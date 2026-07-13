Du học sinh Việt những ngày nắng nóng ở châu Âu: Ký túc xá như "lò bát quái", không dán giấy bạc lên cửa sổ đố ngủ được

Không điều hòa, không quen với thời tiết cực đoan, các bạn trẻ phải tự tìm những “bí kíp” riêng để vượt qua đợt nắng nóng chưa từng có.

Theo The Guardian, sau đợt nắng nóng cực đoan cuối tháng 6, một làn sóng nhiệt mới lại tiếp tục lan rộng khắp Tây Âu. Trong khi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp vẫn chưa kịp hạ nhiệt sau nhiều ngày liên tiếp ghi nhận nền nhiệt cao bất thường, miền Nam nước Anh cũng bắt đầu bước vào đợt nắng nóng mới.

Cơ quan Khí tượng Pháp (Météo-France) mới đây đã ban hành cảnh báo đỏ tại 24 tỉnh, thành tại nước này với nhiệt độ nhiều nơi lên tới 39 độ C. Do nắng nóng, tháp Eiffel đóng cửa từ 16h ngày 11-12/7, Bảo tàng Louvre đóng cửa sớm đến hết 13/7 và Bảo tàng Orsay rút ngắn thời gian mở cửa đến 15/7.

Tại Italia, Bộ Y tế ban bố cảnh báo đỏ tại nhiều thành phố lớn. Đợt nắng nóng được dự báo đạt đỉnh vào ngày 16-17/7, nhiệt độ trên đảo Sardinia có thể lên tới 43 độ C.

Các chuyên gia khí hậu nhận định châu Âu hiện là lục địa có tốc độ ấm lên nhanh nhất thế giới, khiến những đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện với tần suất ngày càng dày hơn và kéo dài hơn so với trước đây.

Giữa đợt nắng nóng bất thường ấy, nhiều du học sinh Việt đang phải học cách thích nghi với một mùa hè khác xa những gì họ từng hình dung về châu Âu.

Thư viện và siêu thị trở thành nơi tránh nóng

Cẩm Anh, hiện theo học chương trình thạc sĩ ngành Quản trị thương hiệu quốc tế tại NEOMA Business School (Rouen, Pháp), cho biết chỉ vài tuần trước, thời tiết nơi cô sinh sống vẫn dao động khoảng 21-24°C. Tuy nhiên, đợt nắng nóng cuối tháng 6 đã khiến nhiệt độ tại Rouen tăng lên khoảng 38°C, trong khi Paris có thời điểm chạm ngưỡng 41°C.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là phần lớn nhà ở và ký túc xá tại Pháp không được trang bị điều hòa hay quạt vì mùa hè vốn không quá nóng. Các tòa nhà được xây với tường dày để giữ nhiệt vào mùa đông, nên khi nhiệt độ tăng cao lại trở thành những "chiếc lò giữ nhiệt" đúng nghĩa.

Cẩm Anh hiện theo học chương trình thạc sĩ ngành Quản trị thương hiệu quốc tế tại NEOMA Business School (Rouen, Pháp)

"Mình sang Pháp gần 1 năm nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải tìm mua quạt. Tuần vừa rồi, mình phải đóng kín rèm cả ngày để tránh nắng, nhưng phòng ký túc xá vẫn nóng hầm hập như một chiếc 'lò bát quái'.

Lúc lên Paris, nhiệt độ báo khoảng 37-38°C nhưng cảm giác ngoài trời còn nóng hơn rất nhiều. Nếu không mang theo nước hoặc khăn lạnh thì rất dễ bị sốc nhiệt", Cẩm Anh chia sẻ.

Không chỉ cuộc sống trong nhà bị đảo lộn, việc đi lại cũng trở nên khó khăn hơn. Một số tuyến tàu bị chậm từ 10-20 phút, nhiều ga metro ở Paris không có điều hòa. Ngược lại, xe buýt điện tại Rouen nơi Cẩm Anh ở lại mát hơn nên trở thành lựa chọn được nhiều người ưu tiên.

Theo Cẩm Anh, thư viện, siêu thị và một số nhà thờ có điều hòa gần như kín người trong những ngày cao điểm. Chính quyền địa phương cũng kéo dài thời gian mở cửa của một số siêu thị để người dân có thêm không gian tránh nóng.

Cẩm Anh sang Pháp gần 1 năm nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải tìm mua quạt

Trong khi đó, các chương trình giảm giá quạt và quạt điều hòa tại hệ thống Carrefour (tập đoàn bán lẻ đa quốc gia khổng lồ của Pháp, đồng thời là chuỗi siêu thị lớn thứ hai thế giới) thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng.

Tương tự tại Đức, Bích Ngọc (20 tuổi), du học sinh ngành Điều dưỡng ở thành phố Stuttgart cũng trải qua một mùa hè hoàn toàn khác với tưởng tượng trước khi sang châu Âu. Có những ngày nhiệt độ lên tới 32-35°C, không khí oi bức khiến việc học tập và thực hành tại bệnh viện trở nên mệt mỏi hơn nhiều.

Tương tự tại Đức, Bích Ngọc, du học sinh ngành Điều dưỡng ở thành phố Stuttgart cũng trải qua một mùa hè hoàn toàn khác với tưởng tượng trước khi sang châu Âu

"Nhiều nơi ở Đức không có điều hòa nên ban ngày trong phòng khá bí. Khi phải di chuyển bằng phương tiện công cộng hoặc thực hành ở bệnh viện, mình rất dễ mất sức và khó tập trung. Buổi trưa, các ga tàu rất vắng vì mọi người đều hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết", Ngọc kể.

Theo nữ du học sinh, thư viện trở thành địa điểm được nhiều sinh viên lựa chọn vì có điều hòa miễn phí và không gian học tập dễ chịu hơn so với ký túc xá.

1001 cách chống nóng

Để vượt qua những ngày nhiệt độ tăng cao, nhiều du học sinh Việt cũng tự tìm cho mình những cách chống nóng khá đặc biệt.

Ở ký túc xá, Cẩm Anh cùng bạn bè kéo kín rèm, dán giấy bạc lên cửa kính để giảm hấp thụ nhiệt, đặt đá lạnh trước quạt để luồng gió mát hơn. Khi ra ngoài, cô luôn mang theo quạt cầm tay, ô, kính râm, khăn lạnh và nước uống để hạn chế nguy cơ say nắng.

Theo Cẩm Anh, việc di chuyển và học tập đều bị ảnh hưởng bởi nền nhiệt tăng cao

Trong khi đó, Bích Ngọc ưu tiên mặc trang phục mỏng nhẹ, luôn mang theo bình nước lạnh và hạn chế ra ngoài vào giữa trưa. Đến tối, cô mở toàn bộ cửa sổ để đón gió và hạ nhiệt cho căn phòng.

Sau một thời gian sống tại châu Âu, cả hai cô gái đều cho biết điều khiến mình bất ngờ nhất không chỉ là những ngày nắng nóng cực đoan mà còn là tốc độ thay đổi của khí hậu.

"Mình nghĩ điều đáng ngạc nhiên nhất là thời tiết thay đổi quá nhanh. Chỉ mới vài ngày trước còn se lạnh, vậy mà ngay sau đó nhiệt độ đã tăng lên gần 40°C. Cơ thể chưa kịp thích nghi thì thời tiết đã đổi. Nếu những năm tới nắng nóng thế này kéo dài 2 đến 3 tháng mà vẫn không có điều hòa thì chắc chắn sẽ rất khắc nghiệt", Cẩm Anh chia sẻ.

Bích Ngọc cũng thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về mùa hè ở châu Âu sau khi trực tiếp trải qua đợt nắng nóng này.

"Trước đây mình luôn nghĩ châu Âu lúc nào cũng mát mẻ. Nhưng thực tế mùa hè ở đây có thể nóng không kém châu Á, chỉ khác là người dân đã quen với một cách thích nghi khác. Điều khiến mình bất ngờ nữa là chỉ số tia UV rất cao, chỉ cần ra ngoài một lúc là da đã ửng đỏ", Ngọc nói.

Bích Ngọc cũng phải thay đổi lịch sinh hoạt để thích ứng với nắng nóng

Từ những chia sẻ của các du học sinh đang trực tiếp trải qua đợt nắng nóng, có thể thấy điều khó khăn nhất không chỉ là nhiệt độ tăng cao mà còn là việc nhiều thành phố ở châu Âu vốn không được thiết kế để chống chọi với các đợt nắng cực đoan kéo dài.

Bí kíp "sinh tồn" ngày nắng nóng cho du học sinh

Khi điều hòa vẫn là điều xa lạ ở nhiều nơi tại lục địa già, mỗi người đều phải chủ động tìm cho mình những cách thích nghi để bảo vệ sức khỏe và duy trì việc học tập, sinh hoạt.

Với những bạn đang hoặc sắp du học châu Âu trong mùa hè, việc chuẩn bị trước những kỹ năng ứng phó với nắng nóng sẽ giúp giảm đáng kể những rủi ro không đáng có.

Hạn chế để phòng hấp thụ nhiệt vào ban ngày

Khác với Việt Nam, nhiều căn hộ và ký túc xá ở châu Âu được xây dựng để giữ ấm vào mùa đông nên khi xảy ra nắng nóng, nhiệt rất dễ tích tụ bên trong. Vì vậy, hãy đóng kín rèm cửa hoặc màn chắn nắng từ sáng đến chiều để hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp.

Khi phòng quá nóng, có thể áp dụng mẹo dán giấy bạc hoặc tấm phản quang lên cửa kính để giảm lượng nhiệt hấp thụ. Chỉ nên mở cửa sổ vào buổi tối hoặc sáng sớm khi nhiệt độ ngoài trời thấp hơn để lưu thông không khí.

Chủ động bù nước và tránh ra ngoài vào giờ cao điểm

Nắng nóng kéo dài khiến cơ thể mất nước nhanh hơn nhiều so với cảm nhận. Đừng đợi đến khi khát mới uống nước mà nên bổ sung nước đều trong ngày, đồng thời mang theo bình nước khi ra ngoài.

Nếu bắt buộc phải di chuyển, hãy ưu tiên khung giờ sáng sớm hoặc sau chiều muộn, hạn chế ra đường từ khoảng 11h đến 16h - thời điểm tia UV và nhiệt độ thường ở mức cao nhất. Trang bị thêm mũ, ô, kính râm và khăn lạnh cũng giúp giảm nguy cơ say nắng, sốc nhiệt.

Tận dụng các "điểm tránh nóng" công cộng

Thư viện, siêu thị, trung tâm thương mại, bảo tàng hay một số nhà thờ tại châu Âu thường có điều hòa hoặc không gian mát hơn nhiều so với nhà ở. Trong những ngày nhiệt độ lên quá cao, đây là lựa chọn hợp lý để học tập, nghỉ ngơi hoặc làm việc thay vì ở lì trong phòng nóng bức.

Khi sử dụng quạt, có thể đặt một khay đá hoặc chai nước đá phía trước để tạo luồng gió mát hơn - mẹo đơn giản nhưng được khá nhiều du học sinh áp dụng.

Theo dõi dự báo thời tiết và chuẩn bị từ sớm

Các đợt nắng nóng ở châu Âu hiện nay thường xuất hiện nhanh và kéo dài nhiều ngày. Vì vậy, nên thường xuyên cập nhật cảnh báo thời tiết từ chính quyền địa phương để chủ động sắp xếp lịch học, lịch di chuyển và chuẩn bị các vật dụng cần thiết như quạt cầm tay, quạt điện, kem chống nắng, thuốc điện giải hoặc thực phẩm giúp bù nước.

Quan trọng hơn cả là lắng nghe cơ thể, nghỉ ngơi khi có dấu hiệu mệt mỏi, chóng mặt hoặc kiệt sức thay vì cố gắng duy trì cường độ học tập, làm việc như bình thường.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện ngày càng thường xuyên, những kinh nghiệm thực tế của các du học sinh cũng cho thấy việc thích nghi không còn là câu chuyện của riêng người dân bản địa.

Chủ động chuẩn bị kiến thức, thay đổi thói quen sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe đúng cách sẽ giúp mỗi người vượt qua mùa hè khắc nghiệt an toàn hơn, dù đang học tập hay sinh sống ở bất kỳ quốc gia nào tại châu Âu.

Ảnh: NVCC