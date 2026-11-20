Xe tải bất ngờ nổ lốp khi đi trên cầu vượt Khả Lễ (Bắc Ninh), khiến ô tô con bên cạnh móp cửa, nhiều túi khí bung ra, may mắn không có thiệt hại về người.

Khoảnh khắc xe tải nổ lốp khiến ô tô bên cạnh móp cửa, bung túi khí

Ngày 20/11, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh xe tải nổ lốp khi đi trên cầu vượt nút giao Khả Lễ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, khiến ô tô đi bên cạnh bị móp méo cửa, nhiều túi khí bung ra.

Theo nội dung bài đăng kèm video từ camera hành trình, sự việc xảy ra khoảng 7h55 ngày 19/11. Người đăng tải lưu ý thời gian hiển thị trên camera bị sai lệch.

Thời điểm trên, người này lái ô tô đi từ vòng xuyến nút giao Khả Lễ lên cầu vượt để nhập vào Quốc lộ 1A. Khi xe đang đi trên cầu, một xe tải mang biển kiểm soát 99A-856.74 đi cùng chiều bất ngờ lấn làn, áp sát ô tô con.

Hiện trường vụ xe tải nổ lốp khiến ô tô con bên cạnh bị móp méo, bung túi khí. (Ảnh cắt từ clip)

Đúng lúc này, lốp xe tải phát nổ. Sự cố khiến ô tô con bị móp méo cánh cửa bên phụ, nhiều túi khí bên trong xe bung ra. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Tài xế ô tô con cho biết đã gọi điện trình báo công an ngay sau sự việc. Tuy nhiên, trong lúc chờ lực lượng chức năng đến giải quyết, tài xế xe tải được cho là đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Nhiều túi khí trên ô tô bung ra sau sự cố nổ lốp xe tải. (Ảnh cắt từ clip)

Sau đó, chủ xe đăng tải video camera hành trình lên mạng xã hội, mong cộng đồng chia sẻ thông tin để tìm tài xế xe tải, liên hệ phối hợp giải quyết và khắc phục thiệt hại.

Diễn biến vụ việc và trách nhiệm của những người liên quan đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.