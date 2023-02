Vì sao Miss Charm 2023 chỉ có 38 người đẹp dự thi?

Trước thắc mắc về việc Miss Charm 2023 chỉ có 38 thí sinh, bà Thúy Nga giải đáp trong buổi gặp gỡ, ra mắt truyền thông mới đây: Cho biết đến thời điểm hiện tại, người đẹp từ nhiều quốc gia vẫn gửi email ngỏ ý muốn tham gia nhưng bị từ chối. Ban tổ chức (BTC) luôn khẳng định không chạy theo số lượng mà chỉ tập trung vào chất lượng.

"Chúng tôi hiểu chất lượng thí sinh, chất lượng ban giám khảo là yếu tố sống còn của một cuộc thi. Cuộc thi có 100 thí sinh nhưng chất lượng không tốt thì không làm được gì cả. Đó là lý do tại sao ở năm đầu tiên, chúng tôi chỉ chọn 38 đại diện tranh tài" , bà Nga nêu quan điểm.

Chất lượng thí sinh Miss Charm 2023 được đánh giá là đồng đều

Là MC có tiếng, thí sinh Thanh Thanh Huyền rất tự tin khi giao lưu với truyền thông

Cũng tại buổi gặp gỡ này, BTC cũng cho biết, Miss Charm từng công bố khởi động hồi năm 2019, nhưng do dịch bệnh COVID-19 và một số lý do khác nên đành dời lại để đảm bảo an toàn cho thí sinh, dù mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Trong thời gian chờ đợi, BTC từng có ý định tổ chức tại Thái Lan hoặc thi online nhưng sau khi cân nhắc đã quyết tổ chức cuộc thi năm đầu tiên ngay tại Việt Nam.

Ở công tác chấm thi, bà Thúy Nga khẳng định, tổng điểm ở vòng phỏng vấn kín không quá lớn mà chỉ giúp ban giám khảo hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp, cách tư duy của thí sinh, từ đó có thể nhìn nhận, đánh giá tố chất.

"Một hoạt động riêng lẻ không đóng vai trò gì quá quan trọng mà là sự tổng hợp hành trình của các cô gái từ ngày đầu cho đến ngày cuối cùng. Chúng tôi còn chấm thái độ, tính kỷ luật, cách ứng xử, phần biểu diễn đêm chung kết", bà Nga cho hay.

Bà Thúy Nga - trưởng ban giám khảo (giữa) khẳng định đêm chung kết sẽ được tổ chức chỉn chu, chuyên nghiệp

Trước thắc mắc về khâu tổ chức kém chuyên nghiệp, điển hình là vấn đề quay phim và người dẫn chương trình như trong phần thi bikini, bà Thúy Nga gửi lời xin lỗi và cho biết các phần thi tiếp theo sẽ do ê-kíp của Miss Charm đảm bảo thực hiện. "Mọi người có thể yên tâm vì chắc chắn chất lượng đêm bán kết, chung kết sẽ đáp ứng được sự mong đợi", bà khẳng định.

Vương miện của hoa hậu sẽ do nhà chế tác Mexico thực hiện và có chút thay đổi so với bản vẽ đầu tiên. BTC dự định công bố vật phẩm này vào đêm bán kết 13/2.