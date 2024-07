Viên kim cương đắt giá sở hữu "tầm view kiệt tác" tại Hawaii - Masteri Waterfront

Sức hấp dẫn của những dự án bất động sản sở hữu tầm view kiệt tác

Tại Việt Nam, thị trường bất động sản cao cấp, đặc biệt là tại Hà Nội, đang phát triển mạnh mẽ với sự gia tăng đáng kể của tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Theo số liệu từ Savills Việt Nam, số lượng người có thu nhập cao và rất cao tại Hà Nội đã tăng khoảng 10% mỗi năm trong thập kỷ qua, tạo ra một nhu cầu mạnh mẽ về các sản phẩm bất động sản cao cấp. Mặt khác, trong một báo cáo của CBRE năm 2023, nhu cầu về căn hộ cao cấp với view đẹp chiếm tới 40% tổng số lượng giao dịch trên thị trường bất động sản Hà Nội. Đặc biệt, những dự án có tầm nhìn hướng biển, hồ hoặc công viên lớn luôn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ khách hàng.

Bất động sản sở hữu tầm view đắt giá là yếu tố góp phần định hình phong cách riêng biệt, khẳng định vị thế của chủ nhân.

Tuy nhiên, dòng sản phẩm đặc biệt này còn mang những tiêu chí khắt khe mà ít chủ đầu tư có thể đáp ứng và không phải dự án nào cũng đủ tiêu chuẩn xây dựng. Trước hết, dự án phải nằm ở vị trí đắc địa, thuận tiện về giao thông và có tính pháp lý rõ ràng; có năng lực triển khai đạt tiêu chuẩn, đúng tiến độ và được bảo chứng thương hiệu đi cùng uy tín của chủ đầu tư. Tiêu chuẩn bàn giao và hệ tiện ích đặc quyền cũng là một điểm quan trọng đối với sản phẩm bất động sản ở phân khúc này.

Trong số các sản phẩm bất động sản được các chủ đầu tư tung ra gần đây, không nhiều sản phẩm đi cùng và đáp ứng được hệ giá trị đó. Nổi bật nhất tại Ocean Park 1 thời điểm hiện tại có lẽ là tòa H3 - The Collection thuộc phân khu Hawaii, dự án Masteri Waterfront. Dự án thu hút sự chú ý nhờ tầm view ôm trọn biển hồ Ngọc Trai 24,5 ha, tạo nên ưu thế lớn cho chủ nhân sở hữu, đồng thời giá trị độc đáo của dự án như một lời khẳng định về tuyên ngôn "tâm điểm giá trị sống".

"Tâm điểm giá trị sống" sở hữu tầm view kiệt tác ôm trọn biển hồ

Do giới hạn về quỹ đất và mật độ xây dựng cao, các dự án sở hữu tầm view thoáng đãng như view sông hồ, công viên hay thành phố đã trở nên rất hấp dẫn. Vì thế, những dự án sở hữu tầm view đẹp như tòa H3 - The Collection thuộc dự án Masteri Waterfront nhanh chóng được các khách hàng có nhu cầu ở thực và nhà đầu tư quan tâm.

Ngay từ khi manh nha thông tin, các căn hộ có tầm view hướng thủy đón vượng khí, tài lộc ngắm trọn biển hồ Ocean Park 1 của tòa H3 đã chứng tỏ sức hút ấn tượng khi thu hút hàng trăm lượt booking. Không chỉ đón gió, không khí mát lành và còn là nơi của "thành phố biển hồ" đón bình minh đẹp, ngập tràn năng lượng tích cực.

Tọa lạc nơi trái tim đại đô thị Ocean Park 1, tòa H3 - The Collection thuộc phân khu Hawaii, Masteri Waterfront được xem là "viên kim cương" sở hữu tầm view kiệt tác thu hút mọi ánh nhìn.

Là mảnh ghép cuối cùng trong bộ sưu tập "tâm điểm giá trị sống" của phân khu Hawaii, dự án Masteri Waterfront, tòa H3 - The Collection còn được xem là "viên kim cương" của thành phố biển hồ sầm uất. Thuộc bộ sưu tập Masteri (Masteri Collection), tòa H3 cũng được kế thừa phong cách "Sống Tinh tế", "Sống Trải nghiệm" và "Sống An yên". Tất cả các căn hộ đều sử dụng kính Low - E tràn viền, tối ưu ánh sáng tự nhiên cùng 3 tầm view khác nhau ôm trọn biển hồ, bao quát nội khu thanh yên và hướng ra đại lộ giải trí Malibu Walk sầm uất, đem lại những trải nghiệm đầy màu sắc của cuộc sống "sôi động ban ngày, rực rỡ ban đêm".

Sáng thức giấc đón ánh bình minh, ngắm trọn view hồ trong xanh, tươi mát là trải nghiệm sống tinh tế, an yên hiếm có khó tìm giữa Thủ đô sôi động

Mong muốn mang đến cho cư dân tiêu chuẩn bàn giao cao cấp, nhà phát triển bất động sản quốc tế Masterise Homes đã chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết trong căn hộ, từ thiết bị vệ sinh tiêu chuẩn đến lò nướng, máy hút mùi, bếp từ… đều của các thương hiệu nổi tiếng.

Việc các căn hộ được bàn giao đầy đủ nội thất sẽ mang lại giá trị cao hơn, từ sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí, đến chất lượng, thẩm mỹ và giá trị đầu tư, các căn hộ tại H3 với tiêu chuẩn quốc tế sẽ làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất, đồng thời tạo nên một không gian sống đầy nghệ thuật.

Mỗi căn hộ đều được bàn giao với tiêu chuẩn cao cấp, chăm chút kỹ lưỡng, gửi gắm tâm ý của nhà phát triển bất động sản quốc tế Masterise Homes để đón chào cư dân trở về.

Mang trong mình hơi thở "thành công" của thời đại mới, tòa H3 là nơi mà thành công không chỉ được đo đếm bằng thành tựu công việc và tài chính mà còn ở việc cân bằng 6 giá trị sống "Gia đình - Sự nghiệp - Tài chính - Lối sống - Thể chất - Tinh thần". Khi đạt đến một ngưỡng thành công, đủ đầy nhất định, vượt qua những nhu cầu sống tối thiểu trong tháp nhu cầu, giá trị mà các chủ nhân muốn kiếm tìm khi ấy là một bộ sưu tập của sự đam mê mang dấu ấn cá nhân. Và một ngôi nhà đặc biệt là một trong những bộ sưu tập ấy. Mục tiêu nhằm phát triển bền vững các giá trị thể chất, tinh thần, và lối sống, góp phần vào sự phát triển toàn diện và thành công bền vững.

Đại diện đơn vị phát triển dự án cho biết, thời điểm tòa H3 chào đón những cư dân đầu tiên về tổ ấm không còn xa, dự án Masteri Waterfront đang chuyển mình từng ngày với sắc vóc mới, diện mạo mới và sớm nhận nhà ngay trong năm 2024. Giữa bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay, Masteri Waterfront vẫn đảm bảo bàn giao đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sớm an cư, với đầy đủ pháp lý minh bạch. Song song với đó, với dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp của Masterise Property Management, cư dân sẽ được tiếp đón như "thượng khách" trong chính ngôi nhà của mình với các dịch vụ chuẩn quốc tế như: dịch vụ đưa đón bằng xe buggy, dịch vụ tiền sảnh, dịch vụ lễ tân 24/7 và an ninh đa lớp… Đây là những điểm cộng giúp toà H3 trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai khao khát một cuộc sống tiện nghi, an toàn và bền vững.

Dự án Masteri Waterfront nói chung và tòa H3 - The Collection phân khu Hawaii nói riêng hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm nơi cửa ngõ phía Đông thủ đô, và là một trong những cái tên đáng sở hữu nhất hiện nay khi mở ra cơ hội "Chọn tâm điểm, sống kiệt tác"!