Vì sao những đứa trẻ trong Doraemon nhiều lúc nghịch hư, bắt nạt bạn nhưng lớn lên vẫn là người có ích cho xã hội?

Nhiều người lớn khi đọc lại Doraemon thường giật mình: Chaien là kẻ chuyên bạo lực học đường, Xêko thích thao túng và khoe khoang, Nobita lười biếng và gian lận... Thế nhưng trong các lát cắt về tương lai, tất cả đều trở thành những người trưởng thành tử tế, có gia đình hạnh phúc và giữ trọn tình bạn đẹp.

Nếu chiếu theo góc nhìn khắt khe của xã hội hiện đại, nhóm bạn của Doraemon hội tụ đủ những "dấu hiệu đỏ" trong hành vi của trẻ nhỏ. Chaien dùng nắm đấm giải quyết xung đột, trấn lột đồ chơi, ép buộc người khác. Xêko thích phân biệt đối xử, khoe khoang, hùa theo kẻ mạnh để bắt nạt kẻ yếu. Nobita lười biếng, hay đổ lỗi, liên tục tìm cách gian lận và trả đũa bằng bảo bối.

Thế nhưng, điều kỳ diệu là khi trưởng thành, không ai trong số họ biến chất thành tội phạm hay kẻ chống đối xã hội. Trong những khung truyện miêu tả tương lai, họ đều trở thành những người đàn ông có trách nhiệm, biết yêu thương gia đình và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè khăng khít, cùng ngồi lại nâng ly ôn kỷ niệm xưa.

Sự trưởng thành ấy không phải là phép màu từ túi bảo bối của Doraemon. Đó là kết quả của một hệ sinh thái giáo dục mà tác giả Fujiko F. Fujio đã khéo léo cài cắm.

Cái "hư" bộc phát chứ không mang dã tâm

Trong tâm lý học phát triển, có sự khác biệt rất lớn giữa hành vi lệch chuẩn lứa tuổi và sự tha hóa nhân cách.

Những trò quậy phá của Nobita, Chaien hay Xêko xuất phát từ sự bồng bột, tò mò và ham muốn tức thời của đứa trẻ lớp 4. Chaien bắt nạt bạn vì muốn khẳng định vị thế "đỉnh đàn"; Xêko khoe khoang vì muốn gây chú ý; Nobita dối trá vì sợ bị mắng.

Nhóm bạn Doraemon

Chúng "hư" trong khoảnh khắc, nhưng không hề có dã tâm dài hạn hay sự thâm hiểm. Quan trọng nhất, chúng không mất đi lòng trắc ẩn. Khi thấy bạn gặp nguy hiểm hay khóc lóc, cái "thói xấu" lập tức nhường chỗ cho sự lo lắng chân thành.

Quy luật trả giá tự nhiên từ những sai lầm

Một điểm tinh tế trong bộ truyện là mọi hành vi gian dối hay cậy quyền cậy thế đều phải nhận kết cục thảm hại ngay trong ngày.

Nobita dùng bảo bối để trả đũa hay lười biếng thì luôn bị bảo bối "phản chủ". Chaien hay Xêko chèn ép bạn bè thì kiểu gì cũng rơi vào tình huống dở khóc dở cười hoặc bị trừng phạt đích đáng.

Chính quy luật "nhân quả" diễn ra tự nhiên này đã tạo nên một bộ phanh tâm lý cho lũ trẻ. Chúng học được bài học đắt giá mà không cần những lời giáo huấn khô khan: Mọi hành vi lệch chuẩn đều phải trả giá, và sự gian dối không bao giờ đem lại hạnh phúc lâu dài.

Lưới an toàn từ gia đình: Những người mẹ nghiêm khắc

Dù quậy phá đến đâu, cả ba đứa trẻ đều có một "lực hãm" cực kỳ quan trọng: Sự can thiệp kịp thời và nghiêm khắc của cha mẹ.

Mẹ Chaien là mảnh ghép sinh động nhất cho việc thiết lập ranh giới. Hễ Chaien đánh bạn hay cướp đồ, bà sẵn sàng xách tai, bắt mang trả và xin lỗi công khai. Sự nghiêm khắc của người mẹ ngăn Chaien bước qua ranh giới giữa một đứa trẻ ngỗ ngược và một kẻ lưu manh.

Trong khi đó, mẹ Nobita và mẹ Xêko dù có cách yêu thương khác nhau, họ đều duy trì sự quan tâm sát sao, dạy con về nếp sống, học hành và lễ nghĩa. Lũ trẻ hiểu rằng: Gia đình là nơi yêu thương, nhưng tuyệt đối không phải là nơi dung túng cho cái sai.

"Luyện thép" qua sóng gió và tình bạn cốt lõi

Trong các tập truyện ngắn, chúng ta thấy những va chạm nhỏ nhặt thường nhật. Nhưng ở các tập truyện dài, khi đối mặt với nguy hiểm đe dọa sự tồn vong của thế giới hay bạn bè, bản chất thật của lũ trẻ mới bộc lộ hoàn toàn.

Chaien sẵn sàng đứng ra làm lá chắn bảo vệ đồng đội. Xêko dù sợ hãi đến phát khóc nhưng tuyệt đối không bỏ rơi bạn. Nobita trở thành người thủ lĩnh quả cảm, đầy tình yêu thương với muôn loài. Chính những "phép thử" này đã gọt giũa và khẳng định phần "thiện" trong bản tính của từng đứa trẻ.

Bài học cho giáo dục hiện đại: Đừng vội dán nhãn một đứa trẻ

Nhìn vào hành trình trưởng thành của nhóm bạn Nobita, người lớn nhận ra một triết lý sâu sắc: Trẻ con cần được phép sai để học cách lớn lên.

Một đứa trẻ hay gây nổ, một đứa trẻ thích khoe khoang hay một đứa trẻ lười biếng không đồng nghĩa với việc chúng sẽ trở thành những kẻ vô dụng hay nguy hiểm trong tương lai. Điều quyết định tương lai của chúng không phải là những lỗi lầm ở tuổi lên mười, mà là sự định hướng và ranh giới rõ ràng từ gia đình, cơ hội được sửa sai và một môi trường nuôi dưỡng lòng trắc ẩn.

Cố tác giả Fujiko F. Fujio đã gửi gắm một thông điệp vô cùng bao dung: Hãy kiên nhẫn với những "vết xước" của trẻ nhỏ. Bởi nếu được lớn lên trong một môi trường có tình yêu thương, sự nghiêm khắc đúng lúc và tinh thần cảm thông, những đứa trẻ "hư" hôm nay hoàn toàn có thể trở thành những con người tử tế và có ích cho xã hội ngày mai.