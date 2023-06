Vì sao mạng xã hội Việt bùng nổ khi BLACKPINK thông báo đến Hà Nội?

BLACKPINK trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên tổ chức concert tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), hứa hẹn cuộc chiến săn vé khốc liệt đối với fan Việt Nam. Nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc có độ phủ sóng mạnh mẽ ở thị trường Đông Nam Á, đặc biệt tại Việt Nam.

Hình ảnh, thông tin về buổi concert của 4 cô gái nhà YG gây sốt mạng xã hội Việt Nam trong ngày 26/6 với hơn 50.000 lượt tìm kiếm trên Google. Nói không ngoa khi BLACKPINK là một trong những nhóm nhạc Kpop có lượng fan đông đảo nhất đất nước hình chữ S.

Vậy công chúng cuồng nhiều vì điều gì ở BLACKPINK?

BLACKPINK lần đầu mở concert tại Việt Nam.

Âm nhạc xập xình, bắt tai

7 năm sự nghiệp, BLACKPINK không có quá nhiều bài hát, song mỗi lần trở lại, nhóm nhạc nữ này đều "gây nghiện" bởi âm nhạc sôi động, bắt tai ngay từ những giây đầu tiên. Hầu hết, ca khúc của nhóm đều chú trọng phần beat, phần rap máu lửa và đoạn drop tạo điểm nhấn.

Không ít bài hát nhóm đưa âm hưởng Á Đông hòa quyện, kết hợp cùng chất nhạc điện tử, đoạn đầu khá êm và dồn dập về cuối bài. How You Like That, Ddu-Du Ddu-Du, Boombayah… là những bản hit đi theo công thức chung mà "phù thủy âm nhạc" Teddy tạo ra cho BLACKPINK.

Bên cạnh đó, phần lời trong các ca khúc của nhóm đơn giản, ai cũng có thể hát theo, tiêu biểu như Ddu-Du Ddu-Du hay "dumdumdum dururu" (đoạn cuối How You Like That), "Ratatata ratatata" (Đoạn cuối Pink Venom). Dù có chút "vô nghĩa" nhưng vẫn đủ sức lôi cuốn, gây "bão" toàn cầu.

Khẩu hiệu nổi tiếng của BLACKPINK: BLACKPINK in your area (BLACKPINK luôn trong tâm trí bạn) như lời khẳng định sức hút của nhóm.

Với cách sáng tạo âm nhạc trúng tâm lý đám đông kết hợp cùng vũ đạo bắt mắt, dễ nhảy theo, BLACKPINK từng bước xâm chiếm thị trường âm nhạc nhiều nước châu Á và phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Khi đã có âm nhạc bắt tai, vũ đạo bắt mắt, những MV đầu tư hoành tráng, đầy mùi tiền là những thứ không thể thiếu với nhóm. Về khía cạnh này, khó nhóm nhạc nào có thể đánh bại BLACKPINK trong khoản MV.

Những cô nàng sang chảnh, tạo trend

Bốn thành viên BLACKPINK đều khoác lên mình mác đại sứ thương hiệu của những hãng thời trang nổi tiếng, xa xỉ trên thế giới. Chị cả Jisoo trở thành gương mặt đại diện cho Cartier, Dior, Jennie là đại sứ toàn cầu của Chanel, Calvin Klein, Rosé được YSL, Tiffany & Co "chọn mặt gửi vàng" và Lisa là nàng thơ của Celine, Bvlgari, MAC Cosmetics.

Nhóm thành công khi xây dựng mỗi người một phong cách, màu sắc riêng, không trùng lặp và đều có nét độc đáo, hút mắt đến kỳ lạ. Không ít lần, trang phục, phụ kiện tưởng chừng đã cũ kỹ, nhàm chán được BLACKPINK "lăng xê" trở lại nhờ sự nổi tiếng và mức độ ảnh hưởng của các thành viên.

Mái tóc vàng đi liền với thương hiệu của Rosé. Tạo hình này của nữ thần tượng sinh năm 1997 được nhiều bạn trẻ học tập, trang điểm và làm tóc y hệt cô. Tại Việt Nam, Thiều Bảo Trâm, tân binh Miina từng gây tranh cãi vì nhiều lần vay mượn phong cách của "bông hồng Australia".

Lần ra mắt solo, ca sĩ từng gây sốt với chiếc đèn hoàng hôn. Nhờ tác động của ca sĩ, đèn hoàng hôn đã phủ sóng khắp các trang thương mại điện tử, thậm chí loại đèn này còn có tên mới là "Rosé led".

Em út Lisa chứng tỏ mức độ nổi tiếng top đầu Kpop bởi những lần giúp nhãn hàng tăng doanh thu ngất ngưởng. Từ kiểu tóc mái ngố thương hiệu, quần áo, phụ kiện cô nàng diện đều khiến người hâm mộ "săn lùng", học hỏi cách phối đồ. Là cỗ máy nhảy của BLACKPINK, Lisa được yêu mến bởi vũ đạo nóng bỏng, lực mạnh nhưng không kém phần mềm dẻo.

Đến nay, mỹ nhân Thái có hơn 95 triệu người theo dõi trên Instagram – con số ấn tượng đứng đầu giới thần tượng Kpop. Năm 2020, Lisa là sao châu Á duy nhất được hai tạp chí thời trang danh giá Vogue và Harper’s Bazaar vinh danh ở hạng mục "Top 10 biểu tượng thời trang quyền lực nhất 2019.

4 mảnh ghép tạo nên BLACKPINK. Ảnh: Pinterest

Nhắc đến mỹ nhân hàng đầu thế hệ 3 Kpop không thể thiếu tên Jisoo. Thành viên lớn tuổi nhất BLACKPINK sở hữu gương mặt thanh tú, là mơ ước của nhiều người. Không nhảy giỏi, hát, rap hay bằng những thành viên còn lại, song Jisoo được đánh giá là thành viên có gương mặt xinh đẹp nhất nhóm. Người đẹp sinh năm 1995 mới phát hành ca khúc Flower và tạo trend trên TikTok.

Ở những lần trở lại trước đây, Jisoo cũng được chú ý vì kiểu trang điểm độc, lạ, đẹp. Thời điểm BLACKPINK phát hành MV How You Like That, Jisoo tạo trào lưu tóc đen đeo nơ to bản, kiểu trang điểm trở nên thịnh hành ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam…

Được mệnh danh là IT Girl xứ Hàn, sức ảnh hưởng của Jennie "hồi sinh" nhiều trào lưu. Có thể cô không phải là người đầu tiên bắt trend nhưng chắc hẳn là thần tượng khiến trào lưu trở nên phổ biến rộng rãi hơn cả.

Tên của giọng ca sinh năm 1996 gắn liền với những từ khóa như màu tóc Jennie, Jennie crop top, Jennie cardigan, kẹp tóc Jennie… Năm 2020, với vai trò nàng thơ của nhà mốt Chanel, cô thành công đưa phục vải tweed trở lại đường đua thời trang, khiến nhiều bạn trẻ ưa thích.

Trong tour diễn vòng quanh thế giới Born Pink, Jennie tích cực lăng xê phong cách Balletcore, tóc thắt nơ (ribbon hair), makeup với băng cá nhân…