu ý để tránh đến muộn.

Trang chính thức của nhà hát cũng cho biết khách tham quan hiện đi vào bằng cổng phía bắc và phải qua kiểm tra an ninh. Một số vật dụng như đồ ăn, đồ uống, gậy selfie, chân đỡ máy hoặc các thiết bị hỗ trợ chụp hình chuyên dụng có thể bị hạn chế mang vào. Trẻ dưới 14 tuổi phải có người lớn đi cùng.

Một lưu ý khác là vé tham quan và vé biểu diễn là hai loại khác nhau. Nếu muốn vào xem các chương trình buổi tối, du khách cần mua vé biểu diễn riêng, không thể dùng vé tham quan thông thường thay thế.

Về di chuyển, du khách có thể đi tàu điện ngầm tới ga Tian’anmen West, ra cửa C để tới khu vực nhà hát khá thuận tiện. Với những người yêu kiến trúc, thời điểm ban ngày là lúc phù hợp để quan sát rõ mặt hồ, lớp vỏ kim loại - kính và lối vào đặc biệt của công trình. Còn nếu muốn cảm nhận trọn vẹn hơn không khí nghệ thuật, du khách có thể cân nhắc kết hợp tham quan với một buổi biểu diễn phù hợp lịch diễn.