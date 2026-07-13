GS Ngô Bảo Châu "truyền lửa" cho đội tuyển Olympic Toán học Việt Nam trước thềm IMO 2026

Buổi trò chuyện không chỉ là lời động viên tinh thần mà còn tiếp thêm niềm tin cho sáu học sinh xuất sắc nhất cả nước trước thử thách lớn.

Trước khi chính thức bước vào đấu trường Olympic Toán học Quốc tế (IMO) 2026 tại Thượng Hải (Trung Quốc), đội tuyển Việt Nam đã có một cuộc gặp gỡ đặc biệt với Giáo sư Ngô Bảo Châu - nhà toán học Việt Nam đầu tiên giành Huy chương Fields. Buổi trò chuyện không chỉ là lời động viên tinh thần mà còn tiếp thêm niềm tin cho sáu học sinh xuất sắc nhất cả nước trước thử thách lớn.

Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân mật tại trụ sở của viện ở Hà Nội, ngay trước ngày đoàn lên đường sang Trung Quốc dự thi.

Ảnh: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

Những lời khích lệ của ông được xem là món quà tinh thần ý nghĩa dành cho các thí sinh trước khi bước vào một trong những cuộc thi học thuật danh giá nhất thế giới dành cho học sinh trung học.

Sáng 13/7, TS Lê Bá Khánh Trình cùng ban lãnh đạo VIASM đã đưa đoàn ra sân bay để lên đường tới Thượng Hải. Theo lịch trình, đội tuyển sẽ có mặt tại nước chủ nhà trong ngày 13/7, tham dự lễ khai mạc vào ngày 14/7 và bước vào hai ngày thi chính thức 15–16/7. Kỳ thi IMO 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 21/7 với sự góp mặt của các đoàn học sinh xuất sắc đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ảnh: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Đội tuyển Olympic Toán học Quốc tế Việt Nam năm nay gồm sáu học sinh được tuyển chọn sau kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia:

- Phan Đăng Nguyên (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) – 42/42 điểm.

- Nguyễn Hoàng Phương (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) – 38/42 điểm.

- Trần Đại Thành Danh (Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM) – 36/42 điểm.

- Nguyễn Đình Tùng (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) – 35/42 điểm.

- Hà Mạnh Hùng (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) – 32/42 điểm.

- Nguyễn Lê Nhật Nam (THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) – 31/42 điểm.

Theo quy định hiện hành, các thành viên đội tuyển quốc gia dự IMO đều được miễn thi tốt nghiệp THPT và được tuyển thẳng vào đại học.

Việt Nam là một trong những quốc gia có truyền thống lâu đời tại Olympic Toán học Quốc tế. Từ lần đầu tham dự năm 1974, Việt Nam trở thành quốc gia châu Á đầu tiên góp mặt ở sân chơi này và liên tục duy trì thành tích thuộc nhóm dẫn đầu thế giới.

Giáo sư Ngô Bảo Châu - nhà toán học Việt Nam đầu tiên giành Huy chương Fields.

Tính đến năm 2025, các thế hệ học sinh Việt Nam đã mang về hơn 270 huy chương, trong đó có khoảng 69 Huy chương Vàng, hơn 110 Huy chương Bạc và hơn 80 Huy chương Đồng, với tỷ lệ đoạt huy chương lên tới khoảng 94%.

Đội tuyển Việt Nam cũng từng ba lần xếp hạng ba toàn đoàn vào các năm 1999, 2007 và 2017. Tại IMO 2025 tổ chức ở Australia, đoàn Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn khi đứng trong Top 9 thế giới với thành tích 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Lịch sử IMO của Việt Nam cũng ghi nhận nhiều dấu mốc đáng nhớ. TS Lê Bá Khánh Trình – người hiện dẫn dắt đội tuyển là thí sinh Việt Nam duy nhất từng nhận giải đặc biệt của IMO năm 1979 nhờ lời giải hình học độc đáo, đồng thời giành Huy chương Vàng với số điểm tuyệt đối.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã có 10 học sinh đạt điểm tuyệt đối trong lịch sử IMO. Người gần nhất làm được điều này là Ngô Quý Đăng vào năm 2022. Nam sinh cũng lập kỷ lục hai lần giành Huy chương Vàng IMO, lần đầu khi mới học lớp 10 và lần thứ hai với điểm tuyệt đối khi học lớp 12.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự đồng hành của các thầy cô và nguồn động viên từ những tên tuổi lớn của toán học Việt Nam như Giáo sư Ngô Bảo Châu, đội tuyển IMO 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài truyền thống thành tích ấn tượng của Việt Nam trên đấu trường toán học danh giá nhất dành cho học sinh phổ thông.