Bộ phim Our Unwritten Seoul (Một Seoul Chưa Biết Đến) của nữ diễn viên nổi tiếng Park Bo Young hiện đang là chủ đề rất được quan tâm tại Việt Nam. Diễn xuất hoàn hảo của dàn cast cộng thêm kịch bản chữa lành với nhiều thông điệp nhân văn khiến tác phẩm này dễ dàng trở nên viral. Đặc biệt mới đây nhất phim còn khiến Vnet phát cuồng khi người xem phát hiện ra một chi tiết liên quan đến Việt Nam trong tác phẩm này. Cụ thể trong một phân cảnh ngắn, khán giả nhận ra bức ảnh treo trên tường nhà nữ chính là tấm bản đồ Việt Nam. Dù bức ảnh khá mờ nhưng khán giả vẫn nhận ra tấm bản đồ này có đầy đủ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Hiện tại, hình ảnh bản đồ Việt Nam trong Our Unwritten Seoul đang là một chủ đề cực hot trên mạng xã hội Việt. Chưa cần biết lý do gì khiến ekip sử dụng bản đồ Việt Nam làm đạo cụ trong phim, nhiều người chỉ cần thấy hình ảnh này đã rất tự hào và quyết định sẽ ủng hộ dự án Our Unwritten Seoul của Park Bo Young. "Tính để phim ra nhiều chút rồi xem mà thôi lại phải ủng hộ sớm rồi."; "Phim ảnh như thế này mới đáng ủng hộ chứ"; "Quyết định xem lập tức, không cần biết nội dung";...



Hiện tại, Our Unwritten Seoul của đài tvN mới chỉ lên sóng 4 tập nhưng đã tạo nên cơn sốt mạnh mẽ, chinh phục trái tim của khán giả ở nhiều quốc gia. Theo Nielsen Korea, tập 4 phát sóng ngày 1/6 vừa qua đã ghi nhận mức rating trung bình toàn quốc là 5,9%, đạt đỉnh 6,7%, đưa phim lên vị trí số 1 trong khung giờ chiếu trên tất cả các đài cáp và đài truyền hình chung.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Our Unwritten Seoul bứt phá về mặt tỷ suất người xem chính là diễn xuất ấn tượng của Park Bo Young. Cô đảm nhận vai hai chị em sinh đôi Mi Ji và Mi Jae - hai người sống những cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Với cốt truyện hoán đổi thân phận, Park Bo Young thể hiện cùng lúc bốn nhân cách khác nhau, từ giọng nói, thần thái đến phong cách sống đều có sự khác biệt rõ rệt. Xem phim, lhán giả liên tục bày tỏ sự kinh ngạc với khả năng hóa thân “không ai nhận ra là cùng một người” của cô. Hiện tại, Park Bo Young cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng diễn viên gây chú ý nhất trong tuần tại Hàn nhờ màn thể hiện xuất sắc này.

Hai tạo hình khác biệt của Park Bo Young trong phim

Our Unwritten Seoul là tác phẩm của biên kịch Lee Kang, phim xoay quanh hành trình hai chị em sinh đôi hoán đổi cuộc sống, qua đó giúp nhau chữa lành những tổn thương cũ và tìm lại chính mình. Thay vì khai thác các cú twist gây sốc hay drama gay gắt, phim đi theo hướng nội tâm sâu lắng, với câu hỏi chủ đạo: “Tôi thực sự là ai?” và “Tôi có thể chấp nhận bản thân như hiện tại không?”. Không ồn ào hay kịch tính quá mức, Our Unwritten Seoul chinh phục người xem bằng sự nhẹ nhàng, tinh tế. Những khung hình đẹp pha trộn giữa thành thị Seoul và vùng quê yên bình, cộng hưởng cùng nhạc phim dịu dàng, đã tạo nên một không gian chữa lành hoàn hảo cho khán giả.

Nguồn ảnh: tvN