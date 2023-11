Video: Đoàn Văn Hậu điển trai sánh vai cùng Doãn Hải My chụp ảnh cưới ở xứ Đoài mây trắng

Đoàn Văn Hậu điển trai trong bộ ảnh cưới cùng Doãn Hải My

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11/2023 sau 3 năm yêu nhau. Đám cưới của cả hai sẽ diễn ra tại quê nhà chú rể ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình vào ngày 11/11. Và hôn lễ ở Hà Nội được ấn định vào ngày 26/11.



Trước thềm ngày trọng đại của Văn Hậu và Hải My, những hình ảnh ở hậu trường chụp ảnh cưới của cặp đôi được tiết lộ và nhận được nhiều lượt yêu thích của khán giả. Theo đó, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My lựa chọn chụp ảnh tại làng cổ Đường Lâm thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Sơn Tây vốn là vùng đất nổi tiếng trong văn học với mối tình thơ mộng "tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm, em có bao giờ em nhớ thương"..., Văn Hậu và Hải My vì thế đã chọn không gian cổ xưa, lãng mạn xứ Đoài để chụp bộ ảnh cưới lưu giữ tình yêu của cả đời người.

Văn Hậu và Hải My chụp ảnh cưới ở xứ Đoài mây trắng

Cặp đôi diện những bộ áo dài trắng và hồng, với tạo hình công tử điển trai và tiểu thư đài các dịu dàng. Đôi trẻ trao cho nhau ánh mắt tình tứ, Văn Hậu tỉ mỉ quan tâm đến vợ từ hành động nhỏ nhất như phủi bụi trên vạt áo dài cho Hải My, chỉnh tóc cho vợ.

Đoàn Văn Hậu là hậu vệ xuất sắc của ĐT Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Anh đã hẹn hò với Hải My được 3 năm. Cô nàng là Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, đạt danh hiệu Người đẹp tài năng tại cuộc thi sắc đẹp năm đó.

Sau đám cưới, Văn Hậu dự kiến sẽ lên đường sang Singapore khám và điều trị chấn thương. Văn Hậu gặp chấn thương viêm điểm bám gân gót chân, anh sẽ mất từ 3 tới 6 tháng để có thể bình phục hoàn toàn.