Vì sao Singapore là điểm đến lý tưởng cho du lịch đa thế hệ trong năm 2025?

Du lịch nhiều thế hệ (ông bà, cha mẹ và con cháu cùng nhau trải nghiệm) đang trở thành xu hướng nổi bật. Tại Việt Nam, 44% du khách sẵn sàng chi tiền cho một chuyến đi đáng nhớ bên gia đình thay vì chỉ chăm chăm tích lũy tài sản. Gắn kết tình thân, tạo ký ức chung quý giá và quan niệm "sống cho hiện tại" là những lý do chủ đạo thúc đẩy du lịch đa thế hệ trong thời gian gần đây.

Trong bối cảnh du lịch đa thế hệ lên ngôi, Singapore được đánh giá là một trong những điểm đến an toàn, tiện nghi và hấp dẫn nhất với du khách gia đình. Nhờ sở hữu cơ sở hạ tầng du lịch đồng bộ: tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, hệ thống giao thông thuận tiện (đặc biệt là hệ thống MRT) và sự đa dạng trong trải nghiệm từ văn hóa, ẩm thực đến vui chơi, Singapore được xem là điểm đến lý tưởng, "thân thiện với mọi thế hệ".

Kích thích trí tưởng tượng và khơi nguồn cảm hứng cho cả gia đình tại bảo tàng ArtScience Museum và Children's Museum Singapore

Bảo tàng ArtScience Museum nổi bật với thiết kế độc đáo, vừa trông giống một bông hoa sen đang bung nở, vừa như hai bàn tay đang bao bọc các tác phẩm nghệ thuật bên trong. Đặc biệt, khi tiến vào các phòng trưng bày, du khách sẽ lập tức bị cuốn hút bởi không gian triển lãm đầy sáng tạo, lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa khoa học và nghệ thuật.

Trong năm 2025 này, ArtScience Museum tiếp tục mang đến những trải nghiệm mới lạ, mà nổi bật nhất là 2 triển lãm mới trong mùa triển lãm Mind and Body: The Art and Science of Being Human (tạm dịch:Thân tâm: Nghệ thuật và Khoa học nhân sinh). Tại triển lãm Mirror Mirror: Journey Into the Mind (tạm dịch: Gương soi: Hành trình đi vào tâm trí) – bạn sẽ bước vào hành trình khám phá tâm trí con người, đối diện với những những khía cạnh tâm lý khác nhau như trí nhớ, nhận thức và bản ngã qua 8 căn phòng tương tác đầy mê hoặc.

Trong khi đó, giới mộ điệu chắc chắn không thể bỏ qua Iris van Herpen: Sculpting the Senses (tạm dịch: Iris van Herpen: Điêu khắc các giác quan), triển lãm haute couture đình đám lần đầu tiên ra mắt tại châu Á. Với hơn 90 tác phẩm được trưng bày, triển lãm sẽ khắc họa cơ thể con người như một thực thể sống động, liên tục biến đổi và tiến hóa. Triển lãm kéo dài tới 10/8/2025.

Để khép lại hành trình tại ArtScience Museum, đừng quên trải nghiệm VR Gallery tại tầng 4, nơi bạn có thể bước vào một thế giới ảo đầy sáng tạo mà mọi lứa tuổi đều yêu thích.

Nằm ẩn mình giữa lòng Singapore sôi động, Children’s Museum Singapore là thiên đường dành riêng cho các bé dưới 12 tuổi – nơi các em không chỉ vui chơi mà còn được hòa mình vào thế giới văn hóa, lịch sử đầy màu sắc.

Trong thời gian này, các bé và gia đình có thể thưởng thức hai triển lãm độc đáo về lịch sử và di sản văn hóa Singapore. Triển lãm A Voyage Back In Time (tạm dịch: Hành trình trở về quá khứ) sẽ đưa các em xuyên không về những ngày đầu hình thành Singapore, khám phá quá khứ "vàng son" của Đảo quốc thông qua các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, những vở kịch ngắn vui nhộn hay các trò chơi nhập vai thú vị.

Nếu đam mê ẩm thực, đừng nên bỏ qua Into the Hawkerverse (tạm dịch: Đi vào vũ trụ của văn hóa ẩm thực Hawker), triển lãm độc đáo tôn vinh văn hóa ẩm thực đường phố Singapore. Tại đây, các bé không chỉ tìm hiểu về di sản ẩm thực được UNESCO công nhận, mà còn có thể chơi nấu ăn đồ hàng tại khu vực Play Pot.

Không chỉ có triển lãm, Children’s Museum Singapore còn thường xuyên tổ chức các workshop tương tác sáng tạo, giúp các bé học hỏi qua trải nghiệm thực tế. Đây ắt hẳn là một điểm đến đáng thử cho cả gia đình trong chuyến du lịch đến Singapore.

Rainforest Wild Asia – Hành trình phiêu lưu giữa rừng mưa nhiệt đới Singapore

Mở cửa từ tháng 3/2025, công viên động vật hoang dã thứ năm Rainforest Wild Asia tại Mandai Wildlife Reserve hứa hẹn mang đến những trải nghiệm phiêu lưu thú vị, giúp cả gia đình hòa mình vào hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới chân thực ngay giữa lòng thành phố.

Với diện tích 13 hecta, Rainforest Wild Asia tái hiện khung cảnh thiên nhiên hoang sơ với những con đường mòn ẩn mình dưới tán cây rậm rạp, tuyến đi bộ trên cao và các thử thách mạo hiểm như leo núi, khám phá hang động. Nơi đây là mái nhà của 29 loài động vật quý hiếm, trong đó có hổ Malay, gấu mặt trời, khỉ langur Java, cùng những động vật lần đầu xuất hiện tại Singapore như khỉ langur François và hươu đốm Philippines.

Tại Rainforest Wild Asia, du khách có thể lựa chọn các cấp độ trải nghiệm khác nhau, phù hợp cho cả gia đình. Một vài hoạt động nổi bật nơi đây như quan sát hổ Malayan tại khu vực Rock Cascade, hay khám phá nơi sinh sống của gấu mặt trời và lợn vòi tại Watering Hole. Nếu bạn là tín đồ của cảm giác mạnh, hãy thử trải nghiệm Canopy Jump – cú nhảy tự do từ độ cao 13m, để cảm nhận khoảnh khắc bay bổng giữa thiên nhiên xanh thẳm.

Quẩy hết mình với những cuộc phiêu lưu vui nhộn tại các công viên giải trí theo chủ đề của Singapore

Nếu là fan của những chú Minion tinh nghịch, Illumination’s Minion Land tại Universal Studios Singapore chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá đảo quốc của gia đình. Ngay khi bước vào, cả gia đình sẽ bị cuốn ngay vào thế giới của Kẻ Trộm Mặt Trăng, nơi mà Gru, Lucy và những cô bé đáng yêu Margo, Edith, Agnes đang chờ đón bạn.

Tại khu vực Gru’s Neighborhood, bạn sẽ được chào mừng bằng những tòa nhà có màu sắc bắt mắt, và các góc check-in độc đáo. Đặc biệt bạn sẽ có cơ hội hóa thân thành Minion, trải nghiệm chuyến phiêu lưu cảm giác mạnh trong phòng thí nghiệm của Gru với trò chơi Despicable Me Minion Mayhem. Đối diện Gru’s Neighborhood là Super Silly Fun Land, khu vui chơi hội chợ đầy màu sắc với vòng xoay ngựa gỗ, đu quay trên không, trò chơi bắn súng và hàng loạt hoạt động hấp dẫn khác.

Sau khi quẩy hết mình, đừng quên nạp năng lượng tại Super Hungry Food Stand, với thực đơn là những món ăn siêu đáng yêu như Minion Tots (khoai tây chiên) hay Chili Crab Minion Mantous (cua sốt ớt cùng). Cuối cùng, hãy tạt qua Minion Marketplace để mang về những món đồ siêu "cool" như băng đô Minion, cốc kỳ lân hồng hay những mô hình Minion 12 con giáp phiên bản giới hạn.

Rời khỏi vùng đất Minion ngập tràn tiếng cười, công viên nước HydroDash tại The Palawan @ Sentosa chính là điểm đến tiếp theo dành cho những cả gia đình có thể thỏa sức vui chơi, trượt, lướt cùng 30 chướng ngại vật, từ đu xà, bạt nhún, vòng xoay thăng bằng đến nhảy tự do từ đỉnh The Mountain cao 4m. Bạn cũng có thể thi đấu tốc độ trên đường trượt Zig Zag, thử sức bám trụ với Conquer the Dip Bars, hoặc đơn giản là tận hưởng cảm giác vui đùa dưới nước đến "quên lối về".

New Bahru – Không gian mua sắm thân thiện với gia đình

Khu phức hợp giải trí New Bahru vẫn giữ nguyên kiến trúc brutalist thô mộc, nhưng khoác lên mình hơi thở hiện đại với hơn 40 thương hiệu nội địa đa dạng, từ thời trang, phong cách sống đến chăm sóc sức khỏe, qua đó mang những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho cả gia đình.

New Bahru không chỉ là nơi mua sắm, giải trí, mà còn là không gian gắn kết đa thế hệ. Các gia đình có thể cùng nhau tham gia những sự kiện pop-up, tận hưởng các hoạt động ngoài trời hay thử sức với các workshop thủ công đầy sáng tạo. Hãy ghé Make by GINLEE để tự làm những chiếc túi xếp ly theo phong cách thời trang bền vững, hoặc thử sức với Crafune – nơi cả gia đình có thể tạo ra những món đồ da thủ công độc đáo.

Bạn cũng đừng quên dừng chân trải nghiệm tại những cửa hàng và quán ăn nổi bật ở New Bahru như Woods in the Books - thiên đường dành cho các bé yêu sách; Dearbor - quán cà phê chuyên granola phục vụ bữa sáng cả ngày; hay San Shu Gong Chao Yue - nhà hàng sao Michelin với các món Triều Châu trứ danh.

Từ những cuộc phiêu lưu ngập tràn tiếng cười tại Minion Land, khám phá thiên nhiên kỳ thú ở Rainforest Wild Asia, khơi dậy trí tưởng tượng tại các bảo tàng nghệ thuật đến những khoảnh khắc thư thái tại New Bahru, mỗi trải nghiệm đều mang đến niềm vui trọn vẹn cho mọi thế hệ. Đừng quên lên kế hoạch đến với Singapore và tận hưởng một kỳ nghỉ với những khoảnh khắc đáng nhớ cùng gia đình trong năm nay nhé.