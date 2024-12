“Vì tôi là người thư giãn” nên tìm nhà trên app thông minh

Thế hệ 9X và Gen Z hiện nay, với sự am hiểu về công nghệ, luôn tìm kiếm những giải pháp nhanh chóng và tiện lợi để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Với nhu cầu nhà ở, họ thường tìm đến các nền tảng trực tuyến như Batdongsan.com.vn thay vì cách truyền thống.

Để tối ưu hoá trải nghiệm người dùng, Batdongsan.com.vn đã cập nhật phiên bản ứng dụng trên di động hoàn toàn mới "Batdongsan: Mua bán & Cho thuê" với loạt tính năng hữu ích và kho dữ liệu bất động sản khổng lồ, được kiểm chứng, xác thực liên tục.

Không còn nỗi lo bị "hét giá" với tính năng "Lịch sử giá"

Ngọc Vy, nữ sinh năm ba tại một trường đại học tại Hà Nội, từng mất gần một tháng nhưng vẫn chưa tìm được phòng trọ ưng ý gần trường ở quận Cầu Giấy. Có những nơi Vy đi xem, nếu không rơi vào cảnh tin đăng một đằng, thực tế một nẻo thì cũng bị chủ nhà "hét giá".

Chung trải nghiệm với Ngọc Vy, anh Đức Hùng – một 9X kinh doanh tự do đang có ý định mua căn chung cư thứ cấp (đã từng được mua đi bán lại) tại quận Đống Đa, cũng gặp không ít khó khăn trong việc tìm căn nhà phù hợp, đặc biệt là vấn đề giá cả. Vì không nắm được mặt bằng giá của khu vực nên việc thương lượng của anh diễn ra không mấy suôn sẻ.

Tuy nhiên, nhờ được bạn bè, người thân "mách nước", họ đã tải về ứng dụng "Batdongsan: Mua bán & Cho thuê" – do nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn phát triển.

Qua tính năng "Lịch sử giá", Ngọc Vy biết được giá thuê nhà trọ/phòng trọ phổ biến nhất vào tháng trước tại Cầu Giấy là 5,1 triệu đồng/tháng và giá thuê tại khu vực này vào tháng 11/2024 đã giảm 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Check" lịch sử giá bao tiện chỉ với vài cú chạm trên ứng dụng "Batdongsan: Mua bán & Cho thuê".

Trong khi đó, sau khi "check" lịch sử giá trên ứng dụng, anh Đức Hùng nắm được thông tin giá bán căn hộ chung cư tại quận Đống Đa vào tháng 11/2024 đã tăng 57,6% so với cùng kỳ năm ngoái và giá bán phổ biến nhất vào tháng trước là 88,1 triệu đồng/m2.

Những dữ liệu trên được tổng hợp và xử lý từ hàng triệu tin đăng trên Batdongsan.com.vn. Với tính năng "Lịch sử giá", biến động giá bán và cho thuê của từng loại hình bất động sản tại khu vực, dự án cụ thể mà người dùng quan tâm trong khoảng thời gian lên đến 5 năm, được hiển thị một cách đầy đủ và trực quan.

Nhờ nắm được lịch sử giá, giờ đây Ngọc Vy và anh Đức Hùng không còn nỗi lo bị "hét giá" khi tìm nhà trọ hay chung cư. Thay vì phải hỏi han khắp nơi, họ chỉ cần mở điện thoại, truy cập ứng dụng và thực hiện vài thao tác đơn giản để có được biểu đồ giá. Đặc biệt, ứng dụng còn cung cấp giá cả của các khu vực, dự án lân cận để người dùng có thêm dữ liệu so sánh, đối chiếu.

Tìm nhà khó, có "Batdongsan: Mua bán & Cho thuê" lo

Bên cạnh tính năng "Lịch sử giá", ứng dụng còn tích hợp nhiều tính năng thông minh khác, mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dùng. Với Ngọc Vy, tính năng "Tin đăng xác thực" không khác nào một vị cứu tinh.

Cô gái trẻ chia sẻ: "Tôi đã vào các nhóm tìm nhà trọ trên Facebook. Có những phòng rất ổn, giá cả phải chăng nhưng khi tôi đến xem, căn phòng không giống hình ảnh trong bài đăng, điều này khiến tôi rất thất vọng. Còn với ‘Tin đăng xác thực’, tôi có thể hoàn toàn yên tâm rằng phòng trọ đúng giá và giống như miêu tả".

Việc thường xuyên xác thực các tin đăng là nỗ lực của Batdongsan.com.vn nhằm góp phần xây dựng thị trường minh bạch, đáng tin cậy hơn, từ đó kết nối các bên một cách hiệu quả hơn.

Ngoài ra, với tính năng "Môi giới chuyên nghiệp" trên ứng dụng "Batdongsan: Mua bán & Cho thuê", người mua, bán hay thuê bất động sản có thể lọc tìm môi giới có chuyên môn cao, đã được xác thực thông tin cá nhân. Danh hiệu "Môi giới chuyên nghiệp" được Batdongsan.com.vn trao cho các môi giới hội tụ đủ tiêu chí về chuyên môn, kinh nghiệm và chứng chỉ hành nghề.

Người dùng ứng dụng cũng không lo việc lạc vào "ma trận" tin đăng khổng lồ với "Bộ lọc thông minh" - tính năng giúp nhanh chóng thu hẹp phạm vi tìm kiếm theo yêu cầu cá nhân về vị trí, dự án, loại hình, diện tích và mức giá.

Là một "chill guy", "chill girl" chính hiệu cần thuê, mua nhà thì dùng "Batdongsan: Mua bán & Cho thuê" ngay thôi. Ứng dụng "All in One" - tích hợp tất cả trong một này sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được căn nhà ưng ý, để bạn có thời gian "chill" với cuộc đời tươi đẹp!