Video 100 triệu view là dấu chấm hết của boygroup hàng đầu Việt Nam, chưa bao giờ được cả nhóm mang đi diễn

Ca khúc từng khép lại hành trình của nhóm bất ngờ đạt thêm một cột mốc đáng chú ý.

Mới đây, thông tin Có Hẹn Với Thanh Xuân chính thức cán mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Sau nhiều năm kể từ ngày MONSTAR dừng hoạt động, ca khúc vẫn duy trì sức hút và tiếp tục được khán giả tìm nghe, trở thành một trong những sản phẩm đáng nhớ nhất trong hành trình của nhóm.

Có Hẹn Với Thanh Xuân của MONSTAR chính thức cán mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube

Có Hẹn Với Thanh Xuân được MONSTAR phát hành vào tháng 7/2021, nằm trong album Over The Moon, cũng là dự án cuối cùng của nhóm. Ca khúc do GREY D, Nicky và Key tham gia sáng tác, mang màu sắc pop nhẹ nhàng, trong trẻo và giàu cảm xúc. Nội dung bài hát xoay quanh những rung động của tuổi trẻ, những kỷ niệm đẹp của một mối tình và lời hẹn dành cho một người từng xuất hiện trong thanh xuân của mình.

Có Hẹn Với Thanh Xuân - MONSTAR

Có Hẹn Với Thanh Xuân cũng được xem là một trong những ca khúc thành công và được yêu thích nhất của MONSTAR. Sau khi phát hành, bài hát nhanh chóng nhận được sự đón nhận của đông đảo khán giả trẻ, từng vươn lên vị trí #1 trên iTunes Việt Nam và được sử dụng rộng rãi trên mạng xã hội. Sức hút của ca khúc tiếp tục được duy trì qua nhiều năm, khi giai điệu và những câu hát về thanh xuân, tình yêu, chia xa thường xuyên được khán giả lựa chọn để lồng ghép vào các video, khoảnh khắc kỷ niệm.

Có Hẹn Với Thanh Xuân cũng được xem là một trong những ca khúc thành công và được yêu thích nhất của MONSTAR

Điều đặc biệt là thời điểm phát hành ca khúc cũng đi liền với một bước ngoặt lớn trong hành trình của MONSTAR. Sau khoảng 2 năm gần như vắng bóng, nhóm trở lại với đầy đủ 5 thành viên gồm Nicky, Key, J, GREY D và Zino. Khi đó, sự tái xuất này từng khiến người hâm mộ kỳ vọng MONSTAR sẽ tiếp tục có thêm nhiều sản phẩm và hoạt động mới sau quãng thời gian dài chờ đợi.

Chỉ một ngày sau khi Có Hẹn Với Thanh Xuân được phát hành, ST.319 Entertainment bất ngờ thông báo MONSTAR chính thức tan rã

Thế nhưng, chỉ một ngày sau khi Có Hẹn Với Thanh Xuân được phát hành, ST.319 Entertainment bất ngờ thông báo MONSTAR chính thức tan rã. Quyết định này khiến sản phẩm vốn được kỳ vọng là màn trở lại của nhóm lại trở thành ca khúc cuối cùng trong hành trình của đội hình 5 thành viên.

Vì thế Có Hẹn Với Thanh Xuân mang một ý nghĩa đặc biệt đối với người hâm mộ MONSTAR. Những câu hát nói về tuổi trẻ, kỷ niệm và lời hẹn gặp lại vốn được viết cho một câu chuyện tình yêu, nhưng sau khi nhóm dừng hoạt động, ca khúc lại vô tình trở thành lời chia tay của MONSTAR dành cho khán giả đã đồng hành cùng họ trong suốt nhiều năm. Chính vì vậy, ca khúc này cũng chưa bao giờ được MONSTAR mang lên sân khấu trọn vẹn với đội hình 5 thành viên. Sau này, ca khúc thường được các thành viên như Nicky, Vương Bình, GREY D biểu diễn khi đi hát solo.

Ca khúc này cũng chưa bao giờ được MONSTAR mang lên sân khấu trọn vẹn với đội hình 5 thành viên

MONSTAR chính thức ra mắt vào năm 2016 dưới sự quản lý của ST.319 Entertainment với đội hình đầu tiên gồm Erik, Nicky và Key. Nhóm nhanh chóng gây chú ý với hình ảnh trẻ trung cùng những ca khúc mang màu sắc riêng. Sau khi Erik rời nhóm vào năm 2017, GREY D và J lần lượt gia nhập, trước khi Zino xuất hiện và hoàn thiện đội hình 5 thành viên.

MONSTAR chính thức ra mắt vào năm 2016 dưới sự quản lý của ST.319 Entertainment

Trong khoảng 5 năm hoạt động, MONSTAR sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như #BABYBABY, Giữ Lấy Làm Gì, Nếu Mai Chia Tay và Có Hẹn Với Thanh Xuân. Nhóm cũng từng hai lần nhận giải Nhóm nhạc được yêu thích nhất vào năm 2017 và 2018 tại các lễ trao giải cuối năm tại Việt Nam.

Tuy nhiên, hành trình của MONSTAR cũng trải qua không ít biến động. Nhóm từng có khoảng thời gian dài gián đoạn hoạt động, các thành viên phát triển những hướng đi riêng và phải đến năm 2021 mới trở lại với đội hình đầy đủ.

Sau khi MONSTAR tan rã, các thành viên tiếp tục theo đuổi con đường riêng

Sau khi MONSTAR tan rã, các thành viên tiếp tục theo đuổi con đường riêng. Nicky tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò MC và ca sĩ. Zino đổi nghệ danh thành Vương Bình và trở lại với vai trò ca sĩ solo. Sau album Anh Bờ Vai, anh được biết đến rộng rãi hơn khi tham gia Anh Trai Say Hi 2025 và Tinh Hà Say Hi, dần có được dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Trong khi J theo đuổi sự nghiệp với vai trò sản xuất âm nhạc. Còn với Key, sau khi nhóm kết thúc hoạt động, anh kết hôn với hot girl Mẫn Tiên và gần như rút lui khỏi showbiz.

Nicky tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò MC và ca sĩ

Zino đổi nghệ danh thành Vương Bình và được biết đến rộng rãi hơn khi tham gia Anh Trai Say Hi 2025 và Tinh Hà Say Hi

Trong khi đó, GREY D là thành viên có bước tiến nổi bật trên đường đua âm nhạc solo.

Trong khi đó, GREY D là thành viên có bước tiến nổi bật trên đường đua âm nhạc solo. Từ một thành viên của MONSTAR, anh dần khẳng định màu sắc riêng với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và liên tiếp có những ca khúc được khán giả trẻ yêu thích. Năm 2026, GREY D tiếp tục gây chú ý với album ÁNH SÁNG • MÀN ĐÊM. Ca khúc hoá ra… từng vươn lên vị trí #1 Apple Music Việt Nam, trong khi nhiều ca khúc trong album cùng xuất hiện ở những vị trí cao trên các bảng xếp hạng nhạc số.

Việc Có Hẹn Với Thanh Xuân vừa đạt thêm cột mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube cho thấy sức hút của ca khúc vẫn được duy trì nhiều năm sau khi MONSTAR dừng hoạt động

Dù vậy, Có Hẹn Với Thanh Xuân vẫn là một trong những ca khúc được yêu thích của nhóm, tiếp tục được khán giả nghe lại và sử dụng trên mạng xã hội. Việc MV vừa đạt thêm cột mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube cho thấy sức hút của ca khúc vẫn được duy trì nhiều năm sau khi MONSTAR dừng hoạt động.

Ảnh: FBNV