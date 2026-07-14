Học sinh thi thử 2,7 điểm, thi thật 9,5 điểm Toán tốt nghiệp: Trường THPT ở Bắc Ninh nói lý do

Trường THPT Lương Tài đã tổ chức rà soát toàn bộ các khâu của kỳ thi, đồng thời kiểm tra, xác minh các thông tin liên quan để làm rõ sự việc.

Liên quan đến bài đăng trên mạng xã hội phản ánh thí sinh N.T.T.N. (học sinh Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) đạt 9,5 điểm Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 nhưng những lần thi thử trước đó chỉ đạt từ 2-4 điểm, đặt ra nghi vấn thí sinh vi phạm quy chế thi, nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, chiều 13/7, Trường THPT Lương Tài đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục & Đào tạo cùng các cơ quan chức năng.

Theo báo cáo của Trường THPT Lương Tài, nhà trường đã tổ chức rà soát toàn bộ các khâu của kỳ thi, đồng thời kiểm tra, xác minh các thông tin liên quan để làm rõ sự việc, ngay sau khi xuất hiện thông tin trên.

Kết quả rà soát ban đầu, N.T.T.N. là học sinh giỏi trong năm lớp 12. Điểm trung bình môn Toán học kỳ I đạt 8,4; học kỳ II đạt 8,9; điểm trung bình cả năm đạt 8,7. Em này có học lực loại Giỏi và hạnh kiểm Tốt.

Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua kiểm tra sơ bộ kết quả học tập của thí sinh cho thấy không có dấu hiệu bất thường. Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo cho rằng, việc em N. đạt khoảng 9 điểm môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là điều hoàn toàn bình thường với nền tảng học lực như trên.

Về việc thí sinh chỉ đạt 2,7 điểm môn Toán trong lần thi thử thứ nhất, Trường THPT Lương Tài giải trình rằng do lần đó, em này đến điểm thi muộn nên ảnh hưởng đến kết quả làm bài.

Trường THPT Lương Tài cho biết thí sinh N. có điểm thi thử môn Toán thấp là do lần đó em này đến đểm thi muộn, ảnh hưởng đến kết quả làm bài.

Nhà trường thông tin thêm, học sinh đã nỗ lực ôn tập, chủ động tìm giáo viên để bồi dưỡng, củng cố kiến thức môn Toán vào giai đoạn cuối năm học nên kết quả thi chính thức được cải thiện. Về phía em N., thí sinh khẳng định không mang theo và không sử dụng điện thoại trong phòng thi môn Toán, bản thân đã thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Trường THPT Lương Tài khẳng định quan điểm không bao che, không che giấu vi phạm. Nếu phát hiện có sai phạm, nhà trường sẽ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.

Nhà trường đề nghị Sở Giáo dục & Đào tạo tiếp tục nắm bắt thông tin, chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan; phối hợp với cơ quan công an xác minh vụ việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của thí sinh.

Trường THPT Lương Tài cũng kiến nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ động cơ, mục đích của việc phát tán thông tin trên mạng xã hội, xử lý các trường hợp lợi dụng dư luận gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân học sinh và tập thể nhà trường.

Trước đó, trao đổi trên VTC News , ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh làm rõ những nghi vấn xung quanh kết quả thi môn Toán của thí sinh N.