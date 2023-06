3 điều đáng mong chờ nhất concert BLACKPINK ở Hà Nội: Dàn Hoa hậu, sao hạng A đổ bộ, visual cực phẩm và hit mới sẵn sàng

Sau 7 năm đu idol, cuối cùng Blinks Việt Nam đã có thể đón BLACKPINK ngay trên "sân nhà" vào ngày 29-30/7 tới đây. Trong ngày 26/6, YG Entertainment công bố 2 điểm đến mới của tour diễn Born Pink, đó chính là sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Ngay lập tức, thông tin này đã khiến mạng xã hội Việt Nam bùng nổ. Người hâm mộ bàn tán rôm rả và chắc chắn Born Pink sẽ là 1 trong những sự kiện hoành tráng và đáng nhớ nhất trong năm nay tại mảnh đất hình chữ S. Sức hút của sự kiện không chỉ đến từ nhan sắc, màn trình diễn của các thành viên, mà còn đến từ "hậu cung" đông đảo toàn người nổi tiếng của nhóm. Vậy yếu tố nào đáng để khán giả mong chờ nhất tại concert đầu tiên của Hắc Hường tại Việt Nam?

Thông tin về concert của BLACKPINK "càn quét" mạng xã hội Việt Nam

Cả dàn Hoa hậu, sao Việt đình đám đến tham dự concert

BLACKPINK có lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu, trong số đó có không ít người nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực. Tại Việt Nam, đặc biệt cả dàn sao như Hoa hậu Thùy Tiên, vợ chồng Á hậu Phương Nga - Bình An, vợ chồng Diệu Nhi - Anh Tú, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Thanh Thủy, Amee, Thiều Bảo Trâm, Đức Phúc, Erik, Phạm Quỳnh Anh, Ninh Dương Lan Ngọc, Min... đều hâm mộ nhóm nhạc nhà YG này.

Nhiều sao Việt đình đám đã bay ra nước ngoài để xem concert của BLACKPINK, chính vì vậy không lý nào họ bỏ qua cơ hội trực tiếp ngắm nhìn idol trên "sân nhà". Hiện trên mạng xã hội, Phạm Quỳnh Anh, Min, Phương Nga - Bình An, Ninh Dương Lan Ngọc đã bày tỏ sự hào hứng trước siêu concert BLACKPINK tại Hà Nội, sẵn sàng "săn" vé ngay khi đơn vị tổ chức mở bán.

Hoa hậu Thùy Tiên, Hoa hậu Tiểu Vy và Hoa hậu Thanh Thủy, cùng Amee đã bay sang Thái Lan để dự concert của BLACKPINK. Dàn mỹ nhân này đều là fan cứng của BLACKPINK

Erik, Đức Phúc và Thiều Bảo Trâm cũng là những Blinks cuồng nhiệt

Vợ chồng Phương Nga - Bình An, Anh Tú - Diệu Nhi đi đu idol có đôi có cặp

Ngay sau khi thông tin BLACKPINK đến Việt Nam được đăng tải, Phương Nga và Phạm Quỳnh Anh đã vô cùng hào hứng

Diệp Bảo Ngọc, Ninh Dương Lan Ngọc và Min lại lo ngại không mua được vé concert

Chưa hết, concert của BLACKPINK còn thu hút lượng lớn người hâm mộ từ các quốc gia khác đến tham dự. Rất có thể dàn sao Cbiz "mê đắm" BLACKPINK như Angela Baby, Âu Dương Na Na, Ngu Thư Hân, Trình Tiêu, Trần Kiều Ân... hay các ngôi sao ở khu vực châu Á sẽ bay đến Việt Nam để xem nhóm nhạc BLACKPINK, đồng thời kết hợp du lịch. Vào tháng 5 vừa qua, dàn sao này cũng đã dự concert của BLACKPINK.

Angela Baby, Âu Dương Na Na cùng dàn sao Cbiz từng tham dự concert của BLACKPINK. Đặc biệt Trình Tiêu đang bị thương ở chân vẫn sẵn sàng ngồi xe lăn đi "đu idol"

Tận mắt chứng kiến nhan sắc cực phẩm trong "truyền thuyết" của 4 thành viên

BLACKPINK là nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop hiện nay, không chỉ nổi tiếng với những bản hit sôi động, mà còn nhờ nhan sắc và vóc dáng đỉnh cao. Ngay từ khi mới ra mắt, Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đã trở thành tâm điểm nhờ ngoại hình sáng, vừa dịu dàng vừa cá tính, tạo nên hình ảnh đại diện 2 sắc "đen" và "hồng" trong tên nhóm. 4 thành viên với vẻ ngoài xinh đẹp thời thượng đã tạo nên BLACKPINK độc nhất vô nhị.

Trong suốt tour diễn Born Pink, nhóm càng thêm tỏa sáng với nhan sắc vào độ chín và trang phục đẹp mắt. Các thành viên Hắc Hường được dự đoán sẽ "bùng nổ visual" trong 2 đêm concert ở Hà Nội.

Không chỉ có âm nhạc đỉnh cao, Born Pink còn là "bữa tiệc" visual đã mắt của 4 thành viên

Fan Việt sắp được chiêm ngưỡng "Chanel sống" Jennie với dáng vẻ gợi cảm, mê hoặc như thế này tại SVĐ Mỹ Đình

Jennie tạo nên cả 1 xu hướng thời trang mới với trang phục ballet trong ca khúc solo You & Me

Lisa cá tính, chất lừ nhưng cũng không kém phần quyến rũ trong tour diễn châu Á lần này. Fan Việt tất nhiên không khỏi mong chờ được thấy Lisa vén "mái 10 tỷ" ở SVĐ Mỹ Đình

Vào ngày 29-30/7 tới đây, người hâm mộ Việt Nam sẽ có dịp chứng kiến nhan sắc say lòng người cùng những màn "tóc hát" đặc trưng của Rosé

Chị cả Jisoo không hổ danh là 1 trong những nữ thần Kpop đẹp nhất thế hệ thứ 3. Tất nhiên được chiêm ngưỡng visual nữ thần như thế này chính là cơ hội hiếm có đối với fan Việt

Đón chờ hàng loạt tiết mục đặc sắc và bản hit mới của Jennie

Những màn trình diễn chính là "linh hồn" của buổi concert và về mặt trình diễn, girlgroup hàng đầu Kpop sẽ không làm khán giả thất vọng. Xuyên suốt concert, khán giả sẽ được thưởng thức loạt hit làm nên tên tuổi của BLACKPINK như Ddu-Du Ddu-Du, Boombayah, How You Like That, Pink Venom, Shut Down... Ngoài ra, 4 thành viên còn làm nóng sân khấu bằng loạt tiết mục solo như Flower (Jisoo), You & Me (Jennie), Hard To Love - On The Ground (Rosé), Lalisa - Money (Lisa).

Nhiều khán giả mong chờ trong lần đầu đến Việt Nam, 4 cô gái "Hắc Hường" sẽ có những tiết mục hoành tráng và màn giao lưu với người hâm mộ Việt Nam. Đặc biệt, nhiều fan còn hy vọng sẽ được nghe những bản hit mới trong concert, có thể kể đến như ca khúc nhạc phim One Of The Girls của The Idol do Jennie và The Weeknd, Lily-Rose Depp thể hiện.

Những sân khấu hoành tráng, âm nhạc và ánh sáng đỉnh cao đã làm nên tên tuổi cho BLACKPINK