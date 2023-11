Đoàn Văn Hậu nắm tay Doãn Hải My lộ diện trước thềm đám cưới

Tối 3/11, CLB Công an Hà Nội sẽ đối đầu Hà Nội FC trên SVĐ Hàng Đẫy ở vòng 3 V.League 2023. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu không tham gia thi đấu vì đang trong thời gian hồi phục chấn thương. Thay vào đó, anh vẫn đến sân cổ vũ cho các đồng đội trong trận đấu đầy kịch tính.

Văn Hậu không đi cùng xe buýt của CLB Công an Hà Nội mà lái xe riêng đến cùng với bà xã Doãn Hải My. Cả hai diện đồ đôi màu đen, giày trắng nổi bật. Khi qua đường, Văn Hậu nắm chặt tay vợ, anh đi trước để dẫn đường cho Hải My.

Đoàn Văn Hậu

Khi đi qua cửa soát vé, Văn Hậu trao đổi nhanh với nhân viên an ninh, cả anh và Hải My đều không cần trình vé vẫn có thể vào sân.

Tại khu vực trước khán đài A, Văn Hậu được các cổ động viên nhận ra và vây quanh để xin chụp ảnh. Doãn Hải My đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ chồng chụp hình cùng người hâm mộ trước khi cùng nhau vào khán đài đón xem trận đấu. Trận đấu giữa CAHN và Hà Nội FC diễn ra vào 19h15 tối nay 3/11.