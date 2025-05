Video robot Trung Quốc bất ngờ nổi điên, "đấm đá túi bụi" chủ nhân: Người xem nghĩ về kịch bản đáng sợ

Robot bất ngờ "đánh người"

Một đoạn video ghi lại hình ảnh robot hình người tấn công chính người điều khiển tại nhà máy ở Trung Quốc đã lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, làm dấy lên mối lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn của trí tuệ nhân tạo.

Trong video, một robot hình người được treo lủng lẳng trên móc, bên cạnh là hai người đàn ông quan sát chuyển động của robot một cách thận trọng, dường như đang trong quá trình thử nghiệm tính năng.

Tuy nhiên, robot đột nhiên mất kiểm soát, vung tay và chân một cách điên cuồng trong một cảnh hỗn loạn gợi nhớ đến hình ảnh thường thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Con robot bị trục trặc đã quằn quại dữ dội với những chuyển động thất thường và không thể đoán trước.

Khi những người đàn ông tránh né hành vi của con robot, nó lảo đảo về phía trước, kéo lê chân đế và khiến máy tính cùng các vật dụng khác rơi xuống sàn. Cuối cùng, một người can thiệp, cố gắng ổn định con robot bằng cách định vị lại chân đế.

Sự cố khiến nhiều người liên tưởng đến cuộc nổi loạn của robot, khi nhiều khán giả so sánh nó với loạt phim Terminator, tự hỏi liệu máy móc có đang trên đà thống trị hay không.

Các nguồn tin xác định robot này là Unitree H1, tại một địa điểm thử nghiệm không xác định ở Trung Quốc. Mô hình robot Unitree H1 có giá được cho là khoảng 650.000 nhân dân tệ.

Các báo cáo cho rằng lỗi mã hóa có thể là nguyên nhân gây ra vụ việc của mô hình Unitree H1.

Công ty Unitree Robotics có trụ sở tại Trung Quốc nổi danh trong những năm gần đây khi phát triển robot hình người có thể tích hợp liền mạch và hoạt động hiệu quả trong môi trường được thiết kế dành cho con người.

Năm ngoái, robot H1 V3.0 Evolution của Unitree Robotics đã đạt Kỷ lục Guinness thế giới mới về robot hình người có kích thước đầy đủ nhanh nhất, đạt tốc độ đi bộ tuyến tính là 12km/h trên bề mặt phẳng.

Gây ra mối lo ngại về an toàn

Đây không phải là sự cố đầu tiên đối với robot của Unitree. Sản phẩm của công ty này đã nhiều lần trở thành tiêu đề trên truyền thông do gặp nhiều vấn đề bất thường khác nhau. Vào tháng 2 năm nay, một đoạn video ghi lại cảnh robot hình người nổi loạn và lao vào đám đông tham dự lễ hội cũng được chia sẻ rộng rãi.

Video được quay tại Lễ hội mùa xuân ở Thiên Tân, đông bắc Trung Quốc, cho thấy robot mặc một chiếc áo khoác rực rỡ, đột nhiên lao về phía một nhóm người xem đứng sau rào chắn.

Đoạn phim cho thấy con robot bất chợt dừng lại, dường như đang tập trung nhìn khán giả theo cách "kỳ lạ như con người", trước khi thực hiện một động tác đột ngột, không kiểm soát.

Nhân viên an ninh đã nhanh chóng can thiệp, khống chế hệ thống điều khiển trước khi tình hình leo thang. Các chuyên gia vẫn chưa kết luận được liệu sự cố này bắt nguồn từ trục trặc cơ học hay do AI bị lỗi. Nhà sản xuất Unitree Robotics được cho là đã quy kết sự cố này đến từ "lỗi cài đặt chương trình hoặc lỗi cảm biến".

Đã có những trường hợp robot "nổi điên" trước đây gây xôn xao dư luận, bao gồm cả trường hợp robot tấn công kỹ sư tại nhà máy Tesla ở Texas. Hầu hết các vụ việc đều xuất phát từ lỗi phần mềm, làm nổi bật tầm quan trọng của việc thử nghiệm và kiểm soát chất lượng trong quá trình phát triển AI.

Những sự cố này xảy ra vào thời điểm robot hình người đang ngày càng trở nên tinh vi hơn.

Theo Interesting Engineering, trong những năm gần đây, các công ty đã triển khai robot hình người vào nhiều bối cảnh khác nhau, từ nhà máy đến thậm chí là quán cà phê. Công chúng đã được chứng kiến những cỗ máy như Pudu Robotics D9 có khả năng đi nhanh hơn con người, leo cầu thang và thậm chí giữ thăng bằng khi bị đẩy.

Hiện tại có "Protoclone" từ Clone Robotics, một người máy kỳ lạ và chân thực được thiết kế cho các nhiệm vụ từ nấu ăn đến trò chuyện.

Trong khi những tiến bộ này hứa hẹn sẽ làm cuộc sống của con người dễ dàng hơn, nhiều người theo chủ nghĩa hoài nghi không khỏi cảm thấy lo lắng. Họ gọi những sáng tạo như vậy là "phản địa đàng" và "đáng sợ", cho rằng các sự nói trên hé lộ viễn cảnh tương lai khi ranh giới giữa con người và máy móc có thể trở nên mờ nhạt đến mức nguy hiểm.