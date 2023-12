Video Một Đời Sống Khỏe đẹp thế nào mà hot rần rần khắp mạng xã hội?

"Bom tấn" vừa ra lò của California Fitness là video quảng bá cho chiến dịch Một Đời Sống Khỏe nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vận động và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Tính đến nay, đoạn phim dài hơn 2 phút của California Fitness đã ghi nhận tổng cộng hơn 746.000 lượt xem, hàng trăm lượt chia sẻ cùng hàng ngàn lượt thả tim và đang tiếp tục trên đà viral.



Video Một Đời Sống Khỏe dẫn người xem vào một thế giới giả tưởng

Video xoay quanh câu chuyện một đội quân ngoài hành tinh, do H’Hen Niê, tlinh và Marcus Guilhem thủ vai, tham gia vào hành trình tìm kiếm công thức làm nên hạnh phúc để xây dựng quê hương, một nơi cằn cỗi và thiếu vắng tiếng cười. Sau khi phát hiện ra Trái Đất là nơi hạnh phúc nhất vũ trụ, họ quyết định hạ cánh xuống vùng đất này và tìm hiểu về lối sống của con người nơi đây. Thước phim lấy bối cảnh tàu vũ trụ và Sài Gòn thời hiện đại.

Điểm cộng lớn nhất của video theo phần đông khán giả là phần hình ảnh đẹp. Dưới phần bình luận, người xem để lại cơn mưa lời khen như "layout chiến thật", "màu sắc đẹp quá", "xịn sò quá, như phim luôn". Có thể thấy, cộng đồng mạng tỏ ra bất ngờ và trầm trồ vì lần đầu tiên có thương hiệu thể hình tại Việt Nam rất chịu chi cho clip quảng cáo như vậy.

Video nhận cơn mưa lời khen về phần visual

Ngoài ra, ngoại hình "gây thương nhớ" của dàn diễn viên cũng tạo thiện cảm. Tất cả đều sở hữu hình thể đẹp, gương mặt không góc chết khiến người xem xuýt xoa: "Vũ trụ này ai cũng đẹp hết ha", "Ngoài đời có anh shipper ngầu như thế này ư?", "tlinh xinh lung linh, đi thi Miss Universe thôi".

Vẻ ngoài xinh đẹp của dàn diễn viên góp phần tăng sức hút cho video

Một số người xem bày tỏ sự thích thú với một số phân cảnh vận động của các nhân vật như pha lộn nhào siêu ngầu của anh shipper, màn squat cùng đòn gánh đầy năng lượng của chị bán bún bò hay cảnh đạp xe dễ thương, yêu đời của nữ siêu anh hùng.

Đạp xe mà trông cuốn thế này thì không viral cũng phí

Bên cạnh đó, còn có một chi tiết khiến dân tình thắc mắc, đó là việc các diễn viên vào vai các nhân vật khác nhau. H’Hen Niê vừa là người ngoài hành tinh siêu ngầu, vừa là chị bán bún bò giản dị, vừa là cô giáo dạy yoga. Marcus Guilhem thì vừa đứng chung team người ngoài hành tinh cùng H’Hen Niê và tlinh thì mấy giây sau đã hóa thân thành anh chàng shipper và vị bác sĩ say mê với công việc và tập luyện. tlinh cũng vậy, cô "cân" luôn vai nữ siêu anh hùng và cô ca sĩ xinh đẹp.

Màn nhập vai linh hoạt của các diễn viên khiến dân mạng thảo luận rôm rả

Trước sự "biến hóa" khôn lường này của các nhân vật, một số đoán đây chính là concept đa vũ trụ vẫn thường thấy như bộ phim "Everything Everywhere All At Once" đoạt giải Oscar năm nay, rằng các nhân vật cùng một người đóng là phiên bản khác nhau của họ ở những vũ trụ khác nhau? Một số khác lại hài hước cho rằng: "Đây đích thị là thuyết âm mưu của California Fitness để "hack" não và buộc chúng ta xem đi xem lại nhiều lần".

Dù ý đồ của ekip là gì đi nữa thì California Fitness đã thành công khi kích thích trí tò mò người xem, tạo được làn sóng thảo luận để đẩy viral của clip. Người xem có khen, có "soi", có đặt ra vô vàn câu hỏi về hành trình kiếm tìm hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống của đội quân ngoài hành tinh bí ẩn. Điều này một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của California Fitness khi truyền tải thông điệp sức khỏe một cách mới mẻ, sáng tạo, gây ảnh hưởng mạnh trong cộng đồng.

Vậy công thức làm nên hạnh phúc ở Trái Đất đang truyền cảm hứng cho hàng ngàn người xem là gì? Bạn đọc khám phá qua video Một Đời Sống Khỏe tại link.