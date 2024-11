Vì sử dụng những sản phẩm này, chị em văn phòng ai cũng hỏi tôi bí kíp làm đẹp

1. Kem dưỡng ẩm 100H Clinique Moisture Surge 100H Auto-Replenishing Hydrator - Moisturizer

Kem dưỡng nhà Clinique là cái tên quá đình đám trong giới làm đẹp và hẳn bất kỳ chị em nào cũng mong muốn sở hữu em nó trong tủ đồ skincare. Sản phẩm này có giá khá cao khiến khi "cà thẻ" tôi cũng phải đắn đo rất nhiều. Song sử dụng rồi thì mới thấm thía thế nào là "đắt xắt ra miếng".

Em kem dưỡng này có khả năng hô biến làn da từ khô khốc, thiếu sức sống trở nên ẩm mượt, căng bóng nhờ công nghệ thành phần Men Vi Sinh Lô Hội độc quyền - cấp ẩm thẩm thấu chuyên sâu qua 10 tầng da và liên tục trong suốt 100 giờ ngay cả sau khi rửa mặt. Chất kem của "ẻm" thì mềm mịn như nhung, "giải khát" cho làn da cực đã mỗi khi apply lên mặt.

Tại gian hàng chính hãng của Clinique trên Lazada, sản phẩm đang được Lazada trợ giá với ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Thích nhất là em nó có đến 3 size 30ml - 50ml - 75ml để chị em lựa chọn. Các nàng có thể cân nhắc mua thử hũ size nhỏ với giá chỉ hơn 800k để test thử nhé.

Nơi mua: Lazada

2. Mặt nạ ngủ Laneige Bouncy & Firm Sleeping Mask

Nói về mặt nạ ngủ, danh hiệu "hoa hậu" nhất định phải thuộc về nhà Laneige. Và một trong những dòng mặt nạ gây ấn tượng của hãng phải kể đến Laneige Bouncy & Firm Sleeping Mask. Sản phẩm này có thiết kế bao bì màu hồng bánh bèo siêu xinh. Thành phần chính là phức hợp hoa mẫu đơn & collagen mang đến hiệu quả căng mọng và săn chắc cho da. Trải nghiệm sau một giấc ngủ đêm, sáng dậy sẽ thấy làn da trở nên mịn màng "đàn hồi rõ rệt".

Thực sự đây là món skincare "must-try" tôi khuyên chị em nhất định phải thử một lần!

3. Kem mắt Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel-Crème Synchronized Multi-Recovery Eye Cream

Các nàng dân văn phòng như tôi, thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng xanh từ màn hình máy tính, thường xuyên thức đêm chạy deadline thì rất nên đầu tư ngay em kem mắt best seller của Estee Lauder này. Sản phẩm chuyên trị quầng thâm mắt, nếp nhăn và nhiều hơn thế nữa. Kết cấu dạng gel mềm mịn có khả năng làm sáng quầng thâm mắt trong 2 tuần. Thực sự đây là em kem mắt "đỉnh nóc kịch trần". Các nàng mau tranh thủ dịp "11/11 Sale Siêu Rẻ" trên Lazada để nhận ưu đãi cùng các voucher giảm giá để có thể tậu "ẻm" về nào.

4. Serum Vitamin C Kiehl's Clearly Corrective™ Dark Spot Solution

Muốn da "bật mood" sáng khỏe, chị em nên đầu tư một lọ serum tốt. Giới thiệu ngay đến chị em ứng viên Vitamin C Kiehl's Clearly Corrective™ Dark Spot Solution. Theo nghiên cứu và khảo sát của brand, với 12 tuần kiên trì sử dụng sản phẩm này có thể làm giảm 39% các vết thâm nám trên da và tăng thêm 42% sự rạng rỡ, sáng màu cho da. Em serum này phù hợp và an toàn với mọi loại da kể cả da nhạy cảm. Nàng mà ưng thì phải chốt liền vì Lazada Mall đang giảm 6% kèm thêm quà ưu đãi với giá trị hơn 2 triệu đồng đó.

5. Serum Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrate

Đây là tinh chất dưỡng da bán chạy số 1 của Shiseido. Cứ 6,8 giây lại có 1 sản phẩm bán ra là đủ hiểu độ "hot" của em này rồi. Ở phiên bản seurm mới nhất này có sử dụng công nghệ The Lifeblood™ giúp tăng cường và củng cố hàng rào bảo vệ da từ sâu bên trong lớp biểu bì. Tinh chất từ chiết xuất Ngư Tinh Thảo và Lạc Hoa Thần lên men là những thành phần bí mật giúp tăng gấp đôi khả năng tự bảo vệ và tự làm lành da, phục hồi củng cố sợi collagen. Chỉ sau 3 ngày sử dụng, nàng có thể cảm nhận độ ẩm và sự mịn màng cải thiện rõ rệt trên nền da rạng rỡ, khỏe khoắn.

