Video về loại hạt sen đỏ rực lan truyền khiến MXH tò mò: Lại 1 trường hợp đột biến hay giống sen độc lạ?

Mới đây, trên mạng xã hội Xiaohongshu (Trung Quốc), một tài khoản đã đăng tải đoạn video về một loại hạt sen vô cùng kỳ lạ. Thông thường, hạt sen có màu xanh, khi già sẽ dần chuyển sang màu đen. Nhưng trong video này, chủ nhân lại chia sẻ hình ảnh những hạt sen có màu đỏ rực, nổi bật trên nền đài sen đã héo úa và sẫm màu.

Ngay lập tức, đoạn clip đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người không giấu được sự ngỡ ngàng và tò mò, đặt câu hỏi không biết đây có phải là một giống sen đặc biệt hiếm hoi chưa từng được biết đến.

Những hạt sen màu đỏ rực và mọng nước khiến dân mạng vừa bất ngờ, vừa tò mò

Cụ thể, đoạn video ghi lại cảnh một đầm sen lớn, giữa đó có một đài sen đã già nên phần vỏ ngoài chuyển sang màu đen. Điều kỳ lạ nằm ở chỗ: toàn bộ hạt sen bên trong không khô héo như bình thường mà lại đỏ rực, căng mọng. Người đàn ông trong video đã dùng tay lắc nhẹ, các "hạt sen" này rơi xuống đất. Sau đó, khi anh ta nắm chặt trong tay, những hạt này vỡ ra, để lộ thứ nước đỏ tươi, chứng tỏ chúng rất mọng nước - một hiện tượng chưa từng thấy ở hạt sen.

Trước cảnh tượng kỳ lạ, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự hiếu kỳ. Một số ý kiến tin rằng có thể đây là một giống sen đột biến hoặc loại sen quý hiếm nào đó ít người biết đến.

Những hạt sen đỏ và còn mọng nước - điều mà chưa ai từng bắt gặp nên khiến dân mạng vô cùng bất ngờ

Tuy nhiên, ngay sau đó cũng có rất nhiều bình luận nhanh chóng "bóc mẽ" sự thật. Một số người cho rằng chủ nhân video đã lợi dụng phần đài sen bị héo, hạt thật bên trong đã khô, dễ dàng lấy ra ngoài mà không làm rách đài sen. Sau đó, anh ta có thể đã khéo léo nhét vào những loại quả nhỏ màu đỏ như cà chua bi hoặc một loại quả họ anh đào. Điều này lý giải vì sao "hạt sen" lại mọng nước và đỏ tươi đến vậy.

Hiện đoạn video vẫn tiếp tục lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt bình luận. Dù thực hư thế nào, màn "biến hoá" của đài sen này vẫn khiến dân tình vừa tò mò vừa bật cười vì sự sáng tạo có phần… đánh lừa thị giác.

(Nguồn: Xiaohongshu)