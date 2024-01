Việc làm thường xuyên của các bà vợ chính là 1 trong những nguyên do đổ vỡ hôn nhân

Điện thoại thông minh đã trở thành trung tâm của cuộc cách mạng công nghệ, tái định hình cách chúng ta kết nối và tương tác hàng ngày. Tiện ích không tưởng từ một thiết bị cầm tay mở ra vô số cơ hội để giải quyết các thách thức chỉ trong vài cái chạm. Nhưng không thể phủ nhận, sự tiện lợi này cũng đi kèm với nguy cơ tiềm ẩn: Quyền riêng tư của chúng ta bị đặt dưới lớp kính hiển vi - dữ liệu cá nhân, tin nhắn, hình ảnh, và thậm chí cả những bí mật sâu kín nhất, đều có thể bị lộ ra nếu không cẩn thận.

Trong một khía cạnh khác của xã hội số, việc sử dụng điện thoại thông minh trong mối quan hệ cá nhân đang trở thành một đề tài nóng hổi. Theo Gvm, một cuộc khảo sát tiết lộ rằng 2/3 số người tham gia thừa nhận rằng đã từng "đột nhập" vào điện thoại của người kia mà không xin phép. Hành động này, mặc dù có thể được thúc đẩy bởi lòng tò mò hoặc lo lắng, nhưng lại mở cửa cho những mâu thuẫn và đôi khi đổ vỡ niềm tin lẫn nhau.

Chuyên gia tâm lý khẳng định rõ: Việc xâm phạm không gian riêng tư của bạn đời không bao giờ là giải pháp đúng đắn. Thay vào đó, sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau nên được xây dựng trên cơ sở giao tiếp cởi mở và tích cực. Hãy nhớ rằng, việc xâm nhập vào điện thoại của người khác không chỉ là một hành vi xâm phạm quyền riêng tư mà còn là dấu hiệu của sự bất an và không tin tưởng trong mối quan hệ. Để duy trì một mối quan hệ lành mạnh, chúng ta cần tìm cách giải quyết vấn đề từ gốc rễ chứ không phải qua những cánh cửa bí mật.

Tirrell DeGannes, một chuyên gia tâm lý học lâm sàng, cho biết việc muốn kiểm tra bí mật điện thoại của đối tác chủ yếu xuất phát từ vấn đề "niềm tin". Khi niềm tin bị lung lay, sự nghi ngờ sẽ nảy sinh. Đôi khi, hành động nhìn lén điện thoại là biểu hiện không ý thức của sự mất niềm tin.

Chuyên gia nhấn mạnh rằng niềm tin là nền tảng cực kỳ quan trọng cho mọi mối quan hệ. Việc kiểm tra điện thoại của người kia có thể là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đó chưa đủ sự tin tưởng lẫn nhau. Sự tò mò có thể là bản năng tự nhiên, nhưng khi hành động này trở nên cố ý, nó chứng tỏ sự không tin cậy. Mỗi cá nhân có thể có lý do riêng để nghi ngờ đối phương, tuy nhiên, nếu đúng là như vậy, cần phải xem xét lại chất lượng mối quan hệ.

Bên cạnh đó, cảm giác không an toàn và lòng tự trọng thấp cũng là những nguyên nhân dẫn đến hành vi muốn kiểm soát và nhìn lén điện thoại của người khác. Những người có xu hướng này thường cảm thấy không chắc chắn về mối quan hệ của mình, có thể do họ từng bị lừa dối hoặc đối tác có quá khứ không mấy rõ ràng.

Có thể, những trải nghiệm tiêu cực từ quá khứ khiến một người không thể cảm thấy thoải mái và an toàn trong mối quan hệ hiện tại, và việc kiểm tra điện thoại của đối tác trở thành cách để họ tìm kiếm cảm giác bảo vệ và an toàn.

Tuy nhiên, theo Tirrell DeGannes, nếu bạn nghi ngờ đối tác của mình ngoại tình, thì thường sẽ có những phương pháp tốt hơn để khám phá sự thật so với việc lén lút kiểm tra điện thoại của họ. Cho dù đó là do ghen tuông hay lo lắng, việc đối mặt với những bất an và nghi ngờ của bản thân sẽ là cách tiếp cận lành mạnh hơn nhiều: Việc tìm kiếm bằng chứng gian lận qua điện thoại thường không mang lại hậu quả tốt đẹp.