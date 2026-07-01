Vì sao môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 "vắng" điểm 10?

Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 ghi nhận một điểm đáng chú ý khi cả nước không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Ngữ văn. Phổ điểm của môn thi duy nhất tự luận tiếp tục phản ánh tính phân hóa và yêu cầu cao trong chấm thi.

Sáng nay (1/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Văn.

Điểm trung bình môn Văn là 6,5; cả nước có 8 điểm 0; không có thí sinh được 10 điểm môn Văn thi tốt nghiệp THPT.

Ảnh minh họa

Năm ngoái, cả nước có tổng cộng 15.331 điểm 10, tăng gần 4.500 điểm so với năm 2024. Trong đó, điểm 10 Toán tăng vọt. Điểm 10 môn Giáo dục công dân/Kinh tế pháp luật giảm mạnh.

Sở dĩ số lượng điểm 10 năm ngoái có sự dịch chuyển bởi thay vì có tổng số 6 môn thi như những năm trước đó, năm ngoái số lượng các môn thi lên tới 12 môn.

Năm 2024, cả nước có tổng cộng 10.878 điểm 10 ở 9 môn thi: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Trong khi đó năm 2023, số điểm 10 ghi nhận 16.427 điểm 10.

Các chỉ số thống kê cơ bản môn Ngữ văn năm 2025 và 2026. Ảnh Thanh niên

Sau khi biết điểm thi năm nay, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi trong thời gian từ ngày 1/7 đến ngày 5/7. Công tác tổ chức phúc khảo bài thi hoàn thành chậm nhất ngày 20/7.

Việc xét công nhận tốt nghiệp sẽ được các Sở GD&ĐT, các nhà trường hoàn thành trước ngày 3/7.

Việc cấp giấy chứng nhận kết quả thi, trả học bạ và các giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh được thực hiện muộn nhất ngày 7/7.

Phổ điểm môn Ngữ văn từ năm 2023 tới 2026. Ảnh Thanh niên

Trước đó thí sinh cả nước thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 hôm 11/6, đề thi được nhận xét hay và khó, phân hóa tốt, đặc biệt ở câu viết đoạn văn nghị luận nhắc tới "Steve Jobs Việt Nam".

Nhận xét phổ điểm Ngữ văn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Tỉ lệ điểm giỏi (từ 7 trở lên), năm ngoái là 65,4%, những năm trước cũng là ở mức 64 - 62%. Nhưng năm nay, tỷ lệ giỏi Ngữ văn chỉ còn 35%. Tôi cho rằng sự phân hóa đề thi môn Ngữ văn đã có sự chuyển biến rất rõ rệt".

Tốp 10 tỉnh có điểm trung bình môn văn cao nhất. Ảnh Thanh niên

Theo báo Nhân Dân, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức nhận định, Ngữ văn tiếp tục là môn có tỷ lệ điểm giỏi cao nhất và tỷ lệ điểm dưới trung bình thấp nhất. Tuy nhiên, theo ông, việc ra đề và đánh giá cần tiếp tục đổi mới để không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn bồi dưỡng năng lực tư duy, tâm hồn, tình cảm và văn hóa đọc cho học sinh. Vì vậy, đề thi môn Ngữ văn cần được cải tiến mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Quan sát phổ điểm Ngữ văn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thanh Hoa, Giảng viên cao cấp, Khoa Xã hội học, Trường đại học Tây Bắc nhận thấy một "hiện tượng rất thú vị": Ban đầu, đã có những lo ngại về ngữ liệu được sử dụng trong đề thi Ngữ văn năm 2026 (nhắc nhiều tới công nghệ, các phát minh hiện đại, nhân vật nước ngoài) liệu có làm giảm tính công bằng vùng miền hay không. Nhưng khi xem phổ điểm và kết quả xếp hạng, chúng tôi thấy lần đầu tiên tỉnh Lai Châu đã lọt vào top 10. Điều đó cho thấy năng lực của các thí sinh đã được đo và hiện diện trên phổ điểm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thanh Hoa cho rằng khung chương trình Ngữ văn của chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng đến hai điều quan trọng, đó là hình thành năng lực ngôn ngữ và hình thành năng lực văn học. "Năng lực ngôn ngữ là khả năng diễn đạt nghe, nói, đọc, viết; và năng lực văn học là những cảm xúc thẩm mỹ, những cảm nhận tinh tế về thiên nhiên, về đất nước, về con người. Khi những năng lực đó đã được lồng trong một đề thi tốt và có rubric chấm thi tốt, đồng nghĩa đang hình thành cho học sinh một khuôn năng lực tốt", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thanh Hoa chia sẻ.

Việc cả nước không có điểm 10 môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 không phải là điều quá bất ngờ, bởi đây là môn thi duy nhất theo hình thức tự luận, đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn phải có tư duy phân tích, lập luận chặt chẽ và khả năng diễn đạt giàu cảm xúc. Với đáp án theo hướng mở nhưng vẫn yêu cầu tính chính xác, logic và sáng tạo, để đạt điểm tuyệt đối là điều rất khó. Kết quả này cũng phản ánh rõ tính phân hóa của đề thi, đồng thời cho thấy việc chinh phục điểm 10 môn Ngữ văn luôn là thử thách lớn đối với các thí sinh.

(t/h)