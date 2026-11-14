Việt Nam có khu nghỉ dưỡng hạng sang quốc tế, vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, được khen “đẹp bậc nhất vịnh Bắc Bộ”: Mời đầu bếp 30 năm kinh nghiệm, từng tiếp đón hoàng tử Anh về nấu ăn cho khách

Khu nghỉ dưỡng hạng gây chú ý không chỉ vì có không gian sang trọng mà còn khi quy tụ đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm quốc tế, mang đến nhiều trải nghiệm ẩm thực đặc biệt trong mùa lễ hội cuối năm.

Giữa khung cảnh vịnh Hạ Long, một trong những di sản thiên nhiên nổi tiếng thế giới, có một khu nghỉ dưỡng gây chú ý không chỉ bởi quy mô đầu tư lớn mà còn ở những trải nghiệm dành cho du khách. Từ các bữa tối riêng tư đến những đại tiệc quy mô hàng trăm người, nơi đây đang hướng tới việc tạo dấu ấn riêng bằng nghệ thuật ẩm thực và đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm quốc tế.

Khu nghỉ dưỡng hơn 2.000 tỷ đồng nằm kế bên vịnh di sản thế giới

Khu nghỉ dưỡng được nhắc tới chính là InterContinental Halong Bay Resort thuộc tổ hợp InterContinental Halong Bay Resort & Residences, do BIM Land, thành viên Tập đoàn BIM Group, đầu tư phát triển.

Theo thông tin công bố năm 2021, tổ hợp có tổng vốn đầu tư khoảng 90 triệu USD, tương đương hơn 2.000 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó. Dự án tọa lạc tại bán đảo 2, khu đô thị Halong Marina, sở hữu diện tích khoảng 4,5 ha cùng đường bờ biển dài hơn 580 m, hướng ra vịnh Hạ Long.

Tổng thể tổ hợp bao gồm khu nghỉ dưỡng với 174 phòng nghỉ và suite, 60 căn hộ nghỉ dưỡng cùng 41 biệt thự. InterContinental Halong Bay Resort chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2025, được giới thiệu là khu nghỉ dưỡng hạng sang quốc tế đầu tiên tại vịnh Hạ Long.

Khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay Resort có 174 phòng nghỉ và suite, 60 căn hộ nghỉ dưỡng cùng 41 biệt thự

Bên cạnh hệ thống lưu trú, khu nghỉ dưỡng còn sở hữu ba hồ bơi, khu spa, trung tâm thể hình cùng hơn 4.500 m² không gian dành cho hội họp và tổ chức sự kiện. Đáng chú ý, ẩm thực cũng là một trong những dịch vụ được chú trọng tại đây, với sáu nhà hàng và quầy bar phục vụ đa dạng phong cách từ ẩm thực Việt Nam, Trung Hoa đến Nhật Bản và quốc tế.

Không chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống thường ngày, hệ thống ẩm thực của khu nghỉ dưỡng còn đáp ứng các buổi gặp gỡ đối tác, tiệc gia đình và sự kiện doanh nghiệp. Để phụ trách hoạt động ẩm thực tại các không gian của khu nghỉ dưỡng, InterContinental Halong Bay Resort đã bổ nhiệm đầu bếp Fabio Granata vào vị trí Bếp trưởng Điều hành.

Theo thông tin công bố ngày 12/11/2026, vị đầu bếp người Ý có hơn 30 năm kinh nghiệm, từng làm việc tại nhiều khách sạn 5 sao và nhà hàng đạt sao Michelin, trong đó có The St. Regis Singapore. Đặc biệt, ông từng tiếp đón và chinh phục khẩu vị của nhiều nguyên thủ quốc gia và nhân vật tầm cỡ thế giới, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Hoàng tử Harry, Công tước xứ Sussex.

Đồng hành cùng Fabio Granata là Bếp trưởng Kan Wing Shing, chuyên gia ẩm thực Quảng Đông có hơn ba thập kỷ kinh nghiệm, và đầu bếp gốc Việt Andy Huỳnh, người từng giữ vị trí Bếp trưởng Điều hành tại hệ thống nhà hàng Nobu ở Mỹ.

Khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay Resort bổ nhiệm đầu bếp Fabio Granata vào vị trí Bếp trưởng Điều hành

Trong mùa lễ hội cuối năm 2026, các đầu bếp sẽ mang đến những thực đơn được thiết kế phù hợp với từng không gian, từ các bữa tối thân mật, tiệc gia đình đến những sự kiện doanh nghiệp quy mô lớn. Không chỉ khác biệt về món ăn, mỗi địa điểm còn có cách bố trí và hình thức phục vụ riêng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Hàng loạt không gian ẩm thực đa dạng, view nhìn thẳng ra Vịnh Hạ Long

Với những buổi gặp gỡ thân mật hoặc tiệc tất niên quy mô nhỏ, Yulong Mansion là một trong những lựa chọn tại khu nghỉ dưỡng. Nhà hàng chuyên phục vụ ẩm thực Trung Hoa, sở hữu bốn phòng ăn riêng, mỗi phòng có sức chứa tối đa 10 khách, phù hợp cho những buổi gặp gỡ đối tác hay dịp kỷ niệm đặc biệt.

Dưới sự dẫn dắt của Bếp trưởng Kan Wing Shing, thực khách có thể thưởng thức vịt quay Bắc Kinh, bò Kobe, hải sản và thịt heo Iberico. Từ ngày 15 đến 31/12, nhà hàng còn giới thiệu chương trình tiệc tất niên với ba lựa chọn thực đơn Quảng Đông được thiết kế riêng.

Trong khi đó, nhà hàng Nhật Bản Roku tại tầng 10 của InterContinental Halong Bay Resort mang đến không gian dùng bữa riêng tư với tầm nhìn hướng vịnh Hạ Long. Dưới sự phụ trách của đầu bếp Andy Huỳnh, nhà hàng kết hợp các kỹ thuật chế biến truyền thống Nhật Bản với nguyên liệu tuyển chọn.

Khách hàng đến với nhà hàng Roku và tất cả các ngày trong tháng 12 tới đây sẽ được phục vụ thực đơn đặc biệt do bếp trưởng Fabio và bếp trưởng Andy thiết kế. Các thực đơn bao gồm “Festive Family Set Menu” (Thực đơn Gia đình mùa Lễ hội) với giá 3.980.000 VNĐ++/set. Vào các ngày 31/12 và 1/1, thực đơn đặc biệt đón năm mới “New Year’s Eve Special Set Menu” (Thực đơn Đặc biệt mừng Năm mới) được phục vụ với mức giá 3.500.000 VNĐ++/người, bao gồm vé tham dự tiệc chào năm mới (countdown party) tại khu nghỉ dưỡng.

Không gian nhà hàng Roku

Với những nhóm khách muốn tổ chức tiệc riêng, Halong Bay Penthouse rộng 479 m² có thể phục vụ hơn 15 người. Không gian này sở hữu phòng khách, khu vực dùng bữa thiết kế mở, bể sục ngoài trời cùng dịch vụ quản gia riêng 24/7. Du khách có thể tổ chức tiệc cocktail, thưởng thức món khai vị phong cách Ý hoặc những bữa tối được thiết kế theo yêu cầu.

Một lựa chọn khác là Halong Bay Estate, dinh thự sáu phòng ngủ nằm sát biển, có tổng không gian trong nhà và ngoài trời rộng 2.200 m², đón tối đa 12 khách. Với hồ bơi vô cực, đầu bếp và quản gia riêng, nơi đây phù hợp cho những buổi sum họp gia đình hoặc kỳ nghỉ doanh nghiệp cao cấp. Thực đơn phục vụ tại dinh thự sử dụng nhiều nguyên liệu như bò Wagyu Nhật Bản, mực Hạ Long và cá mú Phú Quốc.

Đối với những sự kiện ngoài trời, du khách có thể lựa chọn Cô Tô Terrace với sức chứa tối đa 390 khách. Không gian phù hợp cho những ai muốn tổ chức tiệc cocktail, gặp gỡ doanh nghiệp hoặc tiệc nướng hải sản bên bờ biển. Các thực đơn BBQ do đội ngũ Bếp trưởng Fabio thực hiện có nhiều lựa chọn như tôm hùm đá, nhum biển, sò điệp, hàu và cá nướng nguyên con.

Ở quy mô lớn hơn, Tonkin Grand Ballroom sở hữu diện tích 1.081 m², thiết kế không cột chắn, có thể phục vụ hơn 800 khách theo hình thức tiệc cocktail. Sảnh còn kết nối trực tiếp với Ti Top Terrace rộng hơn 600 m² hướng ra vịnh. Đây là không gian dành cho các buổi tiệc gala, tất niên doanh nghiệp hoặc sự kiện lớn, với thực đơn buffet Việt Nam, châu Á và quốc tế.

Du khách có thể lựa chọn Cô Tô Terrace để tổ chức tiệc cocktail, gặp gỡ doanh nghiệp hoặc tiệc nướng hải sản bên bờ biển

Bên cạnh hoạt động ẩm thực, InterContinental Halong Bay Resort cũng triển khai các chương trình lưu trú dịp cuối năm. Trong đó, gói Festive Homecoming by the Bay kết hợp phòng nghỉ, bữa sáng, trà chiều cho hai người và ưu đãi nhận phòng sớm hoặc trả phòng muộn.

Ngoài ra còn có chương trình ưu đãi “Stay 3 Pay 2 Suites and Premium Rooms” (lưu trú 3 đêm, chỉ cần thanh toán 2 đêm). Đây cũng là lựa chọn hoàn hảo cho các cặp đôi, gia đình và bạn bè tìm kiếm một kỳ nghỉ đáng nhớ. Các chương trình ưu đãi áp dụng cho các đặt phòng từ nay đến hết ngày 31/12/2026 và lưu trú đến ngày 30/6/2027

Việc kết hợp hệ thống không gian tổ chức tiệc đa dạng với đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm quốc tế cho thấy định hướng phát triển các trải nghiệm ẩm thực của InterContinental Halong Bay Resort. Không chỉ phục vụ nhu cầu lưu trú, khu nghỉ dưỡng còn hướng tới những buổi gặp gỡ, sự kiện doanh nghiệp và kỳ nghỉ riêng tư bên vịnh Hạ Long trong mùa lễ hội cuối năm.