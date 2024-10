VieON phát sóng “Kẻ phản bội thân mật” và “Miss Cosmo 2024” trong tháng 10

Kẻ phản bội thân mật



Thuộc thể loại kinh dị-tâm lý về tình cha con, Doubt (tựa Việt: Kẻ Phản Bội Thân Mật) kể về tình thế tiến thoái lưỡng nan khi nhà phân tích tội phạm hàng đầu Hàn Quốc phát hiện ra bí mật của con gái mình, người có liên quan đến một vụ án giết người mà anh đang điều tra.

Nhà phân tích tội phạm Jang Tae Soo (do Han Seok Kyu thủ vai) gặp cô con gái Jang Ha Bin (do Chae Won Bin thủ vai) với tư cách là đối tượng điều tra, sợ hãi đến gần sự thật nhưng dương ánh nhìn ngờ vực. Đoạn chú thích "Có lẽ tôi đã phá hỏng mọi thứ" khiến người xem tò mò về nội tâm anh, liệu bi kịch có xảy ra do sự nghi ngờ.

Han Seok Kyu đóng vai nhà phân tích tội phạm Jang Tae Soo, anh được khán giả yêu thích qua vai diễn "sư phụ Kim" trong "Người Thầy Y Đức"

Trong khi, Ha Bin nhận thức được ánh mắt kỳ lạ của bố. Cùng với bầu không khí bí ẩn, dòng chú thích "Mọi người không tin những gì họ nhìn thấy, họ nhìn thấy những gì họ tin" thu hút chú ý. Dường như báo trước một câu chuyện gây sốc, liệu những nghi ngờ của Tae Soo về Ha Bin có thực sự đúng hay không và sự thật là gì.

Chae Won Bin vào vai nữ sinh Ha Bin – người bị nghi ngờ liên quan đến một vụ án mạng

Sĩ quan cảnh sát Lee Eon Jin (do Han Yeri thủ vai) là người ưu tiên sự thật hơn cảm xúc và sự việc hơn con người, quan sát cuộc điều tra giữa Tae Soo và Ha Bin bằng ánh mắt sắc bén. Dòng chú thích "Càng biết nhiều hơn những người khác, bạn càng có thể giả vờ như chẳng biết gì", gây tò mò liệu Eon Jin có thay đổi sự tôn trọng dành cho tiền bối khi điều tra cùng nhau.



Trong phim, Tae Soo và Ha Bin tham gia vào cuộc chiến tâm lý khốc liệt, hoàn toàn căng thẳng so với bình thường. Tae Soo đau khổ khi lưỡng lự giữa mong muốn tin tưởng và nghi ngờ con với tư cách là nhà phân tích tội phạm. Ha Bin cũng làm thêm sự bối rối khi đặt câu hỏi liệu những gì bố cô nhìn thấy có phải là sự thật và liệu ông có chắc chắn về những nghi ngờ của mình. Kẻ Phản Bội Thân Mật sẽ tiết lộ lý do Tae Soo không thể tin tưởng con và bi kịch đến với họ.

Kẻ Phản Bội Thân Mật dự kiến phát sóng với phụ đề/thuyết minh trên VieON từ 11/10.

Miss Cosmo 2024



Ứng dụng VieON là đối tác phát sóng toàn cầu của Miss Cosmo 2024, cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Với sự tham gia của hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cuộc thi được tổ chức chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế với nhiều hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh và các thành phố du lịch lớn.

VieON là đối tác phát sóng toàn cầu của Miss Cosmo 2024

Không chỉ đại diện nước chủ nhà Việt Nam tại Miss Cosmo 2024, Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh còn trở thành đại sứ quảng bá vẻ đẹp văn hoá, ẩm thực, thiên nhiên và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Vòng Bán kết (02/10/2024) và Chung kết (05/10/2024) sẽ được trực tiếp trên siêu ứng dụng VieON.

Tiểu tam không có lỗi?

Sắp tới, VieON cũng cho ra mắt dự án phim Tiểu Tam Không Có Lỗi? (đạo diễn: Trần Bửu Lộc, biên kịch: VieON). Thuộc thể loại tâm lý – gia đình, phim kể về câu chuyện của ba cô gái độc thân, vô tình bị cuốn vào cuộc hôn nhân đang gặp khủng hoảng của ba cặp vợ chồng khác nhau.

Đạo diễn Trần Bửu Lộc cho biết: "‘Tiểu Tam Không Có Lỗi?’ làm cho mọi người hiểu được đôi khi trong tình yêu không cần thể xác mà cần sự hòa hợp về cảm xúc, sự thấu hiểu và sẻ chia".

Shin Hye Sun và Lee Jin Wook đóng vai người yêu trong phim "Gửi Hyeri Thân Yêu"

Mặt khác, VieON đang phát sóng bộ phim Việt về nghề thêu tay - Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp (đạo diễn: NSƯT Nhâm Minh Hiền, biên kịch: Thanh Hương) và đạt thành tích ấn tượng: vượt 200 triệu lượt xem trên các nền tảng (VieON, Facebook, YouTube, TikTok) tính đến ngày 26/09. Ngoài ra, ứng dụng này cũng chiếu các phim nước ngoài ăn khách thuộc nhiều thể loại khác nhau: Thiên Sứ Tội Lỗi (phim Thái Lan), Lưu Thủy Điều Điều (phim Trung Quốc), Cái Chết Của Bạch Tuyết và Gửi Hyeri Thân Yêu (phim Hàn Quốc).

