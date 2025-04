VIDEO: "Xe điên” liên tục gây ra nhiều vụ tai nạn trên đường bỏ chạy gần 30 km

Ngày 5-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Xuân Thủy (SN 1983, trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) để điều tra về vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người thương vong.

Xe điên liên tục gây ra nhiều vụ tai nạn trên đường bỏ chạy gần 30 km

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào chiều tối ngày 4-4, tài xế Thủy điều khiển xe ô tô con 37A-482.xx gây tai nạn tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc rồi bỏ chạy.

Khi xe chạy đến đoạn xã Nghi Liên, TP Vinh, xe ô tô do ông Thủy điều khiển tiếp tục tông vào bà N.T.B. (SN 1962) đang đi xe đạp khiến nạn nhân bị thương. Tài xế Thủy bỏ mặc nạn nhân, tiếp tục lái xe bỏ chạy.

Đến khoảng 19 giờ 10 phút ngày 4-4, khi lưu thông trên quốc lộ 46B đoạn qua xóm khoa Đà, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, xe ô tô tiếp tục tông xe máy do chị Đ.T.P. (SN 2003, trú xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển khiến nạn nhân bị thương.

Tiếp đó, xe ô tô tông vào xe máy do anh N.Đ.T. (SN 1993, trú xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Thủy tiếp tục điều khiển xe ô tô trên quốc lộ 46B về hướng huyện Nam Đàn. Khi xe chạy đến đoạn xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn thì bị lực lượng chức năng và người dân chặn lại. Tài xế Thủy bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Một chiếc xe máy bị xe ô tô tông dập nát

Được biết, từ khi gây ra vụ tai nạn đầu tiên đến khi bị bắt giữ, tài xế Thủy điều khiển xe ô tô bỏ chạy quãng đường khoảng gần 30 km trong tình trạng xe bị nổ lốp, bánh xe chỉ còn la- zăng .

Xe ô tô liên tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Vụ việc khiến nhiều người tham gia giao thông hoảng sợ.

Xe ô tô bị hư hỏng nặng nhưng tài xế vẫn điều khiển xe bỏ chạy

Hiện, cơ quan công an đang lấy mẫu xét nghiệm nồng độ cồn, chất ma túy của tài xế Thủy để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.