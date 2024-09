VieON phát sóng “Lưu Thủy Điều Điều” của Nhậm Gia Luân và “Gửi Haeri Thân Yêu” của Shin Hye Sun

Sau một ngày làm việc căng thẳng, nhiều người muốn "chữa lành" bằng những bộ phim tình cảm, đôi khi là thể loại cổ trang ngọt ngào. Hiểu nhu cầu giải trí của khán giả, VieON "trình làng" 2 siêu phẩm mới của Hàn và Trung.



Gửi Haeri Thân Yêu



Shin Hye Sun và Lee Jin Wook mang đến câu chuyện tình chữa lành trong "Gửi Haeri Thân Yêu" trên VieON

Thuộc thể loại tình cảm-lãng mạn, Gửi Haeri Thân Yêu (To My Haeri) kể về hành trình tái tạo, chữa lành những vết thương tiềm ẩn trong lòng phát thanh viên Eun Ho (Shin Hye Sun đóng), người đã phát triển một nhân cách mới Hae Ri và bạn trai cũ Hyun Oh (Lee Jin Wook đóng). Gửi Haeri Thân Yêu được chỉ đạo bởi đạo diễn Jung Ji Hyun, đứng sau thành công của loạt phim truyền hình ăn khách Khu Vườn Dối Trá, Tuổi 25 Tuổi 21, Phẩm Giá Quý Cô (Search: WWW) và được chấp bút bởi kiên kịch Han Ga Ram của phim Trời Đẹp Em Sẽ Đến.

Shin Hye Sun đóng hai vai trò với tính cách hoàn toàn khác biệt: Phát thanh viên Joo Eun Ho không lộ diện trong 14 năm và nhân viên quản lý bãi đậu xe Joo Haeri. "Tài tử" Lee Jin Wook đóng vai Jung Hyun Oh - phát thanh viên là ngôi sao, có xếp hạng nổi tiếng cao nhất đài. Trong khi Kang Hoon đóng vai Kang Joo Yeon - chàng phát thanh viên trẻ thuần khiết, thể hiện tình cảm lãng mạn với Shin Hye Sun.

"Tài tử" Lee Jin Wook thử sức với thể loại phim lãnh mạn

Gửi Haeri Thân Yêu hứa hẹn mang đến cảm xúc tinh tế, nhẹ nhàng, nội dung lãng mạn, kịch bản bản theo hướng chữa lành tâm hồn. Shin Hye Sun được khán giả tin tưởng với khả năng diễn xuất bất kể thể loại và Lee Jin Wook hiếm hoi tái xuất với thể loại tình yêu, tạo nên sự mong đợi vào màn trình tuyệt vời của họ.

Gửi Haeri Thân Yêu phát sóng với phụ đề/thuyết minh trên VieON lúc 21h thứ 2, thứ 3 hàng tuần bắt đầu từ 23/09.

Lưu Thủy Điều Điều

Thuộc thể loại tình cảm – võ hiệp, Lưu Thủy Điều Điều kể về câu chuyện của Thiếu thành chủ Tiêu Vô Hà (Nhậm Gia Luân thủ vai), Giang Từ (Lý Lan Địch thủ vai) và Bùi Diễm (Từ Chính Khê thủ vai) liên quan đến nghĩa nước thù nhà giữa đại Lương và thành Nguyệt Lạc. Phim xoay quanh những yêu hận tình thù đan xen nhiều yếu tố giang hồ triều chính, nợ nước thù nhà, quyền mưu.

Mới lên sóng, Lưu Thủy Điều Điều đã được đáng giá cao với thành tích nổi bật: Top 1 Vlinkage (78.06 điểm), Top 1 Maoyan (9524.28 điểm). Ngày thứ hai lên sóng, vượt hơn 24000 lượt truy cập, nhân vật Chiêu Vệ/Tiêu Vô Hà (Nhậm Gia Luân đóng) phá 9.01, Giang Từ (Lý Lan Địch đóng) đạt 8.49. Trên VieON tại Việt Nam, phim nhanh chóng lọt Top 10 Xu hướng, 200 nghìn lượt xem với 5/5 điểm đánh giá cho 7 tập đầu.

Nhậm Gia Luân gây ấn tượng với diễn xuất trong "Lưu Thủy Điều Điều" trên VieON

Khán giả dễ cuốn vào Lưu Thủy Điều Điều với nội dung hấp dẫn, tiết tấu nhanh, gãy gọn. Tạo hình nhân vật đẹp, góc quay, hình ảnh mãn nhãn và điểm sáng là màn võ thuật của do nam chính Nhậm Gia Luân thực hiện. Phim không chú trọng vào chuyện tình yêu, song cặp đôi chính vẫn tạo nên "phản ứng hóa học" bùng nổ dù chênh lệch 10 tuổi.



Lý Lan Địch bùng nổ phản ứng hóa học với Nhậm Gia Luân

Lưu Thủy Điều Điều phát sóng song song trên VieON với phụ đề/thuyết minh lúc 20 giờ các ngày trong tuần.

Các siêu phẩm khác trên VieON

Hiện tại, VieON cũng đang phát sóng Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp (đạo diễn: NSƯT Nhâm Minh Hiền, biên kịch: Thanh Hương). Phim bùng nổ diễn xuất của dàn diễn viên gạo cội, thu về thành tích ấn tượng: vượt 120 triệu lượt xem trên các nền tảng (VieON, Facebook, YouTube, TikTok). Nội dung Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp kể về cuộc tranh đấu giữa hai nàng dâu để trở thành người thừa kế Đỗ gia, dẫn đến thay đổi số phận của hai cô gái trẻ với đam mê thêu tay nghệ thuật.

Diễn viên Bích Ngọc và nghệ sĩ Hồng Ánh trong phim "Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp"

Ngoài ra, VieON còn phát sóng nhiều nội dung giải trí nước ngoài hấp dẫn, với nhiều thể loại khác nhau như Cái Chết Của Bạch Tuyết (phim Hàn), Thiên Sứ Tội Lỗi (phim Thái), Liễu Chu Ký (phim Hoa ngữ). Đặc biệt, giải Ngoại hạng Anh chiếu trên chùm kênh K+ của VieON với trận đấu đỉnh cao giữa Manchester City – Arsenal vào lúc 22h30 ngày 22/09 sắp tới.

