Vì sao Triệu Lệ Dĩnh vượt mặt Dương Mịch?

Sự kiện LHP Cannes lần thứ 77 gần đây được truyền thông Trung Quốc đặc biệt chú ý. Trong đó, đoàn phim Tương viên lộng (tên tiếng Anh: She's Got No Name, tên khác: Vụ án người ở hiệu bán tương) cũng góp mặt trên thảm đỏ. Nữ chính Chương Tử Di và ngôi sao Dương Mịch là hai cái tên được quan tâm nhất. Tuy nhiên, Dương Mịch nhận nhiều lời chê bai, không tạo được hiệu quả trong chuyến đi này.

Sai lầm khi tới Cannes của Dương Mịch

Theo QQ, trạng thái của Dương Mịch ở Cannes không tốt. Cô tỏ ra thiếu tự nhiên, lạc lõng, biểu cảm mệt mỏi ngay cả khi đi trên thảm đỏ. Bên cạnh đó, Dương Mịch là ngôi sao vô danh với BTC LHP Cannes, trong khi đó, Chương Tử Di được đón tiếp chu đáo nồng hậu. Ban tổ chức thậm chí dọn trống thảm đỏ để Chương Tử Di có thể một mình tạo dáng suốt 3 phút.

Dương Mịch phải chịu cảnh làm nền cho Chương Tử Di.

Trong thời gian đó, Dương Mịch chỉ có thể đứng xa chờ đàn chị. Sự kiện ở thảm đỏ LHP Cannes cho thấy khác biệt địa vị rất lớn giữa Dương Mịch Và Chương Tử Di. QQ bình luận: "Tại sao Dương Mịch lại bỏ đóng phim chạy tới Cannes để làm người hầu cho đàn chị?".

Theo QQ, quyết định tới Cannes của Dương Mịch là một sai lầm. Nữ diễn viên không có tầm ảnh hưởng quốc tế nên chỉ có thể dựa vào danh tiếng của đàn chị. Trong khi đó, nữ diễn viên phải gác lại dự án Vạn vật sinh đang quay dở dang chỉ để đến Pháp làm nền cho Chương Tử Di tỏa sáng.

Ngoài ra, Dương Mịch cũng bị chê vì cách lựa chọn trang phục khác biệt so với các thành viên còn lại của đoàn phim. Dương Mịch mặc chiếc váy màu bạc của thương hiệu Loewe, trong khi những người khác mặc tông trầm tối. Điều này khiến cho khi đoàn phim chụp ảnh chung, Dương Mịch bỗng trở nên nổi bật nhất. Hành động của Dương Mịch bị cho là thiếu tinh tế, gây chú ý để khiến bản thân được chú ý nhiều hơn.

Do đó, Dương Mịch nhận nhiều lời chê trên các trạng mạng xã hội Trung Quốc. Ngày 27/5, tiếp tục có một từ khóa nóng là "Dương Mịch chủ động nhường Chương Tử Di" cũng đứng top 1 bảng xếp hạng chủ đề được bàn luận. Khán giả cho rằng Chương Tử Di là ngôi sao có tầm ảnh hưởng quốc tế, được ban tổ chức Cannes ưu ái, thì không có việc cô cần Dương Mịch nhường để mình tỏa sáng. Có thể nói, biểu hiện của Dương Mịch khiến công chúng có cái nhìn thiếu tích cực dành cho cô.

Dương Mịch nhận chỉ trích vì mặc váy sáng màu.

Ngoài ra, theo QQ, nhan sắc của Dương Mịch còn bị đánh giá thấp hơn đàn chị hơn cô 8 tuổi. Trong nhiều khung hình chung, Chương Tử Di tỏ ra phóng khoáng tự tin, ngoại hình trẻ trung rực rỡ. Dương Mịch lại trông già cỗi và thiếu khí chất hơn.

Dương Mịch bị chê kém Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đều cùng tham gia đóng phụ trong bộ phim Tương viên lộng, nhưng khác với Dương Mịch, mỹ nhân họ Triệu lại lựa chọn ở nhà đóng phim. Thực tế, dự án Tại nhân gian của cô cũng kết thúc cùng ngày đoàn phim tới Cannes, Pháp, nhưng ngay từ đầu, Triệu Lệ Dĩnh đã lựa chọn không tham gia vào sự kiện này.

Khi Triệu Lệ Dĩnh từ chối cơ hội lần đầu được bước trên thảm đỏ LHP quốc tế, nhiều người cười chê ngôi sao Dữ phượng hành. Một số trang truyền thông cho rằng Triệu Lệ Dĩnh kém tiếng Anh, khí chất kém cỏi thiếu tự tin không đủ sức bước ra thị trường quốc tế. Nhưng cuối cùng, đây lại là sự lựa chọn khôn ngoan của cô.

Vì không đi Cannes, Triệu Lệ Dĩnh không phải chịu cảnh xấu hổ khi làm nền như Dương Mịch. Cô cũng tránh được tình cảnh bị so sánh với kỳ phùng địch thủ của mình. Trang QQ khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao thông minh, hiểu rõ bản thân cần phải làm gì cho sự nghiệp.

"Với diễn xuất và xu hướng phát triển sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn có cơ hội được tới thảm đỏ Cannes bằng chính tác phẩm do cô đóng chính mà không cần đi ké người khác. Đây là sự tự trọng của Tiểu Triệu", QQ viết.

Bên cạnh đó, nguồn tin còn khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao giữ sự bình thản trước những cám dỗ phù phiếm, luôn chuyên tâm cho diễn xuất. Trong khi đó, Dương Mịch bị chê là đam mê thảm đỏ, thích được khoe sắc nhưng không để tâm đến việc nâng cao diễn xuất khiến 3 tác phẩm thất bại liên tiếp.

Theo QQ, sự khác biệt giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh là một người muốn trở thành ngôi sao giải trí, còn một người muốn làm diễn viên giỏi.

Dương Mịch phát triển khá đồng đều, cô thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa, đi quảng cáo cho thương hiệu mà cô làm người đại diện, tham gia thảm đỏ sự kiện. Đặc biệt, nữ diễn viên thường xuyên tham gia show giải trí. Các hoạt động dày đặc giúp Dương Mịch xuất hiện liên tục trước truyền thông và khán giả, nhưng lại làm cho cô mệt mỏi và mất đi "tính bí ẩn" của diễn viên.

Khi Dương Mịch đóng phim, người xem nhận ra đó là Dương Mịch thay vì vai diễn.

Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh chuyên tâm đóng phim. Cô từng dành hai tháng để học thủ ngữ, phục vụ cho vai diễn phụ trong phim điện ảnh Điều thứ 20. Nữ diễn viên cũng dành khoảng 3 tháng học võ thuật, cách dùng thương trước khi quay Dữ phượng hành. Sự chuẩn bị đầy đủ giúp Triệu Lệ Dĩnh thể hiện tốt nhân vật, có tác phẩm thành công.

"Diễn viên luôn cần giữ cho mình một khoảng thời gian để lắng đọng, để chiêm nghiệm, tự vấn và làm phong phú tâm hồn. Nhờ đó, họ có sự trưởng thành trong diễn xuất. Ngược lại, Dương Mịch thể hiện sự nôn nóng quá mức dẫn tới thất bại", QQ bình luận.

Theo QQ, có thể thấy Dương Mịch muốn hướng tới hình ảnh nghệ sĩ giải trí đa tài, nhưng lại làm hỏng diễn xuất của mình. Còn Triệu Lệ Dĩnh chứng minh bản thân qua những vai diễn xuất sắc, nhờ đó cô đang phát triển tốt hơn so với đối thủ.