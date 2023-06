Vì sao Spider-Man: Across the Spider-Verse là phim hoạt hình hàng đầu năm 2023?

Từ trước tới nay, những phần phim hậu truyện thường khó mà vượt qua được tác phẩm trước đó. Thế nhưng, Spider-Man: Across the Spider-Verse (Tựa Việt: Người Nhện: Du Hành Vũ Trụ Nhện) đã làm được điều không tưởng khi xuất sắc hơn cả Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) - vốn đã là một trong những bộ phim hay nhất về Spider-Man. Từ âm nhạc, hình ảnh cho tới nội dung phim đều được nâng cấp lên nhiều lần và xứng đáng là phim hoạt hình hay nhất năm nay.

Tiếp nối câu chuyện trong phần phim trước, Spider-Man/Miles Morales (Shameik Moore) trong Spider-Man: Across the Spider-Verse nay đã chiến đấu với tội phạm được hơn một năm. Cuộc sống của anh chàng bắt đầu gặp rắc rối khi không thể cân bằng được thời gian làm siêu anh hùng, học hành và ở bên cha mẹ. Cùng lúc này, ác nhân Spot/Jonathan Ohnn (Jason Schwartzman) xuất hiện khiến mọi thứ đảo lộn.

Hóa ra, gã có khả năng du hành xuyên đa vũ trụ buộc nhóm Người Nhện do Spider-Man 2099/Miguel O’Hara (Oscar Isaac) lãnh đạo phải lên kế hoạch đối phó. Miles lén đi theo Spider-Woman/Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) và đi vào Vũ trụ Nhện. Thế nhưng, những gì cậu khám phá ra lại không như tưởng tượng. Biến cố ập đến khiến Miles buộc phải đối đầu với toàn bộ Người Nhện trong đa vũ trụ.

Nội dung lôi cuốn đến từng phút

Trong Spider-Man: Into the Spider-Verse, Miles Morales buộc phải trở thành siêu anh hùng để thế chỗ trống khi Peter Parker (Chris Pine) ở vũ trụ của cậu bất ngờ bỏ mạng. May mắn là anh chàng có được sự trợ giúp và dạy dỗ tận tình của Peter B. Parker (Jake Johnson). Nhưng đến Spider-Man: Across the Spider-Verse, Miles buộc phải học cách tự mình trưởng thành.

Làm một siêu anh hùng chưa bao giờ là dễ dàng. Phía sau "hào quang rực rỡ" đó là cuộc sống cá nhân đầy rối ren. Miles dần xa cách với cha mẹ, cậu luôn mang gánh nặng không thể chia sẻ thân phận thật sự hay trải lòng với bất cứ ai. Chàng Người Nhện trẻ tuổi bắt đầu mắc những sai lầm đầu tiên, có những hiểu lầm, mâu thuẫn với người thân.

Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là bi kịch lớn nhất của một siêu anh hùng. Lần đầu tiên, Miles phải đứng trước lựa chọn giữa cứu một người hay cả một thế giới. Từ đây, bộ phim cho người hâm mộ thấy được thế giới đầy đau thương và lý do khiến Spider-Man - một trong những siêu anh hùng chịu nhiều mất mát bậc nhất Marvel - trở nên vĩ đại.

Thế giới nội tâm của từng nhân vật được xây dựng vô cùng rõ nét. Gwen Stacy thì mất đi cậu bạn thân mà còn bị cha hiểu lầm, cái chết của vô vàn chú Ben trong đa vũ trụ, quá khứ đau buồn của Miguel O’Hara… Liệu trong hoàn cảnh đó, các siêu anh hùng "chân chính" sẽ lựa chọn ra sao? Những kẻ muốn chống lại số phận có kết cục như thế nào?

Để rồi cuối cùng, Spider-Man: Across the Spider-Verse mang đến một màn chiến đấu vô cùng hoành tráng và kịch tính. Vô số Người Nhện với những chiêu thức độc đáo tham gia vào cuộc rượt đuổi tốc độ cao với đầy bất ngờ và những pha ra đòn mãn nhãn. Fan sẽ khó mà ngồi yên trên ghế khi chứng kiến hàng loạt phiên bản Spider-Man quen thuộc đối đầu nhau vô cùng hấp dẫn.

Âm thanh và hình ảnh xuất sắc

Những tưởng Spider-Man: Into the Spider-Verse đã là đỉnh cao của phim hoạt hình thì Spider-Man: Across the Spider-Verse lại một lần nữa đưa thương hiệu lên một đẳng cấp mới. Hàng loạt công nghệ hiện đại được sử dụng để mang đến một tác phẩm đầy màu sắc và choáng ngợp. Phần phối màu của phim rất tốt để từng cảnh quay đều như một bức tranh đủ mọi tông màu xịn sò.

Các họa sĩ có sự kết hợp giữa vẽ tay 2D và kỹ xảo 3D, CGI để bộ phim sở hữu đủ mọi phong cách hoạt họa khác nhau, từ đó làm nêu bật được sự đa dạng và của đa vũ trụ và nét độc đáo của từng thế giới. Vũ trụ của Gwen là những mảng màu nước loang lỗ hay Spider-Punk/Hobie Brown (Daniel Kaluuya) chính là tấm poster nhạc Rock…

Không những thế, phim còn cài cắm vô số "easter eggs" cho fan của Spider-Man với sự xuất hiện của đến 240 nhân vật. Dễ dàng nhận ra nhiều cái tên nổi tiếng như Spider-Man của dòng game trên Playstation, Spider-Rex/Peter Parker, Spider-Man đến từ phim hoạt hình… cùng một loạt khách mời thú vị khác. Phần âm nhạc tiếp tục do Daniel Pemberton cầm trịch với một loạt ca khúc mới khiến người xem phải nổi da gà trước mỗi cảnh hành động hay thể hiện cảm xúc.

Nhìn chung, Spider-Man: Across the Spider-Verse xứng đáng là một siêu phẩm giải trí đúng nghĩa khi thỏa mãn cả về hình ảnh, âm thanh lẫn sở hữu một cốt truyện hấp dẫn, ý nghĩa và cảm xúc. Phim hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.